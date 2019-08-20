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 Политика Украины
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Все про:Иерусалим (66) Израиль (973) посол (1315)

 Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создании там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху

Посол Украины в Израиль Геннадий Надоленко заявил, что Украина не планирует переносить в Иерусалим из Тель-Авива украинское посольство или консульство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявило Министерства иностранных дел

По его словам, общая идея президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была в открытии инновационных офисов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро". ВИДЕО

"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим, - ред.). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества ", - заявил Надоленко.

В этом контексте он отметил, что Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране нужно постоянно держать руку на пульсе этих технологий.

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - отметил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инцидент с караваем - недоработка израильского протокола, - посол Украины Надоленко

Источник: https://censor.net.ua/n3143897
 
 
 Топ комментарии
 
Пять лет зебобикам ссылки были не нужны...это когда они о Порошегко брехали...а теперь вдруг понадобились...
Да набери в поиске о чем договорись зебобик и нетаньяху...и будет тебе счастье...
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Та то все выхухоль. Вы лучьше расскажите, как Зе и Нетаньяху договорились шо Украина будет платить гражданам Израиля пенсии. Ну, тем, шо таки выехали и не на минуточку а на ПМЖ до Израиля. ПЛАТИТЬ из Пенсионного фонда Украины.
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Зе-команда!....
Вот порохобот плачет....
Правда смешно..?
Вы сделали их разом... Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5795

Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·2 ч

Мне, как порохоботу, стыдно.
Стыдно. 5 лет Барыга и Мародёр Вальцман грабил страну, начисто забыв о зубожилых израильских пенсионерах.
И вот наконец-то справедливость восторжествовала.
Мы все в огромном долгу перед этими скромными людьми. Помните об этом, лохи...и не хнычте.
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Та то все выхухоль. Вы лучьше расскажите, как Зе и Нетаньяху договорились шо Украина будет платить гражданам Израиля пенсии. Ну, тем, шо таки выехали и не на минуточку а на ПМЖ до Израиля. ПЛАТИТЬ из Пенсионного фонда Украины.
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Пять лет зебобикам ссылки были не нужны...это когда они о Порошегко брехали...а теперь вдруг понадобились...
Да набери в поиске о чем договорись зебобик и нетаньяху...и будет тебе счастье...
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я не знаю кто такие зебобики, это родители твои что ли?
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Обьясню...мне не трудно...зебобики...это те которые молятся на чувака с ксивой презЕдента...и его гоп компанию...
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а, то есть те кто рвут тут задницу за Порошенко пебобики и пебилы, тогда понятно
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вы абсолютно одинаковые передасты что за петю что за зельца
оба уничтожают нас
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а с чего ты решил, что я за петю или за зеленского? это меня тут зебилом назвали, после того как я просто попросил ссылку
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если не то извиняюсь

петя равно зеля
по 100 дням это уже понятно
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чувак вернись к нам я зная тормоза а таких впервые вижу
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А тут есть те кто рвут за Порошенко задницы？ По моему тут есть только те кто рвет задницы за чувака с ксивой презЕдента...и те кто не рвет из за него...
А за Порошенко чтл либо рвать...не имеет ни какого смысла...
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навплом тех кто против чувака и его гопкомпании....а не тех кто за Порошенко...
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так это и есть основная масса порохоботов , их топорную "работу" ни с чем не спутать, кстати благодаря также и их тупым стараниям Зеленский столько набрал.
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Как набрал...так и потеряет...и очень скоро...уже половина зебобиков которые за него жопы рвали пропали с форума...наверное даже самтм себе стыдно признавать стало заикого голосовали..
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А вы в зеркало посмотрите, там зебобика увидите.
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ну если ты в зеркале видишь зебобика, то значит это ты, теперь понятно
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Ось почитай хто такі зебобіки. 5 мастей. Потім скажеш в якій групі ти знайшов себе.
https://www.facebook.com/dmytro.baziv/posts/2299351360343976
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я фейспук не читаю, если ты пебобик или зебобик - твои осложнения
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Вот вам мама с парой, ваши, как пенсионеры, ссылку дадут если вы сами не отслеживаете деятельность этого "президента". А вполчем потерпите. Новый состав ВР ратифмцирует ЗЕленым большинством тогда и посмеемся.
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ну так я и думал, ссылки нет, то есть брякнул лишь бы что.
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Вам уже и личный блог Нетаньяху продемонстрировали, а вам все ссылки нет, ссылки нет. Впрочем от ЗеДебилов другого ожидать и не приходится.
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Лікбез тут платний. Педагоги-дефектологи знають собі ціну.
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оно и видать, тебе уже сложили, не, ну у кого что болит
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ЗЕлена блощиця, ти нижче порога мого реагування. Продовжуй стрибати.
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то есть тебя чучело ватное так опустили, что ниже уже и некуда ? оно и видно Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6965
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О, то ти ще не стрибаєш, ти повзаєш. Рости!
Це про тебе:

