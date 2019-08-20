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 Общество
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 Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность, - Глава киевской ассоциации психотерапевтов Шевцов

Люди будут мотивированы работать на развитие экономики Украины, если помимо материальных будут удовлетворены другие их базовые потребности, считает Алексей Шевцов.

Важной составляющей в мотивации украинцев оставаться дома и работать на развитие экономики своей страны является удовлетворение не только материальных, но и других базовых потребностей, в частности – потребность в безопасности. Такое мнение озвучил 112.ua врач-психотерапевт Алексей Шевцов в статье "Не зарплатой единой: Как остановить трудовую миграцию из Украины".

"В качестве мощного фактора, который мог бы мотивировать украинцев отдавать предпочтение работе в Украине, я бы выделил, прежде всего, безопасность, которую должны обеспечивать правоохранительные органы. Мне, как врачу-психотерапевту, очень часто приходится слышать от своих пациентов, что они не чувствуют себя защищенными в Украине. Это происходит на фоне разгула преступности, о проявлениях которой люди слышат из СМИ, и отсутствия ощущения сильной и готовой защитить полиции. Многие мне говорят, что по-настоящему боятся выходить из дому, особенно в вечернее время. Регулярные сообщения о минированиях только повышают градус страха – люди опасаются, что угроза может коснуться их или близких. Среди факторов стресса - пьяные водители на дорогах, в том числе и водители в нелегальных такси, не несущие никакой ответственности за жизнь и здоровье пассажиров, имеющие все возможности вытворять с ними все, что угодно и оставаться безнаказанными", - сказал 112.ua Алексей Шевцов.

По его словам, в европейских странах украинцев привлекает гораздо более высокий уровень безопасности, культуры. Есть ожидания, что там их труд будет цениться выше, чем в Украине. "Привлекает и более высокий уровень медицины в ЕС. Фактор недовольства уровнем медицинского обслуживания в Украине – один из тех, что оказывают серьезное влияние на желание людей уехать", - сказал Шевцов.

Помимо прочих факторов, важным для людей является чистота на улицах городов: отсутствие мусора и людей в состоянии алкогольного опьянения на улицах, на станциях метро, около подъездов, в которых люди живут с семьей. Этого явления, тем более в таких масштабах, конечно же нет в Европе, сказал эксперт. "Мотивацией для людей оставаться в Украине может служить создание условий для их детей: украинцы не стали бы так массово уезжать в поисках лучших возможностей, если бы имели возможность устроить ребенка в хороший детсад, в школу с достойными условиями для развития. В стране следует создать условия для профессиональной реализации: за рубеж уезжают танцоры, музыканты, художники, ученые, которые не нашли достойного применения своим способностям в Украине. Там они получают возможность для развития, которых не имели в родной стране", - подчеркнул Шевцов.

Немаловажно и создание условий, которые помогли бы улучшить демографическую ситуацию в стране. В частности, это увеличение выплат на детей, достойный размер выплат женщинам, которые находятся в декретном отпуске, льготы по медицинскому обслуживанию, создание возможностей устроить ребенка в хороший детсад.

