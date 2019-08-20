EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  1194  42
Все про:Грузия (3620) увольнение (1656) телевидение (552)

 Двое ведущих "Рустави-2" ушли в знак протеста против увольнения их коллеги, обозвавшего Путина "п#здой моржовой"

Эфир главного информационного выпуска грузинской телекомпании "Рустави-2" прервался заявлением ведущих об отставке. Они сказали, что уходят в знак протеста против увольнения своих коллег новым руководством канала.

Диана Джоджуа и Михеил Сесиашвили объявили о том, что оставляют телеканал, в прямом эфире своей программы "Курьер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам ведущих, телеканал больше не является "территорией свободы". "Встретимся в другом пространстве и на другом канале", – обратился к зрителям Джоджуа.

После этого заявления информационный выпуск прервали.

За несколько часов до этого новый генеральный директор "Рустави-2" Паата Салия сообщил об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании, в частности Георгия Габуния, который в июле в прямом эфире назвал президента России Владимира Путина "п#здой моржовой".

Читайте на Цензор.НЕТ: Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой"

"Это решение четко доказывает, что редакционная политика канала изменится и обещание Пааты Салии (новый гендиректор" Рустави-2". – Ред.), что ничего не изменится, не является действительным", - сказала Ната Дзвелишвили, исполнительный директор Грузинской хартии журналистской этики.

"Начиная с сентября, новостные программы "Рустави-2" изменят свое содержание. К сожалению, у нас появится еще один провластный канал - лояльный к политике правительства", - добавила она.

Также на Цензор.НЕТ: Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой", отстранили от работы

Источник: https://censor.net.ua/n3143908
 
   
 Топ комментарии
 
Дад и гитлер своих солдат не заставлял опускаться до споротых шевронов и закрашивать опознавательные знаки на технике.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
20 августа в Новой Москве 43-летний полковник из Керчи случайно выстрелил себе в голову, после того как пытался почесаться пистолетом

Об этом сообщают российские СМИ.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину, но вскоре отпустили. Наградное оружие полковника вопреки правилам не хранилось в сейфе.

Вечером, 19 августа, полковник решил похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили «за военные заслуги» в Крыму в 2014 году. Пистолет был заряжен и не стоял на предохранителе. В конце концов, полковник случайно выстрелил себе в голову, когда чесался.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину. Полковника спасло то, что пуля не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой.

По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.
 показать весь комментарий
 
 
"пуля не задела жизненно важные органы"
Какие какие органы!!!??? Они там есть? Двое ведущих "Рустави-2" ушли в знак протеста против увольнения их коллеги, обозвавшего Путина "п#здой моржовой" - Цензор.НЕТ 1766
 показать весь комментарий
 
 
Якось довелося поспілкуватися з цілком адекватною москвичкою. Вона працювала лікарем-невропатологом у шпиталі мвс. І авторитетно заявила що анекдот про ментів "чему там болеть в голове - ну кость, кость!" цілком відповідає дійсності. Вона на цьому розуміється.
 показать весь комментарий
 
Зате чітко і правдиво.
Нехай і з матом.
 показать весь комментарий
 
 
На мой личный взгляд за такое нужно сначала сажать на 15 суток, а потом увольнять нахрен. И не важно кого он так обозвал ***** или Гитлера.
 показать весь комментарий
 
 
Дома пускай обзывает как хочет. Левитан в 1941 вроде до мата в адрес мамы Гитлера не опускался.
 показать весь комментарий
 
 
Важно.
Я ж знаю, що ви на хутіна працюєте, тому така у вас різка реакція.
 показать весь комментарий
 
 
Не важно. Опускаясь до нецензурной брани но ТВ страна признаёт своё бессилие и убожество. Грузия таких журналистов должна гнать пинками, что она и делает.
 показать весь комментарий
 
 
Ваша рашка ще і не до того опустилась.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот лично и следуйте за своим кумиром - рашкой. Нехрен нормальных людей заставлять.
 показать весь комментарий
 
Кто из нас защищает грязную похабную матершину в прямом эфире ТВ?
 показать весь комментарий
 
Дад и гитлер своих солдат не заставлял опускаться до споротых шевронов и закрашивать опознавательные знаки на технике.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. Но это ничего не меняет в обсуждаемой теме.
 показать весь комментарий
 
Меняет. ***** моржовая сама заявляла, что оно существо из подворотни, потому с ним нужно на доступном ему языке общаться.
 показать весь комментарий
 
 
Слідкуймо.
На цій темі попаляться прихильнички фуйла. Двое ведущих "Рустави-2" ушли в знак протеста против увольнения их коллеги, обозвавшего Путина "п#здой моржовой" - Цензор.НЕТ 264
 показать весь комментарий
 
 
Прихильники Свина уже попалилися....
 показать весь комментарий
 
На этой теме можно много поинтов заработать. Старайся
 показать весь комментарий
 
тролику, тебе я давно знаю.
не відсвічуй, я інших пильную.
 показать весь комментарий
 
Тримай свій поінт на ліверку, жебраче. Твій путін-***** і п...да моржова!😝
 показать весь комментарий
 
Дмитро Корчинський
1 год ·

! ! !
Ситуація в Самборі набирає обертів і все це при повному мовчанні ЗМІ та церков. Сьогодні, єврейська громада, яка наполягає на знесенні хрестів з місця розстрілу християн, для робіт по демонтажу святинь найняла тітушок. За словами місцевих, більшість найманців - це так звані антифашисти з числа організації Автономний Опір, яка відома своїм ліворадикальними поглядами.
Всі хто має можливість, підтягуйтесь до Самбора та допоможіть християнам в скрутному становищі.

Для координації, пишіть Ігор Кузьо
https://www.facebook.com/100024576901261/posts/502827957213097?s=100024576901261&sfns=mo
 показать весь комментарий
 
 
Он в зоопарке разглядывал пзду моржа и увидел в ней сходство с Путиным?
 показать весь комментарий
 
 
Можно написать на эту тему диссер - чем моржовая п*зда отличается от х*йла?
 показать весь комментарий
 
Не. В гугле хотел глянуть как она выглядит, а ему фото твоего ото на букву "п" (прикинь, совпало?!) выдало.

 показать весь комментарий
 
 
на росії путіна називають "сказочним долбой"бом", в Україні-"х"йлом". все таки грузінський варіант точніше.
 показать весь комментарий
 
Не. В гугле хотел глянуть как она выглядит, а ему фото твоего ото на букву "п" (прикинь, совпало?!) выдало.

 показать весь комментарий
 
 
Цензор схоже кайфує -повторюючі громко у заголовку поганяло путіна
 показать весь комментарий
 
Вот лохи, тоже мне повод, за хорошие бабки можно и овцой побыть.
 показать весь комментарий
 
Надо было разлагать канал(страну) изнутри, как всякий хороший революционер. Грузинским властям даже не пришлось их увольнять. А они сбежали, да еще выставили остальных своих коллег приспособленцами.
 показать весь комментарий
 
Моржи переживут, вот с моржихами да, неудобняк.
 показать весь комментарий
 
Вторую буковку надо бы указывать, а то в Чехии есть хоккеист правый защитник Самуэль *****. Обидется ж может хоккеист за "моржевую", как даст клюшкой больно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх