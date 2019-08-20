 Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификаций у Станицы Луганской

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"20 августа в 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - сказано в сообщении.
При этом террористы под угрозой применения оружия не допускают украинскую сторону для ремонта разрушенной части моста.
Также на Цензор.НЕТ: Противник умышленно затягивает демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК
В пресс-центре ООС отмечают, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании начать демонтаж фортификаций на своей территории, а в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.
карпатський бокораш @bokorash 19 часов назад
А ви помітили як пропало знаменитий ЗУБОЖІННЯ і його матір Тимошенко буренароджена?! Чи не вмерла випадково, чи не завонялась?
Что бы повлиял на ту сторону....
Можно:оевреемый
Мабудь погано на колінах перед "той стороной" стояли.
В посту про нього ані слова то...
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?»
Стал Щуке Васька говорить:
«Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Не даром говорится,
Что дело мастера боится».-
«И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей».-
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот
И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,-
И крысы хвост у ней отъели.
Тут видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.
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И что теперь- кто то доложил о срыве перемирия, и о угрозе жизни военных и гражданских, со стороны НЗФ РФ . Зе в домике не читает уже facebook ООС
1 год ·
Фото сьогодні з мосту у Станиці Луганській. Як бачите, блокпост терористів і далі спокійненько стоїть впритул, на ньому чатують бойовики та майорить триколог терористів, який здалеку дуже схожий на російський прапор.
Нагадую, що цього блокпосту неповинно взагалі бути там згідно домовленостей за якими наші військові відійшли та виконали умови демілітаризації. З протилежного боку впритул немає ні українських блокпостів, ні прапорів. Чому так відбувається, давайте спитаємо у кого? Та одразу у Володимир Зеленський, бо він же і "пожежник", і "прокурор", і очільник держави, який завжди знає який чорт у всьому винен. То де той чорт, що дозволяє такому відбуватися?
І як там "формули Штанмайєра" по здачі національних інтересів України, вже працюють, чи тільки готується під них грунт?
Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми...
Да, и скажите там великому и опытному политику-членомроялисту, шобы кучму прибрал... там всей функции рыжего - шобы трубы пинчуковские трубили...ничего, прживут на Франчучкины и элтанджонские гандоны
Рубрика "а помните?".
А помните как постоянно в инфополе мелькало про какую то евроинтеграцию?
Про какое то нато?
1. Ст. 5 "Угоди"1991 року-зобов'язання шанувати територіальну цілісність кордонів.
2. Будапештський меморандум про гарантії територіальної цілісності(гарантом, разом з США і Великобританією.)
3.Договір від 31 травня 1997 року- підтвердження непорушності кордонів України.
4.Сухопутні кордони,ратифіковані парламентами.
А ви тут хотіли,аби терорист №1 світу вам заручників своїх віддав,та ще й роззброївся?Його викурювати треба,як лиса з нори,блокувавши безвіз,торг.відносини-барижні схеми(через треті країни),грошові потоки,що йдуть на війну,включаючи окуповані території з світлом,водою,бартером.Жирних гнид всередині країни ізолювати від будь-яких таємних стосунків та впливу на розпалювання ненависті,типу громадянського конфлікту,бо є контрольоване де-факто і неконтрольоване-чуже.Досить молитися на мародерів-нам своє робить!
Отстаете от моды, дегенераты: так вас точно не заберут потом в лепрозорий, нарасие уже меняют плохую примету - курицу - на нормальный(вроде бы) пацанский значек...