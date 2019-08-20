 Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля.
"20 августа с привлечением спецподразделения "КОРД" Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области сотрудника управления СБУ был задержан", - говорится в сообщении.
Сейчас Заводской районный суд города Николаева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчину подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст . 122 УК Украины).
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.
не забудь детям своим передать свой "талант", шоб продолжили дело вонючего козла.
І на День Незалежності всю цю зграю повісити на площі в Києві?