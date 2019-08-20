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 Происшествия
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Все про:взрыв (4330) радиация (229) Россия (73646) ГСЧС (2226)

 После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС

Радиоактивные воздушные массы могли достичь востока и юго-востока Украины 11-12 августа. Но радиационный фон не претерпел никаких изменений.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"По прогнозным данным, радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей", - сказано в сообщении.

Из-за этого радиометрическую сеть гидрометеорологической службы Украины перевели в режим повышенной готовности. Каждый день измеряли атмосферные осадки, в Киеве, Сновске и Чернобыле отбирали образцы атмосферных аэрозолей, а мощность радиационного излучения проверяли 4 раза в сутки.

Читайте на Цензор.НЕТ: В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times

В таком режиме вначале работали метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, потом к ним присоединились метеостанции Одесской области.

"Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность экспозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках", - сообщили в ГСЧС.

"В воздушных пробах не обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождения над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс", - добавили в госслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: Превентивные меры принимаются, чтобы не было неожиданностей, - Путин о взрыве ракетного ядерного двигателя под Архангельском

Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

Источник: https://censor.net.ua/n3143852
 
 
 Топ комментарии
 
Стихи на злобу дня:""Ее вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, че там у хохлов?"
После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1706

После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5114

Четыре станции радиационного мониторинга перестали выдавать данные.
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Судя по динамичной карте распространения радиоактивного облака, все ушло в Азию. А там народ привычный. На сей раз пронесло🤔
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А почему цензор пишет в россии а не на россии???
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Судя по динамичной карте распространения радиоактивного облака, все ушло в Азию. А там народ привычный. На сей раз пронесло🤔
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Радиационный фон из Останкино надо тоже перекрывать, а облученные 12% ЗЖлобных - на дезактивацию.
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Повітряні маси завжди йдуть на захід бо планета крутиться на схід, тому мапа радіоактивного забруднення скорше за все фальсифікована! У нас є мапа забруднення від Чорнобиля - все забруднення пішло на Західну Європу разом з повітряними масами.Тому надіятись що все гівно полетіло в Казахстан можуть тільки повні ідіоти! Навколо Одеси рівень радіоаційного фону 25 мікрорентген, а раніше взагалі не фіксувався, тобто рівень збільшився мінімум в 25 разів, що відповідає даним з Фінляндії, де рівень радіації також збільшився після вибуху! Потрібні об'єктивні дані вимірів радіації, до даних ДСНС немає довіри!
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похоже, что от вращения Земли у вас сильно кружится голова а серое вещество в ней центробежной силой разметало по западной стенке черепной коробки. Вам - на Луну, к лунатикам. Після вибуху на полігоні в Росії радіаційний фон в Україні не змінився, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3351
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Та нет. дошло по карте и до нас и я теперь в глубоком недоумении дошло до юго-востока . а измеряли в Киеве. Чернобыле . Одессе . Харькове . Сумской \ про луганскую и донецкую я без слов\ **** чи зеле позвонили от ху..ла и попросили не измерять НА ЮГО-ВОСТОКЕ
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Да там Балаковская АЭС "сифонит" с момента запуска... Её тоже, "рукожопые" строили, гнали, чтобы отрапортовать к открытию очередного съезда ВЛКСМ. Делали "горячую прогонку", так пар перегретый, в машинный зал, прорвало - люди наружу выскакивали, а с них мышцы сваренные, отпадали... Дочка соседкина, там живёт до сих пор, приезжала, рассказывала... А когда Чернобыль грохнул, так дали команду в авиаполки - каждое утро проводить радиационную разведку. Подняли борт, в мае, на границе с Казахстаном. Докладывают: "Скачок радиации!". В Москве запрашивают ветер по Чернобылю - ветер на Швецию тянет. А радиация из Балаково, "дохнула"...Тут же, запретили замеры...
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Ну, теперь на победобесии кацапы могут ходить с макетами ядерных грибочков на палках и орать: "Можем повторить!"
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А почему цензор пишет в россии а не на россии???
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Стихи на злобу дня:""Ее вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, че там у хохлов?"
После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1706

После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5114

Четыре станции радиационного мониторинга перестали выдавать данные.
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У россиянина все должно быть прекрасно: и пальмовое масло, и тюремный срок, и радиоактивный фон, и выживший из ума президент.
(C)
@NashaCanada
🤔
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Взрыв в Северодвинске: если использовали плутоний - шанса выжить нет

20 августа 2019

https://www.obozrevatel.com/russia/andrej-shipilov-vzryiv-v-severodvinske-esli-ispolzovali-plutonij-shansa-vyizhit-net.htm
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Ядерный взрыв в Северодвинске «аукнулся» Кирилловке и другим курортам на Азове: что об этом известно 20 августа 2019

https://fakty.ua/315059-yadernyj-vzryv-v-severodvinske-auknulsya-kirillovke-i-drugim-kurortam-na-azove-chto-ob-etom-izvestno
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Вот и я про это . по карте Приазовье накрыло .а эти **** зелебобики мне про Сумы и Киев чешут .
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