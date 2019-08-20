 Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение

Соответствующее решение было принято 14 августа и обнародовано в Едином госреестре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, адвокат экс-министра Дмитрий Беляев просил закрыть дело по причине отсутствия доказательств виновности в совершении уголовного правонарушения и истечении сроков досудебного расследования.

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"Обязать уполномоченного прокурора в уголовном производстве в кратчайший срок совершить действия для закрытия уголовного производства", - говорится в решении.

Определение не подлежит обжалованию, вступает в законную силу с момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению.

Прокуратура столицы на фейсбук-странице прокомментировала сообщение о решении Голосеевского суда Киева: "20.08.2019 в СМИ была распространена информация о принятии Голосеевским районным судом г. Киева решение по жалобе адвоката об обязательствах уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении экс-чиновника Минздрава Украины, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины".

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В прокуратуре также отметили, что: "орган досудебного расследования в данном уголовном производстве находится на территории Днепровского района столицы, в связи с чем районный суд г. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения".

Кроме того, судебное заседание проведено без представителя прокуратуры и без изучения материалов производства.

Исходя из вышеизложенного, столичной прокуратурой после получения решения Голосеевского райсуда г. Киева, которое пока не поступило, будет представлена на него апелляционная жалоба.

Напомним, в отношении Раисы Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

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