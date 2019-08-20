 Двое ведущих "Рустави-2" ушли в знак протеста против увольнения их коллеги, обозвавшего Путина "п#здой моржовой"

Диана Джоджуа и Михеил Сесиашвили объявили о том, что оставляют телеканал, в прямом эфире своей программы "Курьер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По словам ведущих, телеканал больше не является "территорией свободы". "Встретимся в другом пространстве и на другом канале", – обратился к зрителям Джоджуа.
После этого заявления информационный выпуск прервали.
За несколько часов до этого новый генеральный директор "Рустави-2" Паата Салия сообщил об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании, в частности Георгия Габуния, который в июле в прямом эфире назвал президента России Владимира Путина "п#здой моржовой".
Читайте на Цензор.НЕТ: Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой"
"Это решение четко доказывает, что редакционная политика канала изменится и обещание Пааты Салии (новый гендиректор" Рустави-2". – Ред.), что ничего не изменится, не является действительным", - сказала Ната Дзвелишвили, исполнительный директор Грузинской хартии журналистской этики.
"Начиная с сентября, новостные программы "Рустави-2" изменят свое содержание. К сожалению, у нас появится еще один провластный канал - лояльный к политике правительства", - добавила она.
Также на Цензор.НЕТ: Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой", отстранили от работы
Об этом сообщают российские СМИ.
Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину, но вскоре отпустили. Наградное оружие полковника вопреки правилам не хранилось в сейфе.
Вечером, 19 августа, полковник решил похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили «за военные заслуги» в Крыму в 2014 году. Пистолет был заряжен и не стоял на предохранителе. В конце концов, полковник случайно выстрелил себе в голову, когда чесался.
Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину. Полковника спасло то, что пуля не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой.
По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.
Какие какие органы!!!??? Они там есть?
Нехай і з матом.
Я ж знаю, що ви на хутіна працюєте, тому така у вас різка реакція.
ВІдколи ?
На цій темі попаляться прихильнички фуйла.
не відсвічуй, я інших пильную.
1 год ·
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Ситуація в Самборі набирає обертів і все це при повному мовчанні ЗМІ та церков. Сьогодні, єврейська громада, яка наполягає на знесенні хрестів з місця розстрілу християн, для робіт по демонтажу святинь найняла тітушок. За словами місцевих, більшість найманців - це так звані антифашисти з числа організації Автономний Опір, яка відома своїм ліворадикальними поглядами.
Всі хто має можливість, підтягуйтесь до Самбора та допоможіть християнам в скрутному становищі.
Для координації, пишіть Ігор Кузьо
https://www.facebook.com/100024576901261/posts/502827957213097?s=100024576901261&sfns=mo