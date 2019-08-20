 Специальный департамент ОП будет обеспечивать доступ к публичной информации, - указ Зеленского

Соответствующий указ №606/2019 от 02 августа 2019 года опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно указу, департамент также отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к президенту Украины, Офису Президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов.

Этим же указом президент постановил признать утратившими силу указы президента от 5 мая 2011г № 548 "О первоочередных мерах по обеспечению доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных президентом Украины" от 17 ноября 2014г № 883 "О внесении изменений в указ президента Украины от 5 мая 2011 № 548".

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