 Участник "Самообороны Крыма" может выйти под залог, - прокуратура АРК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей страние в сети Facebook сообщает прокуратура АР Крым.

"19 августа 2019 года, постановлением следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что благодаря известному решению Конституционного суда, суд предоставил возможность подозреваемому, который с оружием в руках участвовал в оккупации полуострова, внести залог в размере 321 120 грн.

"Месяц назад другой следственный судья этого же суда при продлении меры пресечения размер залога не определял, учитывая аргументы следователя и прокурора о том, что преступление подозреваемым было совершено с угрозой применения насилия", - заявили в прокуратуре.

В прокуратуре напомнили, что указанное лицо 11 июня 2019 года задержано работниками главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" при попытке пересечения админграницы с временно оккупированной территорией полуострова Крым.

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