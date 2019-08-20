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 Экономика
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Все про:Нафтогаз (2719) приватизация (878) Укрзализныця (1675) Устенко (4)

 "Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом"

Крупные государственные компании-монополисты, в частности, АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать. Так считает советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Такое мнение Устенко озвучил в эфире "Радио НВ" в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как можно сдвинуть "наше судно с густой мели", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие "монстры" должны быть "убиты" и "расчленены". Я имею в виду НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". Те "монстры", которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти", - сказал он.

Устенко считает, что УЗ нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи". При этом "Укрспирт", по его мнению, "должен быть полностью приватизирован", а в Государственной продовольственно-зерновой корпорации "смысловой нагрузки в принципе не существует".

Также на Цензор.НЕТ: Большая приватизация разблокирована, - Герус

"Я не воспринимаю все эти разговоры - "не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся на нижнем пике экономического цикла". Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?" - добавил советник Зеленского.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации

Источник: https://censor.net.ua/n3143882
 
   
 Топ комментарии
 
если советы уважаемого эксперта не дадут позитивного результата на протяжении 5 лет - он будет согласен себя убить и расчленить..)))? Так отож..
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"Крупные государственные компании-монополисты, в частности, АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать." - правильно, если нет мозгов руководить, значит надо продать Коломойскому недорого. Мне интересно, как при Кирпе "Укрзализныця" из убыточной стала прибыльной? И билеты дешевели.
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Ну...дурное дело не хитрое...убить...разломать...расчленить...это зебобикам запросто...как дурню с горы скатиться....а вот построить...наладить...этому в Трускавце не учили...
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Совет форумчанПравила форума
 
Надо евреям по дешевле продать , говори прямо
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он говорит правильно ,это паразитирующие монополисты,и рынком при них и не пахнет , но есть одно но ,что будет с мамкой кобеля,кто её содержать будет
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Нафтогаз да,Укрзализныця нет. разделять будут всего на две части,государству дотационные пассажирские перевозки вместе с социальными электричками,а прибыльный грузовой и тяговый состав естественно растянуть по норам.
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странно то как в НОРВЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГАЗ И НЕФТЬ ТАКЖЕ ТО ДОХОД КЛАДЕТСЯ В ФОНД БУДУЩЕЕ.ТАМ УЖЕ ПОРЯДКА 60 МЛРД...
ФРАНЦИЯ ТРАНСПОРТ В ЕВРОПЕ КРОМЕ РУМУНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.... В БРИТАНИИ ЧАСТНИЧНО ПЕРЕДАН В ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ С БРИТАНСКИМ БЛОКИРУЮЩИМ ПАКЕТОМ... ЭТО О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ..... ГАЗ НЕФТЬ ДА ТИПА ЧАТСНЫЕ ТО С ЖЕСТКИМ КОНТРПОЛЕМ ГОСУДАРСТВА ШАГ ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ...
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если советы уважаемого эксперта не дадут позитивного результата на протяжении 5 лет - он будет согласен себя убить и расчленить..)))? Так отож..
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Это надо было 5 лет назад начинать еще с Пороха.
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как любят говорить экономисты, я - кейнсианец..)) уменьшение коррупции и заказ на поезда могут больше поднять экономику..
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Диверсифиакация владелеьцев монополии!! А значит конкурентность и снижение цен!!Ну как-то так вещали про газ, электроэнергию и т.д.
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по ДТЭКу видно "конкурентность и снижение цены".вот и с Укрзализныцей так будет
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Від Устенко це просто вульгані та непристойні формулування. А по суті це теж складна справа, бо після розділу Укрзалізниці почнеться війна між її частинами і ніхто не буде їздити Укрзалізницею.
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каламойша скупить по частинам. для цього це і мутиться
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В Японии работают 3200 жд компаний .Опоздания поездов при этом исчисляются десятками секунд.
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В Японии все АЭС -частные компании.И Фукусимы -тоже.Глава компании застрелился после Цунами 2011.
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так они эти кампании построили сами.. пускай условный "ДТЕК" построит себе линию - нет проблем..
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А ви спробуйте порушувати законодавство в Японії, як це роблять в Україні. Наведіть японський лад в Україні, а потім розділяйте компанії.
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а з узеленськими так і зроблять, більше Майданів не буде. будуть мразь вбивати на місці
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А дальше что ? Убить и расчленить ВСУ ? "Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 26 Зебилы вы хоть понимаете что вы натворили?
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ні, щойно говорив з зебілом, він навіть не усвідомлює, що сталось. повне зомбі!
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Згода - Укразалізницю розчленувати і продати, бо там свині в керівництві знахабніли зовсім, покупають собі письмові прибори з слонової кістки за грощі платників податків, а про Укавтодор чого мовчете? Цю тварину (укравтодор) треба вбити, бо падла скількі воно живе, стількі погані шляхи в Україні і світла не видно
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Такий ще розвал і на інших підприємствах і шахтах України.
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"Крупные государственные компании-монополисты, в частности, АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать." - правильно, если нет мозгов руководить, значит надо продать Коломойскому недорого. Мне интересно, как при Кирпе "Укрзализныця" из убыточной стала прибыльной? И билеты дешевели.
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Ну...дурное дело не хитрое...убить...разломать...расчленить...это зебобикам запросто...как дурню с горы скатиться....а вот построить...наладить...этому в Трускавце не учили...
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" которые мешают жить и дышать не дают"
Ети казльі мешают нам жить. Десь я вже чув таке.
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Це говорив перший зебіл - янукович.
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Очередная приватизация, чтобы свои олигархи подешевле купили. А говорили "новые лица, конец эпохи бедности"...
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Это у них в крови - украсть, распилить и продать.
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Залізниця їм конче потрібна! Як заволодіють землею, як будуть возити зерно на свою историческую родину?
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Нефтегаз в процессе арбитражей с Газпромом и выполнения арбитражных решений нельзя трогать, а то результаты насмарку пойдут. Вот закончат тягомотину - тогда разукрупняйте и продавайте.

По УЗ надо аккуратно, вдумчиво.
А Укрспирт и продовольственно-зерновую, как и госбанки, давно пора на приватизацию
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Так у них задача снять штрафі с Газпрома.
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мрази зеЛЕные...скоро вы будете на ростове
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Убрать криминал в пагонах и ставленников ахмета с УЗ и для всей Украины будет счастье. При КИРПЕ Укрзализница пошла в стремительный РОСТ и, как локомотив потянула за собой всю экономику. С должности гендиректора УЗ КИРПА перешол на должность министра транспорта, а затем Кучма создал под него министерство Инфраструктуры. Кто имеет память, тот помнит этого человека. Его называли первым претендентом на пост президента Украины. Януковощ, скорее всего при помощи россии, подстроил его самоубийство (два выстрела в голову). А теперь вопрос? Какая тварь замахнулась на Зализницю, а другими словами на будущее наших детей?
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