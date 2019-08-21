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Все про:заказное убийство (60) Киевская область (1732) раскрытие (7) Сарган (380)

 Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы. ВИДЕО (обновлено)

Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию, что убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто. Подозреваемые в убийстве задержаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган подчеркнула: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и следователями ГУ НП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.

Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства.

Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тыс. Все причастные к резонансному преступлению только что задержаны.

Напомню, речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали подозреваемого в расстреле семейной пары возле суда в Николаеве

Глава полиции Киевшины Андрей Небытов сообщил, что женщины живы.

Позже СБУ сообщило, что оперативники Службы безопасности Украины получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода.

"По полученной информации, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет. Для предотвращения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитацию убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" заказчику были сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении. Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме его жена, с которой он был в сговоре", - рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 01
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 02
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 03

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 04
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 05

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 06
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 07

Источник: https://censor.net.ua/n3143914
 
   
 Топ комментарии
 
СБУ - респект та подяка за оперативну роботу з розкриття цих негідників.
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Что то Югик стал быстро преступления раскрывать, странно и 5 лет не прошло.
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взагалі то Югік нічого не розкриває, для цього є поліція, а не прокуратура
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Hellis‏ @13Hellis_13 8 часов назад

Рейдерство и отжимы чужой собственности новой властью, прикрытые фиговыми листками "решений" судов, скоро пойдут щупальцами в люмпен - низы, но в форме жесточайшего и кровавого бандитизма. Еще ни разу эта взаимосвязь не нарушалась.
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вонючая проплаченная срань
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Сходи к доктору, предсказатель. Может еще не все для тебя потеряно?
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может быть...но для зелебенцев уже все потеряно.даже тарифы на комунуслуги Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) - Цензор.НЕТ 838
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Что то Югик стал быстро преступления раскрывать, странно и 5 лет не прошло.
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взагалі то Югік нічого не розкриває, для цього є поліція, а не прокуратура
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Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию, что убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто.Источник:https://censor.net.ua/n3143914

Если Югик ничего не раскрывает (что в общем то соответствует действительности) то почему его пресс-секретарь обнародывает информацию о раскрытых преступлениях?
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СБУ - респект та подяка за оперативну роботу з розкриття цих негідників.
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При цьому варто звернути увагу, що негідники досить респектабельні люди, зовсім не схожі на кримінальних відморозків.
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да уж Бог посмеялся... а надо было САМОМУ ОТДАТЬ ЖЕНЕ аусть и бывшей... женщины бывают и твари и бывают отходчивые... может с помощью переговоров и компромисса могли найтиприемлемые условия..для всех сторон..а ткни себе ни людям и самое смешное той и дочеери ее которых он заказал они сорвали джек пот... 50% ей как бывшей жене вбраке а остальыне 50% пойдут как материально моральный платеж за заказное убийство... Правоохоронці розкрили замовне вбивство двох жінок під Києвом. Всіх підозрюваних заарештовано, - Сарган - Цензор.НЕТ 6498
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Е**...е Горячо любимый президент и нардепы! Дайте людям право на самооборону!!!
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В подобных случаях оно редко помогает.
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не надо.
На улицах и так отморозков хватает. Предлагаете выдать им оружие ?...
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Ну так не выдавайте им оружие- они и без вас его имеют! А мне нужно оружие что бы защищаться от этих отморозков!
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Муженек решил заказать жену и тещу урке и думал что не спалится? Метостазы критинизма..
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Та то не теща, то його жінка з дочкою. Чи то я не правильно зрозуміла?....
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Прям такий рівень,сама ГПУ,сама Сарган звітує. Мабудь мова йде не про простих. Жах,великі гроші то є зло. Маленькі гроші то є біда. Боже,дякую тобі,що мої рідні тихо посапують поруч живі та здорові.
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"Виходім, *****..." - це новий стиль старої міліції?
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Для чего этот прокурорский срач? Чтобы не возникало вопросов почему не сидит настоящее ворье?
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жаль тільки що не попередили убивство - а так все круто(якщо це справді убивці а не лашня для погонів)
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И еще одна новость из области криминала.
Но сначала преистория.

28 июня 2019

"Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищают Украину

В частности, в гражданство Украины приняты:
Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, ___ТЕНГИЗ ЗАНАДЗЕ___, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, ___ЛЕВАНИ ХУЦИШВИЛИЛ, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа."
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20 августа 2019

"Двое из троих задержанных по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.

В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний ТЕНГИЗ ЗАНАДЗЕ и 33-летний Леван Хуцишвили.

Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти.

Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а ЛЕВАН ХУЦИШВИЛИ, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции."

По словам главы Наполиции области Андрея Небытова, трое задержанных в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка. Там они напали на хозяина и его жену, связали их и вынесли из дома ценные вещи, крупную сумму денег, а также угнали автомобиль "Лексус".

Полицейские задержали злоумышленников на трассе Киев-Борисполь, по дороге в аэропорт - с чемоданами, наполненными награбленными деньгами и драгоценностями.
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Тобто вже є результат помилкового надання громадянства
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Статья на LB.ua

Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии.

https://lb.ua/society/2019/08/20/435164_kieve_voditel_nakrichal.html
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Что-то похоже на то, что девочки скоро объявятся. На живца ловили, урка и доложил. Машину нашли,про тела ни слова, но зато сразу раструбили, что убийство.
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Глава полиции Киевшины Андрей Небытов сообщил, что женщины живы.Источник: https://censor.net.ua/n3143914
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Вообще то в новости прямо указано. Попробуйте прочитать еще раз Правоохранители предотвратили заказное убийство.
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это если бы жена Илона Маска ракеты делила.
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Цензор, ну не лепи ты такую чепуху. Люди которые не разбираются в юридических тонкостях, от такой статьи входят в ступор. Напиши, что это была спецоперация, вроде той, что с Бабченко. Женщины живы, быдло задержано. Предварительная квалификация замах на вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення ( ст.15, ст.115 ч.2 п.п. 6 і 11 КК України). Все.
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А что, из быдла может бизнесмен вырасти или политик?...не смешите мои тапочки!
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Именно быдло маланское так и пишет-«не смешите мои тапочки».
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Двох чоловіків, яким Зеленський надав громадянство України, затримали за розбій у Борисполі. Троє громадян Грузії, двоє з яких раніше були високопоставленими співробітниками міністерства внутрішніх справ Грузії, проникли в будинок підприємця і погрожуючи власнику вогнепальною зброєю, зв'язали його, після чого забрали з дому гроші та викрали автомобіль. https://prm.ua/dvoh-cholovikiv-yakim-zelenskiy-nadav-gromadyanstvo-********-zatrimali-za-rozbiy-u-borispoli/
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Если кто решил совершить преступление, смело звоните 1@2 и специально обученные люди оформят все в лучшем виде, преступники будут наказаны, а "жертвы" преступления будут живее всех живых.
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Головне, що люди живі. А замовники через роки вийдуть із тюрми голі-босі і з чистим сумлінням будуть бомжувати на київських базарах. Сбушникам ще одну зірку на погони. Заробили чесно.
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