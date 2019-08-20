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Все про:Германия (3387) ограбление (1220) украинцы (3008)

 Грабители в униформе полицейских остановили украинцев в Германии и отобрали у них 15 000 евро

На немецком автобане преступники представились полицейскими и остановили микроавтобус с украинскими номерами. Они попросили показать деньги, отобрали их и скрылись.

Ограбление произошло в ночь на вторник, 20 августа, на автобане у города Зигбург на западе Германии. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Люди в форме остановили микроавтобус из Украины. Они представились сотрудниками полиции и проверили пассажиров на наркотики. Потом они попросили путешественников показать путешественников, якобы чтобы убедиться в подлинности денег. Когда украинцы достали банкноты, грабители выхватили у них из рук 15 тысяч евро и запрыгнули в свой автомобиль.

Один из потерпевших попытался остановить машину грабителей, но преступники сбили его и скрылись. Теперь их ищут настоящие полицейские.

Также на Цензор.НЕТ: За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин

Чтобы туристы не попались на уловки карманников, немецкая полиция выпустила памятку с 11 приемами преступников. Особую бдительность советуют проявлять во время необычных ситуаций, например, если вас чем-то испачкали или неожиданно отвлекли.

Источник: https://censor.net.ua/n3143857
 
 
 Топ комментарии
 
Мафия грабит эмигрантов и не только в Германии, а и по всему ЕС, поэтому нужно со своими соотечественниками зарубежом не общаться. А ещё богатые немцы совершенно не понтуются своим богатством в отличии от наших и попадает в такие ситуации реже.
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Зубожілих українців пограбували 😭
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На байку тяне ні назви напрямку ні фірми перевізника. Це щоб у фірми не перепитували і не вивели на чисту воду?
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Зубожілих українців пограбували 😭
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шакаладный подбарыжник, отодвинутый от корыта - нет?
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Поліцаї спілкувались мабуть українською Грабители в униформе полицейских остановили украинцев в Германии и отобрали у них 15 000 евро - Цензор.НЕТ 5418
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На каком автомобиле они были?.. Не помню на автобанах полицейских без служебного автомобиля... Грабители в униформе полицейских остановили украинцев в Германии и отобрали у них 15 000 евро - Цензор.НЕТ 8719
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На самом деле, они на автобанах маскируются, на гражданских ездят.
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Похоже это любимый трюк чернявых "немцев". Была история про немецкого гангстарэппера курдского происхождения Хатара, когда тот с подельниками точно также ограбил инкассаторов на пару миллионов евро и сбежал из страны.
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Мафия грабит эмигрантов и не только в Германии, а и по всему ЕС, поэтому нужно со своими соотечественниками зарубежом не общаться. А ещё богатые немцы совершенно не понтуются своим богатством в отличии от наших и попадает в такие ситуации реже.
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Немцы врядли таскают с собой наличку да и еще в такой сумме.
Я уже и не помню сколько когда брал наличные с собой, они просто не нужны.
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Да, вы правы. А с карточек грабитель не возьмёт ничего.
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О чем и речь.
Ну ладно, возьми тысячу евро наличными, остальное пусть лежит в каком нибудь Райффайзен Банк, если страшно с украинскими банками связываться, возьми там же карточку и всех делов.
В чем смысл таскания с собой наличными 15.000 евро?
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На байку тяне ні назви напрямку ні фірми перевізника. Це щоб у фірми не перепитували і не вивели на чисту воду?
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Чисто українських фірм їздить у Німеччину не так багато. Можливо хтось з перевізників повідомив грабіжникам про те, що буде їхати велика сумма грошей. Не думаю, що вони просто так автобус зупинили. Але це тільки моя думка.
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