 Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создании там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявило Министерства иностранных дел
По его словам, общая идея президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была в открытии инновационных офисов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро". ВИДЕО
"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим, - ред.). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества ", - заявил Надоленко.
В этом контексте он отметил, что Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране нужно постоянно держать руку на пульсе этих технологий.
"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - отметил посол.
Да набери в поиске о чем договорись зебобик и нетаньяху...и будет тебе счастье...
оба уничтожают нас
петя равно зеля
по 100 дням это уже понятно
А за Порошенко чтл либо рвать...не имеет ни какого смысла...
https://www.facebook.com/dmytro.baziv/posts/2299351360343976
Це про тебе:
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
Таковы законы демократических стран Европы и Америки, кстати, даже Россия платит бывшим своим гражданам пенсии ...
Ну да. Вроде бы там жиды, здесь жиды, но у украинских почему-то получается только в телешоу кривляться и чужое бабло пилить..
У Зе'бобіків чи у своїх братів по недорозуму, порохоботів?
Как могут зелёные воровать? Как????!!!
Я понимаю, если бы ты это сказал, ну, хотя бы, через полгодика...
Но говорите это сейчас, как свершившийся факт, когда они к власти приступают 29-го августа!
Дааа! Не зря люди говорят, что тупее порохобота нет существа...
І тільки ви одні говорите правду!
Зе-команда!....
Вот порохобот плачет....
Правда смешно..?
Вы сделали их разом...
Gheorghe Bandu
@BoSS_Modpe
·2 ч
Мне, как порохоботу, стыдно.
Стыдно. 5 лет Барыга и Мародёр Вальцман грабил страну, начисто забыв о зубожилых израильских пенсионерах.
И вот наконец-то справедливость восторжествовала.
Мы все в огромном долгу перед этими скромными людьми. Помните об этом, лохи...и не хнычте.
Шановні порохоботи! Ще раз мушу застерігти від поширення акаунту tZEinform
Це дуже якісний проект із вкидання дези та маніпуляції, який ведуть росіяни.
Президенты и премьеры ведущих стран мира , в последние годы, частые гости в Израиле, чтобы заключить договора с Израилем.
Многие пользователи не догадываются, что разработаны в Израиле:
- Процессоры Intel 8088, 80386, платформы Centrino и Core Duo
- накопители информации (флешки)
- Медицинская компания Medigus специализируется на диагностике и лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), одного из самых распространенных хронических заболеваний западного мира.
Для уникального миниатюрного эндоскопа Medigus создала самую маленькую на планете видеокамеру диаметром 0,99 мм.
- MUSIC (Multi Spectral Infrared Countermeasure) - система для защиты воздушных судов от ПЗРК - переносных зенитно-ракетных комплексов.
- Trophy - система активной танковой защиты, которую уже закупила США
- Camero - радар, способный видеть сквозь стены, им оснащены израильские танки и самолеты.
Эти приборы используют более 20 стран, в США и Европе его применяет спецназ
и т.д. ....