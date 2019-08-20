 Мужчина выпрыгнул из окна подъезда между восьмым и девятым этажами высотки в Харькове, - полиция

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители обнаружили тело 41-летнего жителя дома, который выпрыгнул из окна подъезда между восьмым и девятым этажами. Предварительно установлено, что мужчина страдал психическим заболеванием и состоял на учете в диспансере.

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Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.