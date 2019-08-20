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 Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП

Экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"С учетом того, что подозреваемый находится за пределами Украины и не является на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении.

Кроме этого, в САП пообещали оспорить решение Соломенского районного суда столицы, который во вторник, 20 августа отказался заочно арестовать Вовка.

Адвокаты экс-главы НКРЭКУ заявляют, что их подзащитный сейчас находится на учебе в Гарварде, информирует "Громадське".

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Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП 01

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также на Цензор.НЕТ: Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Источник: https://censor.net.ua/n3143891
 
 
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Кашмар. При порошенко такого не было.
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Он только что разговаривал он-лайн с ведущей канала Украина.
Кто ищет, тот находит.
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Поздно он объявил, что не доверят реформированным петром судам, после того как последний потерял власть. Жертва политических преследований Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП - Цензор.НЕТ 4577
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він не довіряє нинішній владі и судам що пляшуть під її дудку. бо петром реформовані аж два суди. але вам аби ляпнути
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Почему порохатая свиношобла, если они такие выдающиеся реформаторы, разбегается по заграницам или сидит в СИЗО за миллионнын взятки? А, порохатыши?
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В них є мозок... І вони не хочуть повторювати долю Йулі Володимировни.
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Гении всегда одиноки и редко находят понимание в обществе.
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очередной мальчик в трусиках...один от януковича в рашке прячется алигарх...этот воспитанник другого президента... мальчик учится....хахаха студент облапошил в сговоре нас и страну на 19 миллиардов...((
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Кляті зебіли ще одну гарну людину зі світу зживають!! Хіба так можна? При Порошенку такого не було!!
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Ааааа!!!! Зрада зрадная!!! Рипресії палітичні!!!! Хлопчика у шортиках ахенти ******* розіпяти хочуть Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП - Цензор.НЕТ 384
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