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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (5890) Донбасс (19189) карта (107)

 Разработана интерактивная карта заминированных территорий Донбасса, - Минобороны. КАРТА

Министерство обороны Украины при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и Координатора проектов ОБСЕ в Украине, разработали Интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Основной целью создания Интерактивной карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках связанных с минами и взрывоопасными остатками войны", - подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что интерактивная карта работает в тестовом режиме, информация обновляется. Участки, отраженные на карте задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения.

Интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, размещена на официальном сайте Минобороны в разделе Противоминная деятельность.

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Разработана интерактивная карта заминированных территорий Донбасса, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143853
 
 
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Хто там кричав "путєн помогі!"? Хто там досі голосує за медведчуків?
Дебіли, бл...
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Правильно, расскажите врагу где надо обратить внимание. Такие зебилы.
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