Как известно, в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3143856
 
   
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Бред. В Европе не только "сообщения р минировании", но и реальные теракты. Вижу только экономическую составляющую- уровень ЗП, возможность заработать, уровень жизни, перспективы и т.д.
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этому психотерапевту нужен психиатр, зовите немедленно
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Скільки народу виїхало за 5 років правління петра?
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Та навіть повернулися ще й в полон іноземців узяли.
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А сколько денег прислали сюда те, кто выехал отсюда при правлении Петра? Наверное много, и наверное не все выехали навсегда. Кто-то вернется, кто-то поедет. Это процесс трудовой миграции и обусловлен лучшими условиями и зарплатами. А массовые потоки из стран бывшего СССР начались еще в конце 80-х., в период позднего СССР. Но тебя этот вопрос не интересует, правда? Тебе важен петро, а суть проблемы отходит на третий план.
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Сколько бы не выехало , большинство видимо довольны . Иначе не отдали бы Петру предпочтение на выборах . Українці не їхатимуть з країни на заробітки, якщо держава забезпечить їм безпеку, - Глава київської асоціації психотерапевтів Шевцов - Цензор.НЕТ 8712 .
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Бред. В Европе не только "сообщения р минировании", но и реальные теракты. Вижу только экономическую составляющую- уровень ЗП, возможность заработать, уровень жизни, перспективы и т.д.
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подивіться на європейців - їх обличчя спокійні, люди часто усміхаються, доброзичливі, але й ділові, сконцентровані. Вони знають, що, якщо підуть в суд, то суд розбереться.
Чи є це все в Україні? - цього немає, суцільна депресія та апатія.
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этому психотерапевту нужен психиатр, зовите немедленно
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ОЧЕРЕДНАЯ СТАТЕЙКА ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА. ПРИ ЧЕМ ТУТ БЕЗОПАСНОСТЬ? ДА, ЭТО ВАЖНЫЙ ФАКТОР, НО ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, КОГДА ВОПРОС КАСАЕТСЯ РАБОТЫ И ВООБЩЕ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СТРАНЕ.
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Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность.-Процесс обеспечения безопасности Зеленским пошёл.Уже вернулись с заработков Коломойский, Портнов, Боголюбов.
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як сказав би пан Палівець: таким ехпертам ціна - лайно
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бред, причина простая европейские цены и укр. зарплаты + полная импотенция служб правопорядка и полностью коррумпированная судебная система, и как следствие люди бегут из страны
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Безопасность народу? Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность, - Глава киевской ассоциации психотерапевтов Шевцов - Цензор.НЕТ 3916
Может еще и кражи и грабежи начать раскрывать? Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность, - Глава киевской ассоциации психотерапевтов Шевцов - Цензор.НЕТ 9140
Задача извести украинцев а не размножить.
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Безопасность может гарантировать только Бог! А государство должно заниматься Духовным развитием людей, а когда уровень развития народа дойдет до Европейского, тогда и безопасность будет европейская. Безопасность в среде больных людей возможно обеспичить только в специальных мед. учреждениях.
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Если в нашей стране продукты в два раза дороже (в аграрной стане, на минутку много выращивающей своего), зп в три раза меньше, чем в той же Польше, о какой безопасности идет речь?
Видимо очередной зебил вещает)
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Безопасность, это один из факторов качества жизни. В Украине все факторы, определяющие это самое качество, на очень низком уровне. Поэтому и уезжают люди.
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посетите британию))) погуляйте поздним вечером в лондоне,не в центре)) последняя мода - ножи и мачете
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Із якої палати він пише? Чергова маячня зебобів.
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Интересно он давно был САМ у психиатра? Он дурачок или как?
КАК молодая семья сможет заработать на квартиру при ипотеке ОТ 15% ? Как им жить? Может заряжать воду в банках ?
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Це буде іпотека на 20 років з місячною виплатою як за орендоване житло.
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миграция рабочей силы внутри ЕС очень большая)) уже поляки снизили налоги для молодежи,а они все равно едут работать на запад)) литовское правительство призывало и своих возвращаться)) не хотят)) уже испанцы подтягиваются с итальянцами,с работой напряг)) где выше оплата,там люди и оседают.
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этот психобалобол работать в колхоз не желает ?
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Полный бред для зелохов. Какая безопасность? Пусть заставят работодателя в Украине платить нормально, они этого не смогут и не могут. А на зароботки пол Польши ездит и ни чего не ноют а наоборот. Так что уровень интеллекта Зе и его стада налицо.
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Шевцов абсолютно правий.
В нас немає правоохоронних органів чи судів, є цехи, як за феодалізму, в які збилися ремісники та замкунлися самі на свій цех.
Європейці часто усміхнені, бо знають, що, якщо виникне потреба, то суд розбереться в їх проблемах - там можна знайти справедливість. а наш суд може принизити учасника процесу,
Проблема ще й в іншому, - в безперспективності життя в Україні - немає світла в кінці тунелю.
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Какую безопасность? Презервативы что ли раздавать.
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Глава психотерапевтов, знает что такое безопасность
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Безопасность. Я боюсь ночью открыть окно. Днём этого не удается сделать, ибо во дворе адское количество ребятни от 2-3-х лет с мамочками и от 7-8-ми лет до 15-ти пацанов и девчонок, которые орут страшными голосами и матерятся, никого не стесняясь. А вот когда стемнеет, выползают различные "безопасные" личности. Они так ржут! Они так орут! Они ведут себя, аки одни в лесу, а не за столиком (будь они все прокляты вместе с отдельно стоящими лавочками) в спальном районе посреди двора. Полицию, скажете вы, вызывать. СИйчааас! Пока в трубке выслушаешь песенку, пока поднимут трубку, пока не расспросят о том, кто ты, сколько тебе стукнуло годков, ФИО, причина вызова, а уж потом... самое интересное. Если ты не желаешь указать вот это самое ФИО, капец. Полиция просто НЕ приедет. Вот и вся безопасность.
У нас тут давече толпа титушни в капюшЁнах бежала за двумя дерущимися, а их девки визжали и наблюдали... Кто-то с балкона кричал - вызову полицию. На него ноль внимания.
Такие дела, малята....
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До чого тут безпека, гідний рівень зарплатні та рівня життя зупинить трудову міграцію
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