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Все про:заказное убийство (60) Киевская область (1731) раскрытие (7) Сарган (379)

 Правоохранители раскрыли заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы, - Сарган. ВИДЕО

Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию, что убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто. Подозреваемые в убийстве задержаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган подчеркнула: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и следователями ГУ НП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.

Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства.

Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тыс. Все причастны к резонансному преступлению только что задержаны.

Напомню, речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали подозреваемого в расстреле семейной пары возле суда в Николаеве

Источник: https://censor.net.ua/n3143914
 
 
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Hellis‏ @13Hellis_13 8 часов назад

Рейдерство и отжимы чужой собственности новой властью, прикрытые фиговыми листками "решений" судов, скоро пойдут щупальцами в люмпен - низы, но в форме жесточайшего и кровавого бандитизма. Еще ни разу эта взаимосвязь не нарушалась.
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Что то Югик стал быстро преступления раскрывать, странно и 5 лет не прошло.
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СБУ - респект та подяка за оперативну роботу з розкриття цих негідників.
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