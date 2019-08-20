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 Общество
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Все про:еда (161) ВСУ (328)

 Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня

Руководитель проектного офиса реформ Минобороны Диана Петреня заявила, что из-за решения суда 20 августа вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ не состоялась

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Петреня отметила: "Сегодня, 20 августа, должен был состояться переход первой волны новых в/ч на систему Питания по каталогу в 2019 году.

И сегодня я уже могу сказать, что перехода не будет и до конца года. Хотя для этого всё есть. Новое оборудование закуплено, начпроды прошли обучающие курсы, введены штаты для набора поваров и работников, и сделано куча всего. Нет только продуктов. И есть суд, который отменил приказ.

В общем грустно это всё. И больше 250 частей по прежнему будут питаться как на фото 1-2, а могли бы как на фото 3-4, некоторые уже сегодня (фотки свежие, реальные)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания

Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня 01
Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня 02
Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня 03
Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня 04

Источник: https://censor.net.ua/n3143884
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы хотят убрать барыжную еду с армии и вернуть ту которая была до барыги Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 214 Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 3547 Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 6274 и
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Зеленый Говнокомандующий убивает реформу Армии!

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от тіки біда сформовані вони за часів овоча, куратор в них портнов. а винен всеодно пєця...логіка скажу вам...
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Зебилы хотят убрать барыжную еду с армии и вернуть ту которая была до барыги Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 214 Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 6274 и
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Ты дурак или прикидываешься, суд от пороха отменил этот указ.
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ти дебіл чи прикидаєшся? оаск сформований за часів овоча, при повній підтримці тодішнього члена врю портнова. вовк доречі дружаня портнова. а оаск то ручний бєнін суд. тож вітаю Зе білят з цим. але їм похєр,вайна то ж бізнес парашенка, ані усталі, ані їх нє пасилалі, і вааще нада с расієй мірітса
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А кто его должен был реформировать за пять лет? Случайно не команда Пороха, которая эти пять лет была при власти?
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У него там своих клоунов столько было и не сосчитать.
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ти дебіл і не прикидаєшся. У мародера була в кишені Рада і вся влада. Достатньо було дійсно реформувати суди. Але тоді пеця, у якого рило в пуху, заробив би купу інформованих ворогів, куди більш страшніших, ніж якісь там портнови. Тому він суди навіть не чіпав. І зараз все після порохоянуковича треба ВИЧИЩАТИ З НУЛЯ, І ПІД НУЛЬ. Але де в Україні швидко набрати стільки порядних суддів, прокурорів, митників, сбушників, генералів, фіскалів, прикордонників, нафтогазовиків?
Якби порохло НЕ ГОДУВАЛО злодійську систему, будучи її частиною, а почало хоч щось робити, то наступнику щось вдалося б швидше. А його наступнику - ще більше...
А Зеленський починає розгрібати лайно з нуля. Побачимо, наскільки в нього вистачить на це сили. І чи не поглине януковицько-ахметівсько-коломойсько-порошенківська Система і його...
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Тролятина, а скажи, сколько лет проходила судебная реформа в Польше?
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Дурик,в Польше Президент не ворует со Свинарчуками и не летает на Мальдивы под вымышленной фамилией,не назначает алкоголиков в генпрокуроры Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня - Цензор.НЕТ 3771
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Уродец, что украл Президент? Почему Свинарчук теперь в окружении клована? Ты конечно паспорта на границе проверял? или как раз своей малолетней дочкой торговал?
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На то они и зебилы, чтобы пересрать назло все хорошее, желая нереальных чудес.
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Соевые суды это паразиты, они только вредят Украине.
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от тіки біда сформовані вони за часів овоча, куратор в них портнов. а винен всеодно пєця...логіка скажу вам...
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Olexandr Chornogorodskij, а последние пять лет страной правил овощ или все же порох, у которого были все возможности для реформирования судебной системы?
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усі? та навряд. і реформі аж 3роки. і реформовано верховний суд і створено з нуля вищий антикорсуд. до найчесніший типу оаск, баришівського та печерського так руки не дійшли...тож на даний момент поки невідомо реформа жива, чи вже мертва
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В Польше реформа судов длилась 20 лет. Поляки тупые? А ты шибко умный?
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з нашиму умовами і 10буде мало...нинішні намагитимуться перезавантажити цю ж реформу, бо якщо її не закінчити-амба
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Так учреди клоунские, то не дает??? Шо проще? Как раду - роспуск-пуск... шо, зебилу не рассказали как??? *****, а какого члена там у него в друзьях богдасик? А портнов??? А ленка лукаш с соблазнительным взглядом??? Татарин (ведь ты - татарин?), хоть ты действуй...ведь ты ж тоже президент...не ощутил, люмпен? Да-да, как есть през...сам вовка сказал...или покварталил?
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"Первый этап реформы ВСУ находится на стадии завершения, надо переходить на следующий"- Полторак
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А шо? Барыга украл и в авшторы вывел??? Или свинарчуки подсуетились...не, ну мне про то интересно...не хотите говорить, кто стоит за этим, ну и не надо...больно надо... подумаешь, солдат будет есть керзу и дружить с изжогой...это ж не на всегда...
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Зеленый Говнокомандующий убивает реформу Армии!

