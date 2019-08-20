EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1489  29
Все про:Борисполь (590) визит (2294) Израиль (970) Нетаньяху (83)

 Инцидент с караваем - недоработка израильского протокола, - посол Украины Надоленко

Инцидент в "Борисполе" с женой премьер-министра Израиля, скорее всего, является недоработкой израильской службы протокола, которая не предупредила Сару Нетаньяху об украинской традиции.

Об этом заявил в комментарии Укринформу посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко, комментируя сообщения СМИ, что Сара Нетаньяху якобы проявила неуважение к Украине и выбросила хлеб, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это (инцидент с караваем. - Ред.) просто недоработки израильского протокола - там случайно не предупредили жену премьер-министра об этой традиции. К тому же в Израиле нет традиции такого очень уважительного и бережного отношения к хлебу, как в Украине. У них, например, после Песаха весь хлеб сжигается, поэтому, чтобы вы понимали, хлеб - это не что-то необычайное для Израиля", - сказал Надоленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября, - Зеленский

Дипломат добавил, что когда просматривал видео с церемонии встречи премьер-министра Израиля в аэропорту "Борисполь", увидел, что в руках Сары Нетаньяху оставались "какие-то крохи, которые она просто стряхнула".

"Я думаю, что на это не нужно обращать внимания. Нам нужно обращать внимание на действительно важные вещи - этим визитом была подтверждена дружба между Украиной и Израилем и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - резюмировал посол.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Было опубликовано видео официальной церемонии встречи в аэропорту "Борисполь" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, где его жена Сара выбросила кусочек каравая, которым традиционно встречают гостей в Украине.

Также читайте: Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля

Сам Нетаньяху в видеообращении опроверг эти заявления, отметив, что все разговоры о неуважении к Украине бессмысленны, а его жена очень уважает наше государство и в знак уважения к нему даже выбрала одежду в национальных цветах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143883
 
 
 Топ комментарии
 
Кто мог предположить что Сара настолько дура?
 показать весь комментарий
 
Шестикутні вважають що приїхавши до гоїв мона плювати на їхні традиції.
 показать весь комментарий
 
У них не каравай, а маца. По-этому традиции надо приспосабливать к национальности президентов. Вместо гимна тоже что-нибудь национальное, 7/40 например.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вообще по славянской традиции каравай положено не щипать пальцами ,а откусывать. И чем больше откусишь, тем более уважение хозяевам окажешь.
 показать весь комментарий
 
 
Натаньяху міг витягнути з рота вставні щелепи і відкусити шматок хліба?
 показать весь комментарий
 
Дурак ты, и шея у тебя немытая... Хлеб, при встрече гостей, "ломают", обмакивают в соль, и кладут в рот... Кусание хлеба - "свадебная" традиция, которую должны соблюсти жених с невестой, символизируя создание общей семьи и общего, "семейного", стола...
 показать весь комментарий
 
У них не каравай, а маца. По-этому традиции надо приспосабливать к национальности президентов. Вместо гимна тоже что-нибудь национальное, 7/40 например.
 показать весь комментарий
 
 
В такому разі нехай зустрічають там зебєню з салом якщо приїде туди.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько можно жевать эту новость... Ясен пень что бабушка уже не при уме
 показать весь комментарий
 
 
Кто мог предположить что Сара настолько дура?
 показать весь комментарий
 
 
Шестикутні вважають що приїхавши до гоїв мона плювати на їхні традиції.
 показать весь комментарий
 
 
я тоже самое так думаю...я внимательно смотрел видео... просто упустили момент не подсказав им обоим что и как нужно...получилось что премьер неловко отломал манюсенький кусочек и укусил или приподнёс корту. а жене он просто в руку дал остатки..тоесть крошки что осталось...и она просто не знала что с ними делать это первое. второе просто как можно крошки есть...они просто осыпались у неё из рук и всё..нечего тут раздувать из мухи слона.... или она должна была облизать себе крошки вместе с пальцами?!люди приехали впервые за 20 лет в страну. ну такие журнашлюшки мерзкие.мелочные и склочные.... а писали же перед приездом в прессе. что проросийские черти будут что то думать как обосрать их приезд в УКРАИНУ. и вот нашли к чему *****...ся... и пошло гавно по трубам ....крошки....аааааа..... *** ....крошки....ааааа.... Инцидент с караваем - недоработка израильского протокола, - посол Украины Надоленко - Цензор.НЕТ 9572
 показать весь комментарий
 
 
ти з ким розмовляеш ? ято УКРАЇНЕЦЬ. а твій нік про це мені нічого не нагадує...так що..до чого тобі та паляниця...? так ляпнув..ліжби відмітитися на ресурсі.... вітаю...ти все сказав...((
 показать весь комментарий
 
Для зебилов сойдет. На самом деле теперь все политики ставятся так к стране где большинство выбрали этого Инцидент с караваем - недоработка израильского протокола, - посол Украины Надоленко - Цензор.НЕТ 2781
 показать весь комментарий
 
