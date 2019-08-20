 Оккупанты отказались судить украинского политзаключенного Бекирова в Красноперекопске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии".

Согласно решению суда, дело вернут в Центральный райсуд Симферополя для подготовки его рассмотрения по существу.

Адвокат политзаключенного Алексей Ладен назвал такое решение "маленькой победой", поскольку этапирования Бекирова в Красноперекопск было очень опасным для его жизни.

Сам Бекиров заявил, что после предыдущей доставки в Верховный суд 8 августа у него на неделю отказали ноги, и даже сейчас он участвует в заседании только после приема обезболивающих препаратов.

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Ранее сообщалось, что тяжелобольной Бекиров, который содержится в следственном изоляторе в аннексированого Россией Крыма, не может вставать из-за сильных болей в спине. По словам родных, Бекиров 11 часов находился под конвоем без еды и воды.

Бекиров написал заявление, в котором объявил голодовку и отказ принимать лекарства в случае попытки его этапирования в Красноперекопск.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.