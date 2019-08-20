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 За рубежом
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Все про:G7 (270) Россия (73646) Трамп (2326)

 Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в Большую Семерку, откуда она была исключена после оккупации Крыма и поддержки террористов на Донбассе.

Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, было бы целесообразным, если бы Россия была там (в G7. – Ред.)", - сказал Трамп.

Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" тогда не поддержали эту идею.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп

После саммита Трамп вновь отмечал, что хотел бы видеть Россию в составе этого клуба. "Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - говорил он в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав (группы восьми. – Ред.) чем, если ее там не будет", - добавил Трамп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп задумал купить самый большой остров в мире - Гренландию, - The Wall Street Journal

Источник: https://censor.net.ua/n3143905
 
   
 Топ комментарии
 
Внешняя политика удалась новому президенту Украины !!!

Шо там следующее?

Оборона ?
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Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7 - Цензор.НЕТ 5102

как нам не хватает тебя Джон Маккейн!!!
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Оборона тоже уже удалась...14-0 в пользу орков уже...и похоже что это не предел...обстрелы каждый день...
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ні, ногою відчиняла двері тільки тюлька, правда то були двері в чоловічий клозет. Але це ж не так і важливо. Еге ж??
Поки в країні нашій буде президент кловун, то і ставитись до такої країни будуть як до шапіто. Мабуть 73 відсотки в захваті !!
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Ну шо? Как видимость? Человек который 24/7 удерживал всю эту кодлу от окончательного скатывания в шашни с Путиным, человек который из последних сил лепил антипутинскую коалицию, человек которому реально болело за Украину, теперь в Украине никто. Вы сделали его разом. Поздравляю всех причастных. Отправляю детей в страну с генетически полноценным населением.
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Какую конкретно "кодлу" он удерживал?Конкретика приветствуется/
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Я рассмотрю ваш совет, глядя на развитие событий неизвестно где будет хуже.
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А тут вообще недостаток аргументов компенсируют либо хамством,либо спамом.Особенно стараются сторонники того,за кого ты топишь.Так что приветствуется.Дурь ваша должна быть видна
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Какую кодлу он удерживал от шашней с путиным?Мож ту,с которой безвиз заключил?Так нахера нам такое?Или ты шо-то другое имел ввиду?Ты вообще умеешь отвечать на вопросы конкретно?Или ляпаешь,а потом отмазываешься?Так какую кодлу?
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Когда на международном уровне не говорится о проблемах, то никто сам не будет интересоваться и принимать решение, что это проблема. А у мировых лидеров есть свой электорат и электорат имеет уши и часть электората потребует у своего лидера - Почему Вы не реагируете на этот беспредел паРаши?
Так понятно?
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У него так болело за Украину, что личное состояние увеличилось в несколько раз. Наверное он так обезболивался.
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Зедебил, хватит уже эти кацапские сказки лепить. То шо ты - идиот, мог сообщить без иносказаний.
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Та то неправильно цитируют,не d G7,а просто в G.Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 4710
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хіба що лише для того, що там зручніше ***** замочити !!
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Как дети.. то уходи с песочницы, то приходи обратно! ***** жирик был прав однако "трамп наш"...
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Таки Путин на Трампа что то имеет ибо енто чисто российская скрепа-мы самые, самые избранные!!!
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Возможно, что великий правдолюб - Сноуден очень много передал компромата на лидеров стран...
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На клоуна всем плевать. Как и на нарид, который его выбрал. Всё справедливо.
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Ну да то ли дело петя,всем миром руководил и уже до малоярославца дошел и тут бац и неблагодарные Украинцы его остановили.
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Эти люди не смогут управлять страной. Их правление в любом случае закончится крахом, кто бы что не думал сейчас.
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Євген Магда‏ @rozumaha

