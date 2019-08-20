 Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Петреня отметила: "Сегодня, 20 августа, должен был состояться переход первой волны новых в/ч на систему Питания по каталогу в 2019 году.
И сегодня я уже могу сказать, что перехода не будет и до конца года. Хотя для этого всё есть. Новое оборудование закуплено, начпроды прошли обучающие курсы, введены штаты для набора поваров и работников, и сделано куча всего. Нет только продуктов. И есть суд, который отменил приказ.
В общем грустно это всё. И больше 250 частей по прежнему будут питаться как на фото 1-2, а могли бы как на фото 3-4, некоторые уже сегодня (фотки свежие, реальные)".
Якби порохло НЕ ГОДУВАЛО злодійську систему, будучи її частиною, а почало хоч щось робити, то наступнику щось вдалося б швидше. А його наступнику - ще більше...
А Зеленський починає розгрібати лайно з нуля. Побачимо, наскільки в нього вистачить на це сили. І чи не поглине януковицько-ахметівсько-коломойсько-порошенківська Система і його...
Остальное за свой счет
"советник министра Степана Полторак отметил, что иск в суд подала "ФОПка с орбиты одной из стандартных бывших фирм-кормилиц", которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ."
Источник: https://censor.net.ua/n3139916
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Це все юхня. Бо це мутняк.
Де героїчне СБУ, де потужні антикорупційні органи, ще більш потужно реформовані суди і неймовіґно гефогмовані прокуратури?
Видео - чем кормят кацапский зольдатен . ..https://www.facebook.com/watch/?v=2239236462842054
Остальное - за свой счет
И эти дебили питаются создать профессиональную армию
Как результат - недокомплект личного состава в большинстве частей достигает 50%
Проект контрактная армия о которой так долго оассказывал Рошен Алексеевич, накрылся медным тазиком
Коли ж він вже нажереться!!!
В ином случае, он бы уже дней 100 сидел в тюряге
Ура!