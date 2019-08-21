 Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган подчеркнула: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и следователями ГУ НП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.
Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства.
Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тыс. Все причастные к резонансному преступлению только что задержаны.
Напомню, речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали".
Глава полиции Киевшины Андрей Небытов сообщил, что женщины живы.
Позже СБУ сообщило, что оперативники Службы безопасности Украины получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода.
"По полученной информации, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет. Для предотвращения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитацию убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" заказчику были сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении. Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме его жена, с которой он был в сговоре", - рассказали в ведомстве.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.
Рейдерство и отжимы чужой собственности новой властью, прикрытые фиговыми листками "решений" судов, скоро пойдут щупальцами в люмпен - низы, но в форме жесточайшего и кровавого бандитизма. Еще ни разу эта взаимосвязь не нарушалась.
Если Югик ничего не раскрывает (что в общем то соответствует действительности) то почему его пресс-секретарь обнародывает информацию о раскрытых преступлениях?
На улицах и так отморозков хватает. Предлагаете выдать им оружие ?...
і ще пару лящів по хлєбалу
Но сначала преистория.
28 июня 2019
"Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищают Украину
В частности, в гражданство Украины приняты:
Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, ___ТЕНГИЗ ЗАНАДЗЕ___, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, ___ЛЕВАНИ ХУЦИШВИЛИЛ, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа."
"Двое из троих задержанных по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.
В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний ТЕНГИЗ ЗАНАДЗЕ и 33-летний Леван Хуцишвили.
Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти.
Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а ЛЕВАН ХУЦИШВИЛИ, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции."
По словам главы Наполиции области Андрея Небытова, трое задержанных в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка. Там они напали на хозяина и его жену, связали их и вынесли из дома ценные вещи, крупную сумму денег, а также угнали автомобиль "Лексус".
Полицейские задержали злоумышленников на трассе Киев-Борисполь, по дороге в аэропорт - с чемоданами, наполненными награбленными деньгами и драгоценностями.
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии.
https://lb.ua/society/2019/08/20/435164_kieve_voditel_nakrichal.html