Без усвідомлення власних національних інтересів та формування навичок з їх захисту для нас весь час поганими будуть якщо не Меркель, то Макрон... Час усвідомити, що в ********* світі держава або має зуби, пазурі та інше, або стає тушею. Третього варіанту нема
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Скорее клизма превратится в роды, чем свергнут Путина народы… »- Анонимус
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это новость из той же серии..что и про растоптанный хлеб Сарой Нетаньяху Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 3723
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а помните как ругали европейцев за возвращение раши в ПАСЕ? теперь это такими мелочами кажется... помнится тогда вся надежда была только на Донни и британцев. ну, Трампа все только что поняли, надеюсь? а уж Боря, который Джонсон, уже попросил изменить условия договора по Брексит с ЕС. осталось дождаться пока он Крым российским признает или уж хрен его знает что сделает, чтобы от коллег по цеху не отставать. от така муйня, малята...
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Причет вопросы Брексита к признанию Крыма ? Или абы ляпнуть что нибудь ?
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Был бы я порохоботом, написал:
"А вот Петра Алексеевича Трамп боялся, впрочем как ПАСЕ и т.п."

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Да, при Парашенке хорошо жилось. По три раза в день Кремлю брали - к завтраку, обеду и ужину...
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при Парашенке вы в основном аэроврот в Донецке брали..
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Это там, куда вы ходили под Дебальцево, Иловайском и в Изваринском котле?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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не,это туда где вас Басаев дрючил,и где унтерменши гиви с телефоном захара встречали.. Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 595
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а шо так задело,курносый ? тяжело осознавать свою ущербность ?
давай,без обид - тягостно осознавать себя русской свиньёй ?
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Чем мне нравится Трамп, так это тем, что он не унывающий балагур и весельчак.
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Небольшое техническое замечание: В "большой семёрке" РФ никогда не состояла, потому её никто от туда не исключал. Её и из "большой восьмёрки" - никто не исключал (ибо механизма такого нет). Просто все остальные страны добровольно вышли из организации, и собрались в "большую семёрку".

Так что если хотят - пусть возвращаются к РФ в "большую восьмёрку". Сомневаюсь что она будет против... Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 7334
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Ось нехай ********* і зображає з себе G8 в гордом одіночєствє.))
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Вообще же клуб стран где нет России и Китая надо бы было назвать не большим, а клубом единомышленников. Вот что делает в организации ведущих стран Италия? Замените её Китаем - и у организации процентов на 30 возрастёт экономическая мощь, и удвоится население. Замените Россией, и у организации удвоится территория и запасы ресурсов, а так же возрастёт процентов на 20 военная сила.
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Нахрена мені ті проценти? Краще скажи які настрої на Кубані.
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что общего у G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии, демократических держав с Рашей ?

"Москва - Пекин" поют народы
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Ну может тогда не БОЛЬШАЯ, а ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ семёрка???
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алежа,ты йод бабушке в "северодвинск" выслал ?
или почту в "тулуне" не откачали,бо пожарка сгорела ?
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та это кацап умняка включил - типа "Муму" читал.. Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 4103
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тетя, "ляхи" в данном случае иносказательное слово)
конкретно здесь эта цитата из "Тараса Бульбы" обозначает вообще иноземцев, за которых вы скакали на майдане))
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а чем тебе Европа не нравится? Получше, чем Хабара..
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Произошло следующее: сервера панамской компании Mossack Fonseca кто-то взломал, слив таким образом около 2,6 терабайт различных документов (всего около 11,6 млн файлов).
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Россия без Путина - словно животное
На скотобойне уныло висящее,
В жопе с крючком и костями торчащими,
Вызовет лишь ощущение рвотное.

