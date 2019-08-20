EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1576  52
Все про:демонтаж (109) мост (483) ремонт (932) операция Объединенных сил (1517) Станица Луганская (47)

 Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификаций у Станицы Луганской

Украинская сторона во вторник приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской. Но оккупанты в нарушение договоренностей не стали разбирать свои укрепления.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"20 августа в 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - сказано в сообщении.

При этом террористы под угрозой применения оружия не допускают украинскую сторону для ремонта разрушенной части моста.

Также на Цензор.НЕТ: Противник умышленно затягивает демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК

В пресс-центре ООС отмечают, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании начать демонтаж фортификаций на своей территории, а в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификаций у Станицы Луганской 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143870
 
   
 Топ комментарии
 
Гимн новой зе власти: Мы певцы и музыканты акробаты и шуты....
 показать весь комментарий
 
нужно что бы Зеленский позвонил путину.....
Что бы повлиял на ту сторону....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ойц!

карпатський бокораш‏ @bokorash 19 часов назад

А ви помітили як пропало знаменитий ЗУБОЖІННЯ і його матір Тимошенко буренароджена?! Чи не вмерла випадково, чи не завонялась?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати да: куда-то «пропала» Юлия Владимировна...............🙁
 показать весь комментарий
 
У маминій пельменній аншлаг, допомагає ліпити пельмені...
 показать весь комментарий
 
нужно что бы Зеленский позвонил путину.....
Что бы повлиял на ту сторону....
 показать весь комментарий
 
 
ОЖИДАЕМЫЙ - это - антисемитизм...нельзя...харам...
Можно:оевреемый
 показать весь комментарий
 
 
Почему не было,было воровство и мародерство
 показать весь комментарий
 
 
А что было при Порошенко? Разве тогда оккупанты выполняли условия каких-либо договоренностей?
 показать весь комментарий
 
Ой яка неподіванка.
Мабудь погано на колінах перед "той стороной" стояли.
 показать весь комментарий
 
 
Когда именно президент Зеленский стоял на коленях перед той стороной?
 показать весь комментарий
 
Ось варто лише вимовити "стоять на коленях" і прибігли доказувати щось про Зеленського.
В посту про нього ані слова то...
 показать весь комментарий
 
 
Що тут сказати. Треба гаранту дзвонити баканову на рахунок цих "чортів".
 показать весь комментарий
 
Пральна. Чтобыв офисе преЗЮдента совершил сеанс экзорцизма. И если нужно - не один.
 показать весь комментарий
 
Гимн новой зе власти: Мы певцы и музыканты акробаты и шуты....
 показать весь комментарий
 
 
Украина нам до сраки... и в Сраюле мы свои...... Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификация у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 5467 припев... постоянный повторять 53 года.... чтобы на генном уровне запомнили кого НИКОГДА НЕ ПУСКАТЬ К БУДКЕ И КОРЫТУ...
 показать весь комментарий
 
 
У Крылова есть на эту тему отличная басня "Щука и Кот"

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?»
Стал Щуке Васька говорить:
«Смотри, кума, чтобы не осрамиться:

Не даром говорится,
Что дело мастера боится».-
«И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей».-
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот
И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,-
И крысы хвост у ней отъели.
Тут видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.
 показать весь комментарий
 
 
Гимн прежней власти: мы лжецы, барыги и воры
 показать весь комментарий
 
Не хотят мост и цивилизацию, то и нечего их насиловать 😉.
 показать весь комментарий
 
 
Також, НЗФ РФ під загрозою застосування зброї, якої на ділянці розведення не повинно бути, не допускають українську сторону для проведення ремонтних робіт на зруйнованій частині мосту.
-------------------------------
И что теперь- кто то доложил о срыве перемирия, и о угрозе жизни военных и гражданских, со стороны НЗФ РФ . Зе в домике не читает уже facebook ООС
 показать весь комментарий
 
 
Roman Burko
1 год ·

Фото сьогодні з мосту у Станиці Луганській. Як бачите, блокпост терористів і далі спокійненько стоїть впритул, на ньому чатують бойовики та майорить триколог терористів, який здалеку дуже схожий на російський прапор.
Нагадую, що цього блокпосту неповинно взагалі бути там згідно домовленостей за якими наші військові відійшли та виконали умови демілітаризації. З протилежного боку впритул немає ні українських блокпостів, ні прапорів. Чому так відбувається, давайте спитаємо у кого? Та одразу у Володимир Зеленський, бо він же і "пожежник", і "прокурор", і очільник держави, який завжди знає який чорт у всьому винен. То де той чорт, що дозволяє такому відбуватися?
І як там "формули Штанмайєра" по здачі національних інтересів України, вже працюють, чи тільки готується під них грунт?Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификация у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 2754
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ не фиксирует никакого нарушения или их никто не пригласил на этот мост. Ну просто не верится в просто сдачу Украины одним Зе .
 показать весь комментарий
 
Та не будет там согласия...чужая по ментальности территория...чуждый по ментальности "народ дамбаса", чужое всё... морлоки...по Уэлсу... с кем договариваться? Какие уступки? К чему???

Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми...

Да, и скажите там великому и опытному политику-членомроялисту, шобы кучму прибрал... там всей функции рыжего - шобы трубы пинчуковские трубили...ничего, прживут на Франчучкины и элтанджонские гандоны
 показать весь комментарий
 
 
Такие действия украинской стороньі , также , как действия российских оккупантов, нужно документировать вместе с наблюдателями от ОБСЕ. Пригодится...
 показать весь комментарий
 
 
Не только вносить в отчет ОБСЕ, но и предпринимать ответные шаги по восстановлению статуса на момент перед отводом ЗСУ .
 показать весь комментарий
 
 
Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 20 часов назад

Рубрика "а помните?".
А помните как постоянно в инфополе мелькало про какую то евроинтеграцию?
Про какое то нато?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не хотят - не надо. Пусть на вертолетах летают. Зеленский еще не наигрался в "миру-мир". Петя тоже мирился, но в основном в свой карман.
 показать весь комментарий
 
Врать не надоело. И кто ты такой чтобы наезжать на моих президентов? Пошёл вон отсюда.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Смотри не обосрись от большой любви к президенту.
 показать весь комментарий
 
О хамло заявилось. И читать оно не умеет. Я написал о президентах, во множественном числе. Пошёл вон, провокатор.
 показать весь комментарий
 
Спасибо мне ношенные после тебя не надо.
 показать весь комментарий
 
Воистину, дураки не учатся даже на своих ошибках, 350 лет унижений прошли даром...
 показать весь комментарий
 
Проблема в тому, що номальні люди страждають від цих рішень. Хоча можна було б знести блокпост на мосту одним-двома пострілами з танку, а на всі питання тієї сторони та ОБСЄ відповідати "тєпєрь їх там нєт"
 показать весь комментарий
 
Путлер похерив Договір про міждержавний кордон.
1. Ст. 5 "Угоди"1991 року-зобов'язання шанувати територіальну цілісність кордонів.
2. Будапештський меморандум про гарантії територіальної цілісності(гарантом, разом з США і Великобританією.)
3.Договір від 31 травня 1997 року- підтвердження непорушності кордонів України.
4.Сухопутні кордони,ратифіковані парламентами.
А ви тут хотіли,аби терорист №1 світу вам заручників своїх віддав,та ще й роззброївся?Його викурювати треба,як лиса з нори,блокувавши безвіз,торг.відносини-барижні схеми(через треті країни),грошові потоки,що йдуть на війну,включаючи окуповані території з світлом,водою,бартером.Жирних гнид всередині країни ізолювати від будь-яких таємних стосунків та впливу на розпалювання ненависті,типу громадянського конфлікту,бо є контрольоване де-факто і неконтрольоване-чуже.Досить молитися на мародерів-нам своє робить!
 показать весь комментарий
 
 
Для этого яйца нужны...а их нет... нет не только у слуги народа, но и у тех, кто воплотил в нем свои надежды...
 показать весь комментарий
 
Вот какраз у клана "Кучка-Потрох 2000" золотые яйца были.Правда,в чужих гнёздах,как у кукушки,отложены.Плевать на них-с собой в яму истории не унесут,а х"ло-не вечен,сдохнет-никто и не вспомнит урода.
 показать весь комментарий
 
Ты - Эзоп??? Шота до меня плохо доходит... похоже, пора в трускавецкий риксос ума набраться...
 показать весь комментарий
 
тупость это не когда чего-то не знаешь, а когда не учишься на ошибках своих предшественников. договориться захотелось? с рашкой? с ******? с ними можно договариваться только и исключительно для того чтобы их ****@ть. они это любят и только это и понимают, а всякое джентельменство при контакте с козломордыми неуместно.
 показать весь комментарий
 
 
У недореспублик на дамбасе на тряпках, кроме запаха мочи, вроде тоже имеется двухглавая курица...
Отстаете от моды, дегенераты: так вас точно не заберут потом в лепрозорий, нарасие уже меняют плохую примету - курицу - на нормальный(вроде бы) пацанский значек...Окупанти та їхні спільники зірвали синхронний демонтаж фортифікацій біля Станиці Луганської - Цензор.НЕТ 6384
 показать весь комментарий
 
Воу,воу, потише, горячие активные миротворцы. А то придумаете синхронно распилить танки. Мы вот свои распилили, даже единственный выставочный "Оплот", таперича ждем. ОБСЕ, их российская фракция, 80 офицеров ГРУ РФ из совместной мониторинговой миссии и еврогейские комиссары в восторге. Чего вы свои Т-72Б и Т-90 не пилите? Бурятов вытащите и пилите.
 показать весь комментарий
 
Ну нарешті. Я довго чекав подібну новину. Початок добрий. Тепер треба просто повернути назад свої позиції - погралися в якоби пєрєміріє, досить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх