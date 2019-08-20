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Все про:задержание (5475) Кировоградщина (300) СБУ (13750) ГБР (508)

 Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) в Кировоградской области задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), которого объявили в розыск за избиение мужчины после конфликта в кафе города Гайворон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля.

"20 августа с привлечением спецподразделения "КОРД" Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области сотрудника управления СБУ был задержан", - говорится в сообщении.

Сейчас Заводской районный суд города Николаева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст . 122 УК Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.

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Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР 01
Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143895
 
   
 Топ комментарии
 
когда у Зеленого быдла, прав больше чем у тебя, тогда и сотрудники СБУ звереть начинают..
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Криворізька шпана прийшла до влади, хулє.
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когда у Зеленого быдла, прав больше чем у тебя, тогда и сотрудники СБУ звереть начинают..
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Криворізька шпана прийшла до влади, ****.
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**** в туле, а тебе шокодупонюху и лизу брехать стало всласть ...
не забудь детям своим передать свой "талант", шоб продолжили дело вонючего козла.
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Такой смугленький, наверно на море был .
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И машинка у него приличная...На Ланосах за падло служивим ездить.
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Ще треба розібратися у суті конфлікту. Просто так і без мотивів СБУшник би не бив.
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А спецназ не хоче затримати найнебезпечніших ворогів України -так званий "опозиційний блок" на чолі з Медведчуком?
І на День Незалежності всю цю зграю повісити на площі в Києві?
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