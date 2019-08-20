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 За рубежом
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Все про:Конте Джузеппе (9) Сальвини_Маттео (7)

 Премьер Италии Конте сделал публичный выговор своему заместителю, пророссийскому политику Сальвини и объявил о своей отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о намерении подать в отставку в связи с решением партнеров по коалиции из партии "Лига" инициировать вотум недоверия правительству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В ходе выступления в парламенте, посвященного политическому кризису, начало которому положила "Лига", Конте сказал, что подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, который должен будет решить, объявлять ли досрочные выборы или попытаться создать новую коалицию.

"Дорогие друзья из "Движения 5 звезд", на этом заканчивается работа нашего правительства", - сказал Конте в Сенате.

Во время выступления Конте подверг резкой критике своего заместителя, лидера "Лиги" Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом и обвинив в безответственности. Он сказал, что Сальвини не уважает парламент, и напомнил об отказе выступить перед депутатами по делу о финансировании "Лиги" из Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская группировка неонацистов готовила на меня покушение с применением ракеты, - вице-премьер Италии Сальвини

Напомним, правительство "Лиги" и "Пяти звезд" во главе с Джузеппе Конте было создано летом 2018 года. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини стал главой МВД и вице-премьером.

Предыдущие парламентские выборы в Италии прошли 4 марта 2018 года.

Также читайте: Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

Источник: https://censor.net.ua/n3143868
 
   
 Топ комментарии
 
5-ти звездочные тоже пуйловики еще те.
Возможо, пуйловские нефтедоллары не поделили.
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При ПетРылло тама усьо было какалиционно!
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какой-то странный финт ушами - типа уши на зло маме отморожу...
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почему же... ************* "Лига", за кацапские деньги, выразила ему недоверие... что же, ждать, когда вынесут с премьерского кресла?
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5-ти звездочные тоже пуйловики еще те.
Возможо, пуйловские нефтедоллары не поделили.
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тогда... надеюсь, перед уходом, он все-таки успеет унести кассу!) Прем'єр Італії Конте зробив публічну догану своєму заступнику, проросійському політику Сальвіні та оголосив про відставку - Цензор.НЕТ 9938
пусть путлер -- и дальше развязывает мешок..
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Да тама парламенты долго не живут..
Что очччень бизнесу полезно- не успевают нагадить..
😁
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нє-а, це діє **********
"деморалізація-дезорганізація-дезінтеграція"
на італійцях таки перших досліди з інженерії розбрату ставляться (див. "Сільвіо та інші")
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подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле...



Сержу матом в рыло?
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Конте сказал, что подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле Источник: https://censor.net.ua/n3143868

Разве он не написал его заранее, когда назначался премьером? Без даты...

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За Марківа криваві відпрацював-можна і втекти,завчасно перевівши стрілки,але кажуть Бог не теля-бачить і звідтіля!
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Иногда находящиеся на содержании Кремля политики оказываются полезными для нас идиотами.
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