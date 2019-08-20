 Правоохранители раскрыли заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы, - Сарган. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган подчеркнула: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и следователями ГУ НП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.

Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства.

Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тыс. Все причастны к резонансному преступлению только что задержаны.

Напомню, речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали".

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