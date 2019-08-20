 Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификаций у Станицы Луганской

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"20 августа в 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - сказано в сообщении.

При этом террористы под угрозой применения оружия не допускают украинскую сторону для ремонта разрушенной части моста.

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В пресс-центре ООС отмечают, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании начать демонтаж фортификаций на своей территории, а в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.