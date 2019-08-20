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 Родители получат больше возможностей для обучения детей дома - утверждены новые формы индивидуальной учебы, - Минобразования

Уже с сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения — семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем. Они предусматривают более гибкий способ обучения и позволяют создать индивидуальную образовательную траекторию под нужды каждого отдельного ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В сообщении отмечается: "Одним из важных принципов Новой украинской школы является ребенкоцентризм и ориентация на потребности каждого отдельного ученика. Для того, чтобы современное образование могло отвечать на любые общественные запросы, мы предлагаем почти десять способов ее получения.

Например, в июне вступило в силу Положение об институциональной форме получения общего среднего образования, которым закладываются новые подходы к работе вечерних школ, запускается механизм сетевого обучения, чего не было раньше. Сейчас вступает в силу новая редакция Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования. Теперь родители смогут выбирать способ и форму обучения ребенка, ориентируясь на его потребности и способности. Они также смогут участвовать в формировании учебного плана или программы, если речь идет о ребенке с особыми образовательными потребностями", - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Ранее ребенок мог учиться на индивидуальной форме исключительно при наличии уважительных причин. Разрешение на такое обучение обязательно должно предоставить местное управление образования. Отныне зачисление (перевод) ученика на любую из индивидуальных форм не требует дополнительного согласования.

В Положении подробно расписано, как должно быть организовано обучение для каждой из форм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов", - Гройсман. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3143901
 
 
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хорошо...
а стаж для пенсии родителям, особенно маме не нужен?
если обучать ребенка дома, то о 8-ми часовой работе где-то еще можно забыть...
а материальных благ семье хватит, если мама будет домохозяйкой?
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