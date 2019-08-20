 Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7

Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, было бы целесообразным, если бы Россия была там (в G7. – Ред.)", - сказал Трамп.
Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).
В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" тогда не поддержали эту идею.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп
После саммита Трамп вновь отмечал, что хотел бы видеть Россию в составе этого клуба. "Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - говорил он в эфире телеканала CNN.
"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав (группы восьми. – Ред.) чем, если ее там не будет", - добавил Трамп.
Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп задумал купить самый большой остров в мире - Гренландию, - The Wall Street Journal
Поки в країні нашій буде президент кловун, то і ставитись до такої країни будуть як до шапіто. Мабуть 73 відсотки в захваті !!
Так понятно?
Без усвідомлення власних національних інтересів та формування навичок з їх захисту для нас весь час поганими будуть якщо не Меркель, то Макрон... Час усвідомити, що в ********* світі держава або має зуби, пазурі та інше, або стає тушею. Третього варіанту нема
"А вот Петра Алексеевича Трамп боялся, впрочем как ПАСЕ и т.п."
http://natribu.org
давай,без обид - тягостно осознавать себя русской свиньёй ?
Так что если хотят - пусть возвращаются к РФ в "большую восьмёрку". Сомневаюсь что она будет против...
"Москва - Пекин" поют народы
или почту в "тулуне" не откачали,бо пожарка сгорела ?
конкретно здесь эта цитата из "Тараса Бульбы" обозначает вообще иноземцев, за которых вы скакали на майдане))
На скотобойне уныло висящее,
В жопе с крючком и костями торчащими,
Вызовет лишь ощущение рвотное.
Это только вумные украинци не поняли до сих пор простой истины - хоть воюют и оружием, но побеждают умом, волей к победе и железным мужеством. То, чего у этого народа никогда не было, нет и не будет.
Так что эти ядерные боеголовки догадываешься тебе в какое место бы засунули, если бы не отдали?
Говорят, царь-то не настоящий! (с) В смысле Good night, sweet prince. Or not?! После 6-го марта 2015 года в офиц. твиттере Светлоликого не было никаких встреч, кроме 8-го марта, которую он провел заранее. Это вызвало нездоровый ажиотаж среди оппозиции, которая предвкушала принятие царем ислама и что после этого будет. Не срослось. Царь таки появился перед камерами, а в апреле того же года так и вовсе устроил общение с народом по факсу зомбоящику.
А бредни курчавого , да сколько их уже было... надеюсь это нелепое таки не переизберут ...
cледующий президент будет Байден
Нет такого явления "Режим Путина".
Есть российский народ. Мерзкий, грязноватый, тупой, кровожадный, закомплексованный и завистливый народец.
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
То-то весь мир обзавидовался, глядя на одвичных лыцарив, 22-тысячная группировка которых в Крыму обгадилась жидким поносом и в истерике сдалась без единого выстрела при простой фразе "Русские идут!"))
Зачем живут "окурки"?
История жизни русских в фотографиях. Читать дальше...
Завтра Трамп знову буде щось розказувати. Приятель Трампа, мільярдер Джефрі Епстін (Епштейн), в тюрмі повісився. Він приторгував молоденькими дівчатами серед своїх друзів.
Життя продовжується.