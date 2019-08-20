 Двое ведущих "Рустави-2" ушли в знак протеста против увольнения их коллеги, обозвавшего Путина "п#здой моржовой"

Диана Джоджуа и Михеил Сесиашвили объявили о том, что оставляют телеканал, в прямом эфире своей программы "Курьер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам ведущих, телеканал больше не является "территорией свободы". "Встретимся в другом пространстве и на другом канале", – обратился к зрителям Джоджуа.

После этого заявления информационный выпуск прервали.

За несколько часов до этого новый генеральный директор "Рустави-2" Паата Салия сообщил об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании, в частности Георгия Габуния, который в июле в прямом эфире назвал президента России Владимира Путина "п#здой моржовой".

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"Это решение четко доказывает, что редакционная политика канала изменится и обещание Пааты Салии (новый гендиректор" Рустави-2". – Ред.), что ничего не изменится, не является действительным", - сказала Ната Дзвелишвили, исполнительный директор Грузинской хартии журналистской этики.

"Начиная с сентября, новостные программы "Рустави-2" изменят свое содержание. К сожалению, у нас появится еще один провластный канал - лояльный к политике правительства", - добавила она.

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