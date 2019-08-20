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Все про:Нацполиция (9939) рейдерство (822) Харьковщина (1362)

 При попытке рейдерского захвата госпредприятия на Харьковщине полиция задержала 15 человек

20 августа в 12-30 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что в поселке Красная Волна Великобурлукского района, где расположено государственное исследовательское хозяйство, группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием захватить данное предприятие. Известно, что учреждение занимается исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук. Мужчины подъехали на трех автомобилях и вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области

В сообщении отмечается: "Злоумышленники повредили автомобиль "Лексус" и скрылись с места происшествия на трех автомобилях. Полицейские оперативно отреагировали на сообщения граждан об указанном событии и начали розыскные мероприятия.

Автомобили с участниками конфликта были обнаружены на территории Волчанского района Харьковской области. Нападающими оказались около 15 человек. Их возраст и род занятий устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3143841
 
   
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При Поросяті такого не було))
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злой крот. У Х**ла такие на гос зарплате и называются росгвардия или полиция.
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