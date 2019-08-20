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 Политика Украины
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Все про:Бабий Яр (80) Нетаньяху (86) Елена Зеленская (20)

 "Искренняя и теплая беседа о важном", - Елена Зеленская впервые в качестве первой леди провела встречу в Киеве с Сарой Нетаньяху. ФОТО

Супруга президента Украины Елена Зеленская провела встречу с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху и поделилась с ней мечтой снять фильм о трагедии Бабьего Яра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Instagram Елены Зеленской.

"Впервые как жена президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия Домом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном", - написала Елена Зеленская.

По ее словам, госпожа Нетаньяху после посещения мемориала Бабьего Яра находилась под огромным впечатлением от увиденного.

"Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, - наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история", - написала Елена Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля

Искренняя и теплая беседа о важном, - Елена Зеленская впервые в качестве первой леди провела встречу в Киеве с Сарой Нетаньяху 01
Искренняя и теплая беседа о важном, - Елена Зеленская впервые в качестве первой леди провела встречу в Киеве с Сарой Нетаньяху 02
Искренняя и теплая беседа о важном, - Елена Зеленская впервые в качестве первой леди провела встречу в Киеве с Сарой Нетаньяху 03

Источник: https://censor.net.ua/n3143915
 
   
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Нормальная у нас 1-я леди, не то что позорище та дунька колхозная донецкая проффесора
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Тему разговора - этапировать порохоботов в Израиль как вредителей Украины
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Эта хоть не пердит на встречах, как жена Порошенко. "Щира і тепла розмова про важливе", - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6071
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там всі химери розлетілись від сариної ґемби
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