"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
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чушка, ты уже и стихи про себя постишь, я ж говорю, у кого что болит, а ну кукарекни еще что то, посмеемся Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5383
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с умным лучше потерять чем с дурным найти Стаса Стаса нам уже не вернуть мы его потеряли как гражданина Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8173
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да, с такими дебилами как ты мне не по дороге, согласен
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Евреи уже договорились грабить Украину по всем направлениям. Там где евреи--там грабёжь, воровство, войны и разруха. Евреи--это патентованные мародёры и бандиты.
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Вот так зарождается антисемитизм. Причем сеят его зерны те кто потом о антисемитизме будет верещать везде где только сможет.
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Понятно, сидишь на еврейских подачках, значит порохосос. Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху - Цензор.НЕТ 346
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Тепер Потоцького зебобіки посадять у фільтраційний табір. Саме так будуть знищувати польську аристократію😢
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Та який, з "Потоцького" - "поляк"?! Він - "батрак лахтінський"...
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Найцікавіше те, що він голосував за Зеленського🐸
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антисемит, неуважаемый виктор потоцкий. не забудь зайти в церковь и поцеловать ноги еврею Иисусу Христосу.
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Наверное, Ганопольский на Прямом сообщил Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3600
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Угода, про яку йдеться, поширюється на колишніх українських пенсіонерів, інвалідів і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які емігрували до Ізраїлю після 24 серпня 1991 року. Нарахування пенсій проходитиме відповідно до діючого в Україні пенсійного законодавства.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3143651
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Є таке поняття як прожитковий рівень, в Ізраєлі він трохи не такий як в Україні, ясно що нижче Ізраїльского прожиткового рівня пенсії не будуть туди надсилати, думаю на одну людину 2 000-3 000 доларів буде нормально
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Треба бюджет іншої країни трошки розгрузити, а то вони війну ведуть з арабами, їм важко, правда пенсія там трошки не така як у нас, навіть зовсім не така як унас, але ми заплатимо, правда ж ?
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Увы, многие бывшие пенсионеры Украины в Израиле, США, Канаде ... через украинские суды добились украинские пенсии.

Таковы законы демократических стран Европы и Америки, кстати, даже Россия платит бывшим своим гражданам пенсии ...
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Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией" ...

