 Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявило Министерства иностранных дел

По его словам, общая идея президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была в открытии инновационных офисов.

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"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим, - ред.). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества ", - заявил Надоленко.

В этом контексте он отметил, что Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране нужно постоянно держать руку на пульсе этих технологий.

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - отметил посол.

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