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 Политика Украины, Общество
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 Дело экс-беркутовцев: суд вызовет на допрос Парубия, Луценко, Пашинского, Портнова и Лукаш

Суд по расстрелам на Институтской 20 февраля 2014 года решил удовлетворить ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Из 38 правоохранителей (бывших и действующих, которые находились на месте событий с 18 по 20 февраля) и руководителей николаевского, одесского и черниговского подразделений "Беркута", которых хотели допросить адвокаты, суд разрешил допросить 15 человек на выбор защиты. Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

Кроме того, суд разрешил допросить днепропетровский "Беркут", руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты. Эти лица — мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, депутат Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии ВР, спикер Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, бывший народный депутат, сейчас посол Украины в Канаде, Андрей Шевченко , заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД при Януковиче Леонид Кожара, министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш, а также легендированные свидетели.

Напомним, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко обвиняются в совершении террористического акта, преднамеренном убийстве 48 человек, законченном покушении на убийство 80 человек, превышении власти, а также незаконном обращении с оружием. Прокуроры требуют для обвиняемых высшей меры наказания, возможной в Украине, - пожизненное заключение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143850
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво, а чого за 5 років так нікого толком і не посадили?
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Типичный порохобот: от ответа на неудобные вопросы уходит, но при этом не забывает оскорблять избирателей, которые проголосовали за Зеленского. Тьху, гадость
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Да, парубия с пашинским уже никто не спасет !

Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш - Цензор.НЕТ 5423
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Цікаво, а чого за 5 років так нікого толком і не посадили?
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В нынешней команде зебилов много причастных к расстрелам на майдане Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш - Цензор.НЕТ 7143
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Типичный порохобот: от ответа на неудобные вопросы уходит, но при этом не забывает оскорблять избирателей, которые проголосовали за Зеленского. Тьху, гадость
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Ты неправильно представился. Ты не Зебил. Ты Дебил!
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А сам догадаться не можешь? Если беркутовцы, которые смылись в Парашу, "работают", не в каком-нибудь Мухосранске, а в Москве, то вопрос об их причастности к кровопролитию лично у меня сомнений не вызывает. А вот доказательств в подобном деле нет и быть не может.
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Страшнее. Он писал законы для януковищя.
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Значит портнов уже для вас зебилов стал патриотом? Я не удивлен
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Медведчук для Порошенко тоже кум и друг, что тут удивительного.
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Да, парубия с пашинским уже никто не спасет !

Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш - Цензор.НЕТ 5423
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Обицянка Лолиты пройти допрос в прямом эфире на детекторе брехни оказалась брехнёй
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Зрадофилы подтянулись. Рекой хлынуло дерьмо.
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А кто сейчас зрадофилы? Противники Пе, или Зе?
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Это просто те кто обсирает всех и вся. Всегда. Выбирают объект и обсирают.
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Так Луценко, Парубий, Лукаш, Портнов,Пашинский еще и в беркуте служили？ Ну и дела....😀😀😀Экс беркутовцы....Ну кто же мог подумать！😀😀😀😀
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Все Ви змішали в одну купу - і побратимів Луценка,Парубія,Пашинського - і регіоналів Лукаш з Портновим...Останні якраз звинувачують побратимів у тому,що вони стріляли в беркутівців...Одну пулю в беркутівців,другу в майданівців...І визирають з вікна,як там на Майдані,чи не затихає бува революція гідности...
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ну шо? хто вбивав бєзоружних бєркутов??? Луценко, парубій, клічко - уже поймани как організатори вооружонних бєспорядков. Щас суд швиденько розбереця
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