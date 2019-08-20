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 Политика Украины
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Все про:ВР (23291) Янченко (3)

 На первое заседание Рады пригласят более 60 гостей и дополнительно представителей иностранных делегаций, - Янченко

На первое заседание Верховной Рады IX созыва пригласят представителей иностранных делегаций и других гостей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила будущий нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко на брифинге 20 августа, сообщает  "Гордон".

"Обсуждали порядок, кто будет приглашен. Пригласили официальных представителей органов государственной власти. Сегодня, например, обсуждали приглашение представителей Национальной академии наук, потому что это моральные авторитеты для украинского общества... Также будут наши международные партнеры приглашены. Список достаточно длинный, это будет около 60 человек, может, больше. Кстати, мы планируем пригласить все представленные в Киеве иностранные делегации, это тоже около 60 гостей дополнительно", – сказала Янченко.

Она отметила, что традиционно места для гостей отведены на балконе и для всех мест должно хватить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" ограничил численность комитета ВР по евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3143904
 
 
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Приятно, что новая(народная) власть открыта для мира.
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Дура. Представители Национальной академии наук не являются моральными авторитетами для украинского общества. Это совковые недобитки, во главе с мразью Патоном.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 4 часа назад

Якщо ви були в цирку, то розумієте, що клоуни ******* взаємодіяти з глядачами в перших рядах. Тому розумію прагнення СН посадити в перших рядах своїх тушок. Незабаром клоун має звернутися до ради із щорічним посланням. Ніхто не повинен зіпсувати настрій. Це ВПЕРШЕ така розсадка
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Первое заседание Рады 29 августа. 100 дней руления Зеленского 27 августа.
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