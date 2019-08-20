 Офис Президента хочет упростить трудоустройство и увольнение госслужащих, - Нефьодов

Об этом журналистам заявил глава Государственной таможенной службы (Гостаможслужбы) Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас мы наработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу", – сказал Нефьодов.
По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформируемой таможенной службы.
"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников… Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно, - полагаю, тогда процесс обновления (таможни. – Ред.) точно затянется", – прокомментировал глава таможенной службы.
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По словам Нефьодова, к настоящему времени лишился должности только один из руководителей таможен, увольнения которых требовал президент Владимир Зеленский.
"Только один из этих руководителей уволен – глава Львовской таможни", – уточнил Нефьодов.
Напомним, 6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент Зеленский призвал на тот момент и.о. главы ГФС Александра Власова принять жесткие решения в отношении глав четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
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Прыгает на хозяев не подумавши....
В июле глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что один из "смотрящих" Киева предлагал ему взятку. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что без показаний Богдана "в принципе нечего расследовать".Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опросит главу Офиса президента Украины Андрея Богдана в связи с его заявлением о существовании в Киеве "смотрящих", один из которых якобы обращался к Богдану с предложением "разделить" бюджетные $40 млн.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил журналистам, информирует 20 августа УНИАН.
"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", сказал он.
Сытник не уточнил, когда планируется опрашивать главу Офиса президента Украины.
30 июля на брифинге глава Офиса президента заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Также, по словам Богдана, он недавно получил предложение от одного из "смотрящих" Киева разделить деньги из местного бюджета и "не трогать главу КГГА". Глава ОПУ добавил, что Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы КГГА, в том числе кандидатуру действующего мэра столицы.
Кличко назвал брифинг Богдана "байками из склепа", после чего обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
14 августа на опросе в НАБУ побывал Кличко.
https://gordonua.com/news/kiev/sytnik-soobshchil-chto-glavu-ofisa-prezidenta-oprosyat-v-svyazi-s-zayavleniem-o-smotryashchih-v-kieve-1208730.html
Юрий Луценко заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что он не понимает, почему Андрей Портнов ранее уезжал из Украины.
По словам руководителя Генеральной прокуратуры, обвинения были просто смехотворными с юридической точки зрения, и у него, как у генпрокурора, нет никаких вопросов к этому человеку.
Юрий Луценко выразил недоумение, комментируя решение Андрея Портнова уехать из Украины после победы Евромайдана. Генеральный прокурор подчеркнул, что он не понимает, почему юрист решил покинуть страну. Ведь обвинения, которые тогда были против него выдвинуты, являются просто смехотворными с юридической точки зрения.
І кому вірити: тобі чи Геніальному прокурору України?
Добре, зливайся.)
І ладно митниця... Сбу прокуратура поліція це також держ службовці... А що з ними можна буде творити? Боюсь нефьодов, або ті що його курують...ще ті аферисти...
Так і до тоталітаризму не далеко...
А что такое было при Пете когда доллар с 12 стал продаваться за 28?
За 2018 рік заробітчани перерахували в Україну 11 мільярдів доларів... За 2016 8мільярдів... А ви про якісь 4.5 мільярди...
Не пишіть нісенітнеці...
Пан нефьодов хоче єдиноначалия?) Конкурси йому не підходять?)
А помоєму він популіст, з яким ніхто крім відвертих злочинців, не хоче працювати... Бо в кінцевому результаті, нефьодов втече на історичну батьківщину... А людям жити в Україні...
Одне тільки його оголошення петьою порошенко, переможцем конкурсу за два тижні до його закінчення чого варте... А те що він за два місяці на посаді голови ДМСУ не зробив нічого крім таємних зустрічей з власовим... Говорить саме за себе...