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 Политика Украины
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Все про:Всемирный Банк (328) земельная реформа (101)

 Президент Группы Всемирного банка прибудет завтра в Украину для обсуждения земельной реформы

Новый глава Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс приедет в Украину с первым визитом. Он встретится с президентом Зеленским, министром финансов, руководством НБУ, представителями частного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Всемирного банка в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибывает в Киев в четверг, 22 августа 2019 года, с двухдневным визитом. Это будет первый визит господина Малпасса в Украину после того, как 9 апреля 2019 он занял пост президента Группы Всемирного банка", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в пятницу, 23 августа, господин Малпасс встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он планирует встретиться с министром финансов, председателем Национального банка Украины, городскими главами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

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С участием Малпасса будут обсуждаться планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития, создание новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины.

По данным AgroPolit.com, одна из ключевых тем визита - рынок земли, хотя в официальном плане вопросов к обсуждению прямо не говорится о теме земли.

Как отмечает издание, руководство Всемирного банка постоянно рекомендует украинской власти ускорить земельную реформу, а эксперты банка выступали ранее консультантами правительства в вопросах земельной реформы. Сейчас они активно изучают тему земельной реформы в Украине и ее составляющих.

Также на Цензор.НЕТ: В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, а в следующем - будет создан рынок земли на 40 млн га, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143909
 
 
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Лише три місяці, завтра, а які грандіозні "здобутки". Ніхто не просирав країну, за такий короткий термін
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Оппппааа, засуетились... если по чесноку, я не сложил мнения... я понимаю, что земля - товар, и владение землей можит оживить экономику, банки, отношения...но проблема в том, что земельный рынок запускается в 1). Украине, и 2). Запускается еврейским мальчиком. Причем первым, кому было сообщено официально, явился прайм израиля, сара которого пренебрегла украинским хлебом... одолевают сомнения
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Денег не дадим но землю продавайте. Вытирать ноги так вытирать, так нас ребята, делайте нас разом.
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Вже полізли хижі зайди. Земелькою українською закортілося поласувати
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євреям не продать даже сотки.... видели, што не знают шо такое Хлеб
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Лише три місяці, завтра, а які грандіозні "здобутки". Ніхто не просирав країну, за такий короткий термін
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Интересно, а этот памперс Дэвид Малпасс то же маланец со стажем? Ну в смысле, в детстве то же был евреем? Президент Групи Світового банку прибуде завтра в Україну для обговорення земельної реформи - Цензор.НЕТ 6885
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Ну, взгляд у него с хитринкой...вот-вот ******...я бы ему палец в рот не положил...
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А де ЗеБіли? Зникли як почули про рехформу яка зробить українців ще біднішими?🧐
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ЗЕбилы готовы потерпеть, лишь бы ацвабадители пришли и тряпки аквафреши везде развешали, и шоб только па руцьки всё было. Ради этого ЗЕбилы готовы потерпеть...
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Еще веселого:

20.08.2019 Парадокс: после совещания в ОПУ выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечиваем самую низкую стоимость закупки угля


По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм.

Соответствующий слайд на своей странице в «Фейсбук» опубликовал известный украинский журналист Юрий Бутусов. Чтобы можно было сравнить цены, то на украинских государственных шахтах уголь продается по 2500 гривен за тонну, а его реальная себестоимость достигает 3966 гривны за тонну, а если импортировать из ЮАР, то придется заплатить 1811 гривен за тонну, в Колумбии и США он стоит еще дороже - 1913 гривен за тысячу килограмм.
Президент Групи Світового банку прибуде завтра в Україну для обговорення земельної реформи - Цензор.НЕТ 7983
Бутусов подчеркнул, что выяснилось в ходе заседания, что украинское государство загружает на свои склады более 49 тысяч тонн угля в день, а его фактический расход достигает 73 тысяч тонн в день. И если не пополнять эти запасы, то их хватит всего до средины октября.

Доноводились "порядков" дебилы.
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