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 Политика Украины
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Все про:Иерусалим (66) Израиль (970) посол (1313)

 Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху

Посол Украины в Израиль Геннадий Надоленко заявил, что Украина не планирует переносить в Иерусалим из Тель-Авива украинское посольство или консульство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявило Министерства иностранных дел

По его словам, общая идея президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была в открытии инновационных офисов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро". ВИДЕО

"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим, - ред.). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества ", - заявил Надоленко.

В этом контексте он отметил, что Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране нужно постоянно держать руку на пульсе этих технологий.

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - отметил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инцидент с караваем - недоработка израильского протокола, - посол Украины Надоленко

Источник: https://censor.net.ua/n3143897
 
   
 Топ комментарии
 
Та то все выхухоль. Вы лучьше расскажите, как Зе и Нетаньяху договорились шо Украина будет платить гражданам Израиля пенсии. Ну, тем, шо таки выехали и не на минуточку а на ПМЖ до Израиля. ПЛАТИТЬ из Пенсионного фонда Украины.
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Пять лет зебобикам ссылки были не нужны...это когда они о Порошегко брехали...а теперь вдруг понадобились...
Да набери в поиске о чем договорись зебобик и нетаньяху...и будет тебе счастье...
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Та то все выхухоль. Вы лучьше расскажите, как Зе и Нетаньяху договорились шо Украина будет платить гражданам Израиля пенсии. Ну, тем, шо таки выехали и не на минуточку а на ПМЖ до Израиля. ПЛАТИТЬ из Пенсионного фонда Украины.
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Пять лет зебобикам ссылки были не нужны...это когда они о Порошегко брехали...а теперь вдруг понадобились...
Да набери в поиске о чем договорись зебобик и нетаньяху...и будет тебе счастье...
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я не знаю кто такие зебобики, это родители твои что ли?
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Обьясню...мне не трудно...зебобики...это те которые молятся на чувака с ксивой презЕдента...и его гоп компанию...
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а, то есть те кто рвут тут задницу за Порошенко пебобики и пебилы, тогда понятно
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вы абсолютно одинаковые передасты что за петю что за зельца
оба уничтожают нас
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а с чего ты решил, что я за петю или за зеленского? это меня тут зебилом назвали, после того как я просто попросил ссылку
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если не то извиняюсь

петя равно зеля
по 100 дням это уже понятно
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А тут есть те кто рвут за Порошенко задницы？ По моему тут есть только те кто рвет задницы за чувака с ксивой презЕдента...и те кто не рвет из за него...
А за Порошенко чтл либо рвать...не имеет ни какого смысла...
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навплом тех кто против чувака и его гопкомпании....а не тех кто за Порошенко...
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так это и есть основная масса порохоботов , их топорную "работу" ни с чем не спутать, кстати благодаря также и их тупым стараниям Зеленский столько набрал.
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А вы в зеркало посмотрите, там зебобика увидите.
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ну если ты в зеркале видишь зебобика, то значит это ты, теперь понятно
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Вот вам мама с парой, ваши, как пенсионеры, ссылку дадут если вы сами не отслеживаете деятельность этого "президента". А вполчем потерпите. Новый состав ВР ратифмцирует ЗЕленым большинством тогда и посмеемся.
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ну так я и думал, ссылки нет, то есть брякнул лишь бы что.
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Вам уже и личный блог Нетаньяху продемонстрировали, а вам все ссылки нет, ссылки нет. Впрочем от ЗеДебилов другого ожидать и не приходится.
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Евреи уже договорились грабить Украину по всем направлениям. Там где евреи--там грабёжь, воровство, войны и разруха. Евреи--это патентованные мародёры и бандиты.
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Вот так зарождается антисемитизм. Причем сеят его зерны те кто потом о антисемитизме будет верещать везде где только сможет.
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Понятно, сидишь на еврейских подачках, значит порохосос. Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху - Цензор.НЕТ 346
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Тепер Потоцького зебобіки посадять у фільтраційний табір. Саме так будуть знищувати польську аристократію😢
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Наверное, Ганопольский на Прямом сообщил Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3600
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Угода, про яку йдеться, поширюється на колишніх українських пенсіонерів, інвалідів і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які емігрували до Ізраїлю після 24 серпня 1991 року. Нарахування пенсій проходитиме відповідно до діючого в Україні пенсійного законодавства.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3143651
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Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией" ...

Ну да. Вроде бы там жиды, здесь жиды, но у украинских почему-то получается только в телешоу кривляться и чужое бабло пилить..
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Тому, що вони не жиди, а євреї. Мова - це все. Порушення правил української мови, коли під час русифікації-деукраїнізації України, український жид став російським євреєм призвело до катастрофічних наслідків для української нації. Дерусифікація-українізація України поставить все і всіх на свої місця.
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А сколько бабла отмоют зебобики на этих инновационных офисах？бюджетного бабла...
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Ти у кого це зараз запитав?
У Зе'бобіків чи у своїх братів по недорозуму, порохоботів?
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Это был риторический вопрос...но зебобик в силу своего врожденного скудоумия этого не понял...
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Этим страдабт исклбчительно зебобики типа тебя...я же ничего не сравниваю...да и незачем....зеленое ворье...не с кем сравнивать...
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Слушай, Привет, ты реально тупой или прикидываешься?
Как могут зелёные воровать? Как????!!!
Я понимаю, если бы ты это сказал, ну, хотя бы, через полгодика...
Но говорите это сейчас, как свершившийся факт, когда они к власти приступают 29-го августа!
Дааа! Не зря люди говорят, что тупее порохобота нет существа...
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😀Зебобик...да запросто...сбу...таможня...мид..снбо и следовательно оборон пром....клондайк...для зеленых воров...😀
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а после 29 так еще и зеленые голодные свиньи обученные в Трускавце подключатся к дерибану бюджета..
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Тю? А чем же та сопля зелёная занимается третий месяц? Вот все те выплаты, что суды его хозяину присудили то еще не воровство? Ясно-понятно.
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А хіба було таке, щоб Ізраїль віддавав свої стартапи? Це же про офіси пішла брехня по Єрусалиму.
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Ага...
І тільки ви одні говорите правду! Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху - Цензор.НЕТ 2742
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вообщем, Натаньху согласился, что бы Богдан и Зе открыли в Исраиле сеть ларьков по продаже "Зе шаурмы".. это теперь называется "инновации"..
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Буде іноваційна шаурма, яка сама буде співати Хава Наґіла у той час, коли її будуть їсти.
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Зебєня хоче влаштувати там ще одну свою кантору. Запасний аеродром.
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Это если сдавать будут государство Украина ,то скажут Речь шла не о сдаче государства Украины в московское стойло, а создание там инновационных офисов, Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху - Цензор.НЕТ 7891
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