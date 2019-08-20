 "Мы начали больше работать со Службой безопасности", - Сытник

Об этом сообщил директор Бюро Артем Сытник в интервью OBOZ TV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт НАБУ.



"Мне приятно, что сейчас мы начали работать больше со Службой безопасности Украины. Потому что мы работали сами и в условиях тотального противодействия. Сейчас, когда государство будет действительно иметь комплексный подход к проблеме преодоления преступности, в том числе в сфере коррупции, то, конечно, результаты будут намного больше", – сказал он.



В качестве одного из примеров сотрудничества НАБУ и СБУ Сытник назвал расследование по "Роттердам плюс".



"Как бы там ни было, экспертное заключение, которое мы полгода пытались получить по "Роттердам плюс", было получено Службой безопасности Украины. Сейчас впервые за четыре года мы получаем интересные материалы оттуда, интересную информацию, которую мы можем вместе обработать и реализовать", – отметил директор Национального антикоррупционного бюро.

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