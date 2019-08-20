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 Политика Украины
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Все про:Киев (17821) Кличко (2706) мэр (1355)

 Кличко заявил, что вновь будет баллотироваться на пост мэра Киева

Городской глава говорит, что хочет довести до конца планы, которые находятся в реализации.

Об этом Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Киевской городской государственной администрации, он хочет довести до конца планы, которые находятся в реализации.

"Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и мы уже - наработано много вещей, и уже есть - не хочу много говорить - наработки, для того, чтобы уже стартовать с этим проектом. Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать еще три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский, это мировой проект", - сказал Кличко.

Также на Цензор.НЕТ: Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки

Также мэр добавил, что он хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и до конца следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

Также на Цензор.НЕТ: Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3143902
 
   
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Я його бачив з відстані два метри і розмовляв з ним. Уявляю як тобі він би дав чарівного пенделя.
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А торговать есть чем ?В прошлый раз продал Удар Пете в обмен за кресло , что теперь ?
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Тільки дибилоїди постять картинки придуманий за перебриком.Віталій- кращій мер Києва
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На нього багато ображаються і є за що. Інша справа, що киянам підсовують зелене лайно.
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придуманий за поребриком - "віталя - кращий мер Києва".
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кращий мер Києва був Льоня-космос. Таких вже не буде....
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Нельзя .
Он уже все ходы-выходы знает - где украсть , с кем украсть , когда и сколько .
А главное , он уже научился делать рожу кирпичём и врать на голубом глазу .
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Ти жопа русская за поветкинм следи и оленем сабянином
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як киянин скажу: " Віталя ,бери брата і їхай подалі звідси.До фірташа поїдь , порадься.Шуфричу правий хук передай , а краще серію."
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"Пані лягли і просють" бениного Ткаченка? Ню-ню...
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Он охренел совсем. Здорово ему Льюис когда то врезал. Столько лет прошло, а последствия на лицо(и на лице).
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А вашему срузкому світязю как он рило сломал? Красота
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Что думаешь только Льюис. За все время ему столько по голове настучали, так что удивительно, что он хоть так разговаривает.
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У Педалика целая куча планов, и самое главное Диснейленд в гидропарке.

З.ы. Как-то пусто на цензоре стало, что свиноферму разогнали?
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Я своего батька три года назад похоронил так что отвянь мразь.
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та є ще трохи свідків 145 успішних реформ сивочолого "гетьмана" .
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Вася, если ты тут, то, похоже, не разогнали вашу свиноферму пока.
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Програє будь-якому зеленому кандидату.
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