 Правоохранители раскрыли заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы, - Сарган. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган подчеркнула: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и следователями ГУ НП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.
Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства.
Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тыс. Все причастны к резонансному преступлению только что задержаны.
Напомню, речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали".
Рейдерство и отжимы чужой собственности новой властью, прикрытые фиговыми листками "решений" судов, скоро пойдут щупальцами в люмпен - низы, но в форме жесточайшего и кровавого бандитизма. Еще ни разу эта взаимосвязь не нарушалась.