Ну да. Вроде бы там жиды, здесь жиды, но у украинских почему-то получается только в телешоу кривляться и чужое бабло пилить..
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Тому, що вони не жиди, а євреї. Мова - це все. Порушення правил української мови, коли під час русифікації-деукраїнізації України, український жид став російським євреєм призвело до катастрофічних наслідків для української нації. Дерусифікація-українізація України поставить все і всіх на свої місця.
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А сколько бабла отмоют зебобики на этих инновационных офисах？бюджетного бабла...
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Ти у кого це зараз запитав?
У Зе'бобіків чи у своїх братів по недорозуму, порохоботів?
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Это был риторический вопрос...но зебобик в силу своего врожденного скудоумия этого не понял...
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Этим страдабт исклбчительно зебобики типа тебя...я же ничего не сравниваю...да и незачем....зеленое ворье...не с кем сравнивать...
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Слушай, Привет, ты реально тупой или прикидываешься?
Как могут зелёные воровать? Как????!!!
Я понимаю, если бы ты это сказал, ну, хотя бы, через полгодика...
Но говорите это сейчас, как свершившийся факт, когда они к власти приступают 29-го августа!
Дааа! Не зря люди говорят, что тупее порохобота нет существа...
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😀Зебобик...да запросто...сбу...таможня...мид..снбо и следовательно оборон пром....клондайк...для зеленых воров...😀
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а после 29 так еще и зеленые голодные свиньи обученные в Трускавце подключатся к дерибану бюджета..
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Тю? А чем же та сопля зелёная занимается третий месяц? Вот все те выплаты, что суды его хозяину присудили то еще не воровство? Ясно-понятно.
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А хіба було таке, щоб Ізраїль віддавав свої стартапи? Це же про офіси пішла брехня по Єрусалиму.
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Ага...
І тільки ви одні говорите правду! Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху - Цензор.НЕТ 2742
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вообщем, Натаньху согласился, что бы Богдан и Зе открыли в Исраиле сеть ларьков по продаже "Зе шаурмы".. это теперь называется "инновации"..
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Буде іноваційна шаурма, яка сама буде співати Хава Наґіла у той час, коли її будуть їсти.
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...після чого буде сім-сорок з наростаючим темпом, щоб встигнути добігти до туалету...
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Зебєня хоче влаштувати там ще одну свою кантору. Запасний аеродром.
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Это если сдавать будут государство Украина ,то скажут Речь шла не о сдаче государства Украины в московское стойло, а создание там инновационных офисов, Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху - Цензор.НЕТ 7891
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А диджитализация? диджитализация в инновационных офисах будет? Иначе несчитово.
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Зе-команда!....
Вот порохобот плачет....
Правда смешно..?
Вы сделали их разом... Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5795

Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·2 ч

Мне, как порохоботу, стыдно.
Стыдно. 5 лет Барыга и Мародёр Вальцман грабил страну, начисто забыв о зубожилых израильских пенсионерах.
И вот наконец-то справедливость восторжествовала.
Мы все в огромном долгу перед этими скромными людьми. Помните об этом, лохи...и не хнычте.
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Я от думаю вони всі 5 років будуть виправдовуватись, або диктатура, або Майдан!
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Тобто Нетаньяху отримав все,що хотів.Ми знову в мінусах.
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Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 6 часов назад

Шановні порохоботи! Ще раз мушу застерігти від поширення акаунту tZEinform
Це дуже якісний проект із вкидання дези та маніпуляції, який ведуть росіяни.
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Израильская сфера высоких технологий занимает первое место в мире по числу высокотехнологичных компаний на душу населения.
Президенты и премьеры ведущих стран мира , в последние годы, частые гости в Израиле, чтобы заключить договора с Израилем.
Многие пользователи не догадываются, что разработаны в Израиле:

- Процессоры Intel 8088, 80386, платформы Centrino и Core Duo

- накопители информации (флешки)
- Медицинская компания Medigus специализируется на диагностике и лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), одного из самых распространенных хронических заболеваний западного мира.
Для уникального миниатюрного эндоскопа Medigus создала самую маленькую на планете видеокамеру диаметром 0,99 мм.
- MUSIC (Multi Spectral Infrared Countermeasure) - система для защиты воздушных судов от ПЗРК - переносных зенитно-ракетных комплексов.
- Trophy - система активной танковой защиты, которую уже закупила США
- Camero - радар, способный видеть сквозь стены, им оснащены израильские танки и самолеты.

Эти приборы используют более 20 стран, в США и Европе его применяет спецназ

и т.д. ....
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Даааа. Ерусалим столица всех, и тех, и тех, и тех. Изменения исключаются.
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А, ясно... Это, как с переименованием Администрации Президента, в ОПУ... Здание посольства Украины, в Тель-Авиве, сохранят, а посол будет сидеть в "инновационном центре", в Иерусалиме...
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