 
Жена израильского премьера , наглядно показала всем, во что она ставит украинцев.И не надо рассказывать про незнание традиций, эти традиции знают все.Думаю, она не настолько тупая и хоть раз видела это по телику. Ну и наконец, за секунду перед ней, ее муж продемонстрировал , что нужно делать и как поступить.
 показать весь комментарий
 
 
Это залёт, сарочка... Протокол, маца, хлебосжигание.. Херня это все. Проявила неуважение конкретно...
 показать весь комментарий
 
 
Детский лепет. При чём здесь израильская традиция уважения или неуважения к хлебу? А если бы она прилюдно рыгнула или вынула соплю из носа, это тоже оправдали бы тем, что она не в курсе украинских традиций? Только клиническая идиотка могла бездумно, не стесняясь направленных на неё камер бросить под ноги церемониальный подарок, чем бы он ни был. Жена политика, таскающаяся с ним по зарубежным визитам, всяко должна была сообразить, что ведёт себя неприлично - при условии, что у неё имеется хоть грамм серого вещества в мозгу. У мадам Нетаньяху, очевидно, нет и этого грамма. А впрочем, всё правильно. Передвижной мебели мозги ни к чему.
 показать весь комментарий
 
 
евреи писали в твиттере, что эта дура Сара 2-я его жена и стерва еще та...., женила на себе Нетаньяху потому что родила ему вне брачного ребенка, а 1-й брак разбила...
Жалели некоторые их них, что украинцы не одели этой свинье прямо там поднос на голову...
 показать весь комментарий
 
 
єврей-уклоніст не порозумівся з корінним євреєм Інцидент з короваєм - недоробка ізраїльського протоколу, - посол України Надоленко - Цензор.НЕТ 6947
 показать весь комментарий
 
"Инцидент в "Борисполе" с женой премьер-министра Израиля, скорее всего, является недоработкой израильской службы протокола, которая не предупредила Сару Нетаньяху об украинской традиции." - всё там доработано. Нетаньяху сказал, что так они хотели привлечь внимание к визиту, а Бутусов написал, что Сара хлеб не бросала, что этот фейк придумала русская пропаганда. Чего он так за Сару заступался?
 показать весь комментарий
 
 
Сара работала экспертом-психологом в военной разведке "Аман", в Департаменте поведенческих наук. Но реакцию этих загадочных славян фиг просчитаешь, да и Сара не из репатриантов, она в Израиле родилась.
 показать весь комментарий
 
пожевал и жене немного передал бережливо))) глупая ситуация,плохо подготовились
 показать весь комментарий
 
......меня в 1974 году (я был в 5 кл.) старшекласник избил в ШКОЛЬНОЙ столовке за то что я пнул кусочек хлеба лежащий на полу в КРОВЬ (((( вот как УЧИЛИ - ХЛЕБ всему ГОЛОВА !!!
 показать весь комментарий
 
 
Почнемо з інцидента у літаку? Чому Сара Натаньяху бігла ображати пілота? А те, що вона кинула хліб було продовженням неповаги до України.
 показать весь комментарий
 
 
и респект пилоту. отшил корректно. не сциконул, шо выгонят.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, а что вы хотели? Если чувак все это время клал рояльный орган на протоколы (рубашки черные, без галстука и т.д.), то и эти посчитали, что можно на традицию вывалить обрезанный орган. Ничего необычного...
 показать весь комментарий
 
.....этой СОСКЕ из ИЗРАИЛЯ не 16 лет !!!! поди до ПУЙЛА не раз ЛЕТАЛИ и там на ПОЛ никто ХЛЕБ не бросал !!!! это ПРЯМОЕ выражение феееее к нашей СТРАНЕ (((( напомню ей не 16 лет и наверно ДАВНО смотрит ТЕЛЕВИЗОР !!! все ОТМАЗКИ забейте в ДУПЛО СОВЕ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Так на цензорі писало, що це фейк москалів. І що ніякого інциденту не було. Причому відео з різних камер ходило по інтернетах декілька годин. Ще писало , що це неймовірно корисно для України, коли Нетаньяху з частотою 1 до 10 приїхав сюди, а не до ху*ла. Велике щастя.
 показать весь комментарий
 
Он знал о традиции. Она видно - нет. Потому что я не нашла подобной встречи Нетаньяху в Московском аэропорту с хлебом-солью. Інцидент з короваєм - недоробка ізраїльського протоколу, - посол України Надоленко - Цензор.НЕТ 1753
 показать весь комментарий
 
.....ПРИКОЛЬНО при этом еще , что ВОЛОДИМИР попросил признать ГОЛОДОМОР (((((( вот такие ССУКИ и УНИЧТОЖИЛИ УКРАИНЦЕВ 32-33 г.г. - ГОЛОДОМ !!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх