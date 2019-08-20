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Все про:беспилотник (691) обстрел (8144) Донбасс (19189)

 Наемники РФ обстреляли мини-БПЛА СММ ОБСЕ возле Первомайска и Смелого

Возле Первомайска и Смелого был открыт огонь из стрелкового оружия, направленный, по оценке, на беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Миссии.

"Осуществляя управление полетом мини-БПЛА СММ со своей позиции на западной окраине Первомайска, наблюдатели слышали 22 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 700 м к северо-северо-западу. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал на расстоянии примерно 750 м к северо-северо-западу.

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Управляя полетом мини-БПЛА СММ со своей позиции на северо-западной окраине н. п. Смелое (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали не менее 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 3,6 км к северо-северо-западу. По оценке СММ, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал на расстоянии примерно 3,9 км к северо-северо-западу. В обоих случаях команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула эти районы", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3143900
 
 
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Та не может быть? Неужели таки стреляют?
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ты что, не замечаешь устойчивого перемирия, уже месяц длится
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зачем будничные новости писать уже привыкли
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Сейчас порохоботы будут писать, что в этом Зеленский виноват.
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ага, порох был во всем виноват, а зеля ничего не должен. хитропопые зебики
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похоже зебики по системе "один раненный в день" объявят что устойчивое перемирие достигнуто, еще с 21 июля, и как только заселятся в раду побегут принимать законы про амнистию и самоуправление сепаров. а потом и в конституцию изменения протянут, и будет у нас военная база парашки за нас счет
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і чого вони сдристнули від обстрілів рогатих???
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