 Речь шла не о переносе посольства Украины в Иерусалим, а создание там инновационных офисов, - посол в Израиле Надоленко о переговорах Зеленского и Нетаньяху

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявило Министерства иностранных дел
По его словам, общая идея президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была в открытии инновационных офисов.
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"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим, - ред.). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества ", - заявил Надоленко.
В этом контексте он отметил, что Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране нужно постоянно держать руку на пульсе этих технологий.
"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - отметил посол.
Да набери в поиске о чем договорись зебобик и нетаньяху...и будет тебе счастье...
оба уничтожают нас
петя равно зеля
по 100 дням это уже понятно
А за Порошенко чтл либо рвать...не имеет ни какого смысла...
Ну да. Вроде бы там жиды, здесь жиды, но у украинских почему-то получается только в телешоу кривляться и чужое бабло пилить..
У Зе'бобіків чи у своїх братів по недорозуму, порохоботів?
Как могут зелёные воровать? Как????!!!
Я понимаю, если бы ты это сказал, ну, хотя бы, через полгодика...
Но говорите это сейчас, как свершившийся факт, когда они к власти приступают 29-го августа!
Дааа! Не зря люди говорят, что тупее порохобота нет существа...
І тільки ви одні говорите правду!