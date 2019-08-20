Об этом сообщил директор Бюро Артем Сытник в интервью OBOZ TV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт НАБУ.
"Мне приятно, что сейчас мы начали работать больше со Службой безопасности Украины. Потому что мы работали сами и в условиях тотального противодействия. Сейчас, когда государство будет действительно иметь комплексный подход к проблеме преодоления преступности, в том числе в сфере коррупции, то, конечно, результаты будут намного больше", – сказал он.
В качестве одного из примеров сотрудничества НАБУ и СБУ Сытник назвал расследование по "Роттердам плюс".
"Как бы там ни было, экспертное заключение, которое мы полгода пытались получить по "Роттердам плюс", было получено Службой безопасности Украины. Сейчас впервые за четыре года мы получаем интересные материалы оттуда, интересную информацию, которую мы можем вместе обработать и реализовать", – отметил директор Национального антикоррупционного бюро.
"Мы начали больше работать со Службой безопасности", - Сытник
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) стало более тесно работать со Службой безопасности Украины.
Об этом сообщил директор Бюро Артем Сытник в интервью OBOZ TV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт НАБУ.
а шас ему просят "расплатиться", а он такой "А салхфеток на столе не было.. Не буду платить!"
"... Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время, при условии, что такое приглашение последует от президента. Руководитель НАБУ напомнил, что глава государства может работать круглосуточно. Поэтому в данном случае обсуждать нужно не сам факт встречи. По мнению Сытника, необходимо анализировать наличие/отсутствие влияния данной встречи на работу того или иного органа...."
И всякие борцуны типа Соболева, Шабунина, Скрыпина, Дубинского и Лещенка как в рот воды набрали. А при Порохе уже был бы бешеный хайп.
Одновременно с этим глава НАБУ подчеркнул, что не ездил на празднование Дня рождения ни к кому из представителей власти. По словам Сытника, за последние 4 года у него были исключительно рабочие встречи. С новой властью руководитель антикоррупуционного органа тоже контактирует.
В частности, Сытник рассказал, что у него было несколько встреч с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой.
Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время
чи це дійсно шось нове?
Мы кончили ночью в постели.
И трудно, трудно прятаться в тень.
И быть молчаливым и мудрым.
Юрий Луценко заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что он не понимает, почему Андрей Портнов ранее уезжал из Украины.
По словам руководителя Генеральной прокуратуры, обвинения были просто смехотворными с юридической точки зрения, и у него, как у генпрокурора, нет никаких вопросов к этому человеку.
Юрий Луценко выразил недоумение, комментируя решение Андрея Портнова уехать из Украины после победы Евромайдана. Генеральный прокурор подчеркнул, что он не понимает, почему юрист решил покинуть страну. Ведь обвинения, которые тогда были против него выдвинуты, являются просто смехотворными с юридической точки зрения.