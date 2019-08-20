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 ВСП отказался отстранить от правосудия судью ОАСК Погрибниченко, фигуранта дела о прослушке

Высший совет правосудия отказался отстранить на два месяца судью Окружного административного суда Киева Игоря Погрибниченка.

Решение объявил председатель ВСП Владимир Говоруха, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LB.ua.

В рассмотрении ходатайства прокуратуры не участвовал член ВСП Прудыус, которому прокуроры заявили отвод.

Вместе с тем, самоотвод члена ВСП Павла Гречкивского, в связи со знакомством с одним из адвокатов Погрибниченко, совет не удовлетворил.

Погрибниченко выступил против своего отстранения и назвал дело политическим. Также, как и судья Вовк, он заявил, что находится в отпуске.

Представители прокуратуры настаивали на отстранении, учитывая возможное влияние судьи на других судей ОАСК, а также вероятную попытку уничтожить или исказить доказательства по делу.

Также читайте: ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143879
 
 
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А розкажіть нам про засади комплектування ВСП.
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Дуже потужно "реформував" судову систему сивочолий.. Довго будемо вигрібати його лайно з авгієвих стаєнь, в котрі він перетворив Україну..
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А розкажіть нам скільки і хто делегував у ВСП
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Закон України «Про Вищу раду правосуддя» набув чинності 5 січня 2017 року.

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з'їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
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Саме так. Довго будеш вигрібати лайно сивочолого зі своїх штанів, у котрі він тобі насpав. Усе життя.
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Похоже, Порох настолько сильно рванул со старта, что у пустоголовых подгорает до сих пор и видимо будет еще долго тлеть... Тупорылый совок!
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