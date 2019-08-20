EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1716  9
Все про:Нацполиция (9939) смерть (6097) Харьков (4404)

 Мужчина выпрыгнул из окна подъезда между восьмым и девятым этажами высотки в Харькове, - полиция

Сообщение об обнаружении тела умершего по улице Бучмы в Харькове поступило в полицию 20 августа около 15:10.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители обнаружили тело 41-летнего жителя дома, который выпрыгнул из окна подъезда между восьмым и девятым этажами. Предварительно установлено, что мужчина страдал психическим заболеванием и состоял на учете в диспансере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина ударил полицейского ножом в грудь в харьковском метро, - Нацполиция. ВИДЕО

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3143875
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це просто хвора людина і тому треба закрити коментарі.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по крестикам - хворых комментаторов тут хватает !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх