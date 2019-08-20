 Специальный департамент ОП будет обеспечивать доступ к публичной информации, - указ Зеленского

Соответствующий указ №606/2019 от 02 августа 2019 года опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно указу, департамент также отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к президенту Украины, Офису Президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов.
Этим же указом президент постановил признать утратившими силу указы президента от 5 мая 2011г № 548 "О первоочередных мерах по обеспечению доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных президентом Украины" от 17 ноября 2014г № 883 "О внесении изменений в указ президента Украины от 5 мая 2011 № 548".
Может все таки к доктору сходишь?
Так она у него вместо головы...ночная...зеленая...с содержимым
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15 червня 2018 року.
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Психіатр чекає на тебе. Будеш брати лікарю на хабар коробку цукерок - не бери Рошен. Бо і так шанси вилікуватись маєш невеликі, а з Рошеном вони зовсім зникнуть.
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21 червня про «скорочення понад тисячі медичних посад у військових шпиталях» сказала у Верховній Раді народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що скорочення медичного персоналу не передбачається.
"воровства денег из ПриватБанка" - Зеленский воровал деньги из ПриватБанка? Серьезно?
"обгаживания моей страны по разным курортам перед московитами" - если вы говорите о его словах во время выступления в Юрмале, то они мне тоже сильно не нравятся, но это не повод называть его "дебилом".
"подтиранием Конституцией в день инагурации" - не вижу никакого "подтирания". Коалиция в парламенте прекратила свое существование еще в 2016 году.
"Да и не президент он мне" - он был избран Президентом на законных основаниях. Поэтому он и ваш президент.
"кукла КАЛОмойского" - и какие у вас есть факты, которые бы свидетельствовали о том, что Коломойский управляет Зеленским?
"Список огромен." - из вашего "огромного" списка единственный адекватный аргумент - слова Зеленского во время выступления в Юрмале. Все. Остальное - домыслы и фантазии.
"А вот на каком основании вы оскорбляете Президента?" - а я его не оскорблял.
Не президент он мне. Он президент умственно отсталых в своем развитии слоев населения, % коих и был установлен в момент оглашегия ЦВК результатов выборов.
А по остальным пунктам вашего опуса погуглите. Или подождите немного, следствие по его деяниям не за Карпатскими горами. И сдрыснуть не получится.
Если людей, которые проголосовали за Зеленского, вы считаете умственно отсталыми, то кем вы считаете тех, которые проголосовали за Порошенко?
А по-друге - зебільний офіс мусить перейматися не тим як догодити "своїм" 13 мил дебілів, а як догодити НАМ, хто віддав голоси Пороху. Зе-офіс щодня має безперервно думати як підлеститися до НАС. Бо рушійною силою Майдану були і будеми МИ. Пойняв, троль? Свабодєн!
Ти не вартий уваги, а у мене лікбез платний.
Тарганів, глистів та блощиць (вони же плюскви, вони же клопьі) на планеті на порядок більше ніж людей. Тільки не таргани з блощицями пишуть історію. Пам'ятай це, ніщеброде, і стули писок, якщо не хочеш почути те що тобі буде неприємно почути.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
https://v-n-zb.livejournal.com/10656144.html
Согласно данным, на приведенном слайде, цена угля, который продают украинские госшахьы составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.
Источник: https://censor.net.ua/p3143797
Почитай, вдруг понравится?
Але найбільший + того дійства це фільтрація зомбування через ботів, гляньте на цн тут більше 80% московитів під українським ір
З числом ЗБІЛЬШЕННЯ деінсталяції таких антивірусів....
почему-то , против запрета наркотиков, никто не протестует (в основном)...
Последнее время их похищают...и назначают на посады в АП...СБУ...НБУ...))))))
куратор Фафа Ткачєнко
Вот к примеру ссылка на указ ***********..
https://www.president.gov.ua/documents/3472019-27305
Вместо двух должностей пресс-секретаря и советника, в штате АП появились должности: первого помощника, помощников, представитель президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. Это вообще несколько десятков человек, которые содержатся за счет избирателей. Это и заработная плата, и социальные льготы и гарантии, расходы и служебное жилье, расходы на передвижение и транспорт, компенсации за жилье и так далее....
1. В масштабах даже не слишком обильного укр. бюджета выплаты евреям-репатриантам пенсий не сильно большая сумма. Но вот всьо равно не может не радовать прагматичность Биби с Сарой. Они нам про блестящие перспективы и высокие надои, а мы им хоть и небольшие, но реальные деньги.
2. Люди приезжают редко, но метко, как грится. И Сару теперь мы не забудем. Но за этим забавными и не очень вещами скрыто кое-что совсем не весёлое. Резкая активизация "носителями ценностей" хороводов вокруг ***** и нашего ************ обещает горячий осенний сезон.
3. Мы можем только гадать, от кого притаранил весточку Биби. За какие места он с глазу на глаз пощупал нашего обоссыша. Тут может быть всьо что угодно. В отличие от нас в маскву Биби таскается довольно часто. Даже готов деда на палке поносить.
4. Ну и Трамп может использовать Биби в качестве курьера. То что израильтяне 20 лет ждали в Украине преза-еврея, шоб жеж сразу порадовать высоким визитом, я не верю. Все телодвижения новоизбранных теперь нужно рассматривать через призму кремльовских "астарожных надежд" на сдачу.
А слабо Министерство Зелёной Правды открыть?
ЭТО ЦЕНЗУРА.
- Шалои Изя.
- И вам здрасте Соломон Абрамови.
- А и де ви иаки работаете, Изя?
- Дядя устроил в оркестр украинских народных инструментов.
- И шо, там одни украинцы?
- Нет шо вы, все таки наши, правда есть один украинец, но вы же их знаете, они везде таки пролезут.
Назад в майбутнє! Вєрной дорогой ідьом тавар іщі