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Все про:ООН (2797) радиация (229) Россия (73646)

 Две российские станции мониторинга радиации, отключившиеся после взрыва ракеты на полигоне в РФ, возобновили работу, - CNBTO

В ООН отмечают, что все государства-члены должны как можно теснее сотрудничать с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO).

Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос собкора Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Да, мы все видели новости и сообщения (о ядерном инциденте в Нёнокси. - Ред.)", - ответил Дюжаррик на вопрос, генсек в курсе ядерного инцидента в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС

Он добавил, что секретариат ООН пока не давал дополнительной информации относительно инцидента, и заметил, что в системе ООН такими вопросами занимается Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO).

"Важно, чтобы все государства-члены сотрудничали с этой организацией столь тесно, насколько это возможно", - заявил Дюжаррик.

В то же время, в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сегодня сообщили, что все российские станции мониторинга радиационного фона, которые ранее выключались по неизвестным техническим причинам, уже работают.

"Станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас загружают данные в PTS", - сообщил исполнительный директор Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Также читайте: Госпогранслужба обязана информировать Госэкоинспекцию об обнаружении превышения уровня радиации грузов на границе

Две российские станции мониторинга радиации, отключившиеся после взрыва ракеты на полигоне в РФ, возобновили работу, - CNBTO 01

Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Читайте также: Госпогранслужба обязана информировать Госэкоинспекцию об обнаружении превышения уровня радиации грузов на границе

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

Источник: https://censor.net.ua/n3143903
 
 
 Топ комментарии
 
Две российские станции возобновили работу и несут в эфир запись Лебединого озера!
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Начальник управления информации Иркутской области назвала пострадавших от наводнения быдлом и бичами, возмутившись внешним видом пришедших на встречу с президентом.
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ну дык,облако уже рассеялось в атмосфере.можно и попередавать...
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Две российские станции возобновили работу и несут в эфир запись Лебединого озера!
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На любой балет у жополизов сергеева-градского ( новая фамилия в реестре путинской недвижимости) их рука самопроизвольно тянется к валидолу
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Начальник управления информации Иркутской области назвала пострадавших от наводнения быдлом и бичами, возмутившись внешним видом пришедших на встречу с президентом.
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Трамп поддержит возвращение раши в G8....
Сопля будет делать какое нибудь заявление?
Даю 24 часа и так далее....., или крысенок будет как всегда - "За нас решили, что мы могли поделать?"
Ведь он отвечает за внешнюю политику....
Две российские станции мониторинга радиации, отключившиеся после взрыва ракеты на полигоне в РФ, возобновили работу, - CNBTO - Цензор.НЕТ 810
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ну дык,облако уже рассеялось в атмосфере.можно и попередавать...
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0,022 мкЗв\ч было, не более, сам измерял, правда я далеко
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1 мая 1986 года в Киеве ещё меньше было. Такие же измерятели измеряли.
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В Питере в тот день был радиоактивный дождь, на демонстрации все вымокли, в том числе и я. Про Киев не знаю.
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#уйло апять фсе парєшал... в кацапії,пля, фсе спакойна...
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Россия всегда врала, врет и дальше будет врать, какие б на себя она обязательства не брала
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