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Какое отношение имеет Зеленский к решениям судов, которые должны были быть реформированы при Порошенко?
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Они привыкли чтобы президент всеми командовал.
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МАРОДЕРИ.
"советник министра Степана Полторак отметил, что иск в суд подала "ФОПка с орбиты одной из стандартных бывших фирм-кормилиц", которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ."
Источник: https://censor.net.ua/n3139916
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Це все юхня. Бо це мутняк.
Де героїчне СБУ, де потужні антикорупційні органи, ще більш потужно реформовані суди і неймовіґно гефогмовані прокуратури?
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А почему не подадут аппеляцию на решение? Нужно бороться за своё дело, а не ждать пока "добрый царь" решит.
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Потому что это игры престолов "патриотов", то-есть мародёров, если по-нормальному.
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Коли пани б'ються і холопів чуби тріщать. Нічого нового.
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Кого ты здесь холопом обозвал, чмо е..ое?
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Сам прослужил в армии много лет , много всего видел ,, но такОГО , видеть ещё не приходилось никогда .

Видео - чем кормят кацапский зольдатен . Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 7371 ..https://www.facebook.com/watch/?v=2239236462842054
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.Нафига тебе ? Там же написано - прослужил . Уволился в 2006 ещё ..
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Кто нибудь в курсе, что контрактников кормят только 1 раз в сутки?
Остальное - за свой счет
И эти дебили питаются создать профессиональную армию
Как результат - недокомплект личного состава в большинстве частей достигает 50%
Проект контрактная армия о которой так долго оассказывал Рошен Алексеевич, накрылся медным тазиком
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Так а зеленый собирается хоть шото делать или нет? Рошена алексееча нет в кресле уже более 100 дней, а его призрак бродит коридорами офуса преЗЕдента... скажи вовке своему, хорош, мол, выёживаться...накорми солдата мясом, а не ***********
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Клятий барига!!!
Коли ж він вже нажереться!!!
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********** зеленский это факт, кормежка дерьмо- это факт. Но виновен Порошенко, а вот это не факт.
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Суд должен был быть реформирован при Порошенко, но не было сделано ничего - это факт.
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А потому что ЗЕ рулит Порошенко, ЗЕ их марианетка, так удобно
В ином случае, он бы уже дней 100 сидел в тюряге
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Самые главные спецы по жратве собрались. Наконец-то родная тема
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Вот хотелось бы посочувствовать, но не получается... Те же 73 процента военных голосовали "за новые литса в политике" и за клована. Порох им надоел - битте, кушайте-с...
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А пяти лет "потужних реформ" как будто и не бывало, да? Теперь у порохоботов во всем виноват Зеленский.
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Так они это и кушали, дерьмо твоё мародёрское. Пока ты и такие как ты утверждали, что это дерьмо отлично даёт силу армии, восстанавливает потерю крови ранеными, і дає славу Україні, а героям - славу.
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Подпиши контракт и тебя будут кормить 1 раз в сутки!
Ура!
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