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хтото еще сомневается что США хй ложили на Украину
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Да скажи спасибо, что отдали.
Это только вумные украинци не поняли до сих пор простой истины - хоть воюют и оружием, но побеждают умом, волей к победе и железным мужеством. То, чего у этого народа никогда не было, нет и не будет.
Так что эти ядерные боеголовки догадываешься тебе в какое место бы засунули, если бы не отдали? Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 3064
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примерно в то,в которое вам турки Су-24 засунули ?
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Примерно в то, в которое вы уже пятый год всё глубже погружаетесь, европейцы хвостатые))
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на это отвечу одно - лучше с умным потерять,чем с нарасиянином найти.. Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 1608
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Дорогой читатель! Здесь тебе откроется русская Тьма Родина. Её Дети. Её Родители. Их Потомство. Русский Народ...
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"побеждают умом, волей к победе и железным мужеством. То, чего у этого народа никогда не было, нет и не будет."-ты это об кацабах...? тогда поддерживаю... Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 8304
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если бы только это, какое место Украины на континенте в экономике, в производстве чего то суперсовременного, в уровне жизни населения, смотрят как на малозначимую страну, которая ещё и в долгах и с низким ввп, высокой коррупцией
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Помер?
Говорят, царь-то не настоящий! (с) В смысле Good night, sweet prince. Or not?! После 6-го марта 2015 года в офиц. твиттере Светлоликого не было никаких встреч, кроме 8-го марта, которую он провел заранее. Это вызвало нездоровый ажиотаж среди оппозиции, которая предвкушала принятие царем ислама и что после этого будет. Не срослось. Царь таки появился перед камерами, а в апреле того же года так и вовсе устроил общение с народом по факсу зомбоящику.
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Да, это не при Параше Украина просрала 25% территорий с населением. Янукович виноват Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 7615 Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 7615
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До выборов в штатах год... Кто следующий през абсолютно не понятно ...
А бредни курчавого , да сколько их уже было... надеюсь это нелепое таки не переизберут ...
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сначала Макрон,теперь Трамп...путя может собой гардится-столько натворить-и как с гуся вода...теперь у Зе практически нет места и условий для манёвра...всё решат за него...будем "хведеральным" округом...
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Я тебе открою большой секрет, только т-с-с))) Вы им давно уже есть, только сами этого не понимаете по причине недостаточного умственного развития))))))))))
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то ты явно крутой аналитиг...но могу крепко спорить-путя наверняка выкинет что-то такое шо будет круче Солсбери...последствия прасчитывай сам... Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 991
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Свежий анекдот: Если в России приложить к уху пустой кошелек, то слышно как далеко-далеко в Панаме играет виолончель
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Трамп уже никто.выборы в США В 2020 году.
cледующий президент будет Байден
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Тебе-то что от того? Ты думай, за что хлеба купить. Геополитик))
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Стадность скота

Нет такого явления "Режим Путина".
Есть российский народ. Мерзкий, грязноватый, тупой, кровожадный, закомплексованный и завистливый народец.
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.

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Ну да.
То-то весь мир обзавидовался, глядя на одвичных лыцарив, 22-тысячная группировка которых в Крыму обгадилась жидким поносом и в истерике сдалась без единого выстрела при простой фразе "Русские идут!"))
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Трамп, макарон теж за... Зє шмаркля скаже, що все було вирішено без нас... Питання - чому при Порошенкє без України не вирішували того, що стосувалось України???
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Александр Трынькин
Зачем живут "окурки"?
История жизни русских в фотографиях. Читать дальше...

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Я думал ,что в G7 приглашают экономически развитые страны ,так Китай экономически стоит выше рашки , рашке догонять и догонять Китай. Какая это мерзость -политика , чтобы угодить придурку с ядерной дубиной похерят страны которым этот придурок и в подмётки не годится.
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я думаю пу их крепка "атблагодарит"...шо нибудь взарвёт или патопит... Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 1297
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А ще півгодини назад Трамп сказав, що через Афганістан Совєтскій Союз став Росією, назвав Афганістан "Гарвардом тероризму", що ІДІЛ знову набирає силу. Ще Трамп сказав, що економічний спад Америці не загрожує, що американські споживачі витратили 14 трильйонів доларів, що Америка найсильніша військова потуга у світі і ніхто навіть близько до неї не стоїть.
Завтра Трамп знову буде щось розказувати. Приятель Трампа, мільярдер Джефрі Епстін (Епштейн), в тюрмі повісився. Він приторгував молоденькими дівчатами серед своїх друзів.
Життя продовжується.
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