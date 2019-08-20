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 За рубежом
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Все про:Грузия (3620) журналистика (2434)

 Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой"

Против журналиста Георгия Габунии также подадут судебный иск за нанесенные финансовые убытки телекомпании.

Об этом заявил новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба канала.

В частности, будет уволен журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире обругал президента России Владимира Путина. Габуния покинет телеканал после того, как вернется из отпуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой", отстранили от работы

Паата Салия также сообщил, что компания подаст в суд на уволенных журналистов из-за убытков, которые они нанесли.

Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала

Источник: https://censor.net.ua/n3143845
 
 
 Топ комментарии
 
Швидко кацапи купили канал.Як Медведчук в Україні при Поросяті.
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про малороссов, которых у нас три четверти населения ничего не хочешь сказать?
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похоже что и в Грузии появился филиал Г+Г
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Швидко кацапи купили канал.Як Медведчук в Україні при Поросяті.
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Гибридная война. Ведется не только против Украины, но и против Грузии и Беларуси и т.д.
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А Зеленского уже три месяца как это устраивает и он ничего не хочет менять.
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ПРАВИЛЬНО!
ЧТО УВОЛИЛИ...
СО ШКОЛЫ ПОМНЮ, ПРАВИЛЬНО - "Х.У.Й. МОРЖОВЫЙ!!!" , а не....ТО , что он сказал....
ГРУЗИНЫ...
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похоже что и в Грузии появился филиал Г+Г
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Для петиков - да. У них каналы только Кривой и 5-й.
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А у тебя кацапчик только Интер и Г+Г. Дидов на палке носил ??
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Позор грузинам. Я вже давно помітив, що цей народ двулічний
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про малороссов, которых у нас три четверти населения ничего не хочешь сказать?
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Малоросів у нас 15%. Тих хто голосував за опзж і опоблок
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Значит Украину представлять на новой волне отправили патриоток?
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А треба було голосувати за пєтю? Який не виконав жодної із своїх обіцянок?
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Поблагодари Порошенко лишь за то что сейчас в Украине гривны ходят а не рубли.
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Ми Петру навіть зашморг у благодарність купим,з милом.
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Скорее мы зелепупу малороскому билет на росию купим
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СКОРЕЕ ТЫ СОСАТЬ БУДЕШЬ. И НЕ ФАКТ ЧТО КОНФЕТУ
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Не з'їжджай з теми. Сам знаєш про які 3/4 йдеться.
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Хочу, это отличные люди, готовые постоять за себя и умереть за свою свободу и идеалы. А кацапы ... это рабы, толпа, даже не народ, а толпа с рабским менталитетом. Рабокацапы одним словом.
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для "гордых" грузин деньги и страх тоже оказались важнее чести....
Мир катится в бездну деградации....
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нормальный кавказец, как и любой нормальный мужик не языком треплет а берет кинжал и вперед. Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" - Цензор.НЕТ 3583
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Таки да! Но вопрос в том что "деньги" и "страх" - это мотивация к поступкам других этических Систем Человечества. Идеальный вариант- когда эти Этические Системы развиты равномерно! Дело в том что и ради "Чести" тоже можно натворить бед не меньше! Это все- инструменты и как лубой инструмент - есть Мера его применения!как говрят - всему свое время, есть время для чести, есть время для страха а есть время для денег. Балланс и Гармония- позволяют человеку управлять этими инструментами! Так же как и "гнев", "ненависть" и "любовь". Все должно быть во время! А для этого надо - здравомыслие а не невежество! Вот и весь секрет.
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Журналист, как и дипломат, должен следить за своим языком. Что уместно в кругу друзей, не всегда уместно в эфире.
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так могли поступить только зелегрузины
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Габуния-красавчик,а руководство канала-продажные ссыкуны.
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И правильно. Ругаться матом даже в правилах Цензора запрещено.
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Человек правду сказал, а его увольняют, когда уже в Украине по всем каналам начнут называть вещи своими именами. Хотелось бы прочитать подобные новости про украинских журналистов, и почаще
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Материл же "Канал 24". Украинские СМИ сделали вид что ничего не было. Когда позорятся другие это одно, а когда сам, это совсем другое.
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Чудова англійська мова:
"poo"-срать(говно, дерьмо)..."teen"--подросток..

одним словом ----- засранец.,( анг)..
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клован-зрадник теж продаеє росіянам українські канали
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Тю, а що ви хотіли від грузин, якщо вони лише за московську мову у центрі Тбілісі морди москалям били, то за матюки московські взагалі "ецик пожиттєвий" можуть заподіяти!!!
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