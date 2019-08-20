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 Участник "Самообороны Крыма" может выйти под залог, - прокуратура АРК

Херсонский городской суд на 60 суток продлил арест участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", также ему определен залог в 321 120 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей страние в сети Facebook сообщает прокуратура АР Крым.

"19 августа 2019 года, постановлением следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что благодаря известному решению Конституционного суда, суд предоставил возможность подозреваемому, который с оружием в руках участвовал в оккупации полуострова, внести залог в размере 321 120 грн.

"Месяц назад другой следственный судья этого же суда при продлении меры пресечения размер залога не определял, учитывая аргументы следователя и прокурора о том, что преступление подозреваемым было совершено с угрозой применения насилия", - заявили в прокуратуре.

В прокуратуре напомнили, что указанное лицо 11 июня 2019 года задержано работниками главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" при попытке пересечения админграницы с временно оккупированной территорией полуострова Крым.

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Участник Самообороны Крыма может выйти под залог, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143839
 
 
 Топ комментарии
 
соевые, жрите ведрами потужну судову рэформу от пэти. 20-ти литровыми ведрами хлебайте, придурки
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Ну и правильно , он же защищал Крым от фашистской хунты , которое не поддерживает большинство населения Украины , я прав зебилы? Участник "Самообороны Крыма" может выйти под залог, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6616
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Поздравляю! Киевская "хунта" низвержена! В Киеве сейчас выбрали адекватного президента и верховную Раду! А этот человек боролся за свои права и свободу "русских" в Крыму! "Правильной дорогой идете товарищи!"(с). А если без сарказма- я удовлетворен как вытирают об вас ноги, господа Зебилы! И это только начало!
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Ну и правильно , он же защищал Крым от фашистской хунты , которое не поддерживает большинство населения Украины , я прав зебилы?
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///
В Новой Москве 43-летний полковник из Керчи непроизвольно выстрелил себе в голову из наградного оружия. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «МК».
По данным издания, полковник недавно переехал из Керчи в Подмосковье, познакомился с нынешней супругой и стал жить с ней в квартире в Новой Москве. Вечером 19 августа он захотел похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили за воинские заслуги в Крыму пять лет назад.
Когда мужчина показывал супруге пистолет, он решил почесать голову стволом оружия, но забыл, что в магазине остался патрон. Наградное оружие не стояло на предохранителе и поэтому выстрелило.
Жена потерпевшего вызвала медиков, те госпитализировали его. Полковника спасло то, что пуля прошла по касательной и не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой. По факту произошедшего начали проверку.
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И еще из мира идиотов: Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни. Видеозапись признания Поклонской опубликовал YouTube-канал движения «Царский мост».Участник "Самообороны Крыма" может выйти под залог, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1518
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Вот реально у полкана вместо мозгов - кость. Учасник "Самооборони Криму" може вийти під заставу, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9733
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соевые, жрите ведрами потужну судову рэформу от пэти. 20-ти литровыми ведрами хлебайте, придурки
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Зебил! Напомни пожалуйста, кто отменил закон, принятый прошлой ВР, запрещающий выпускать террористов под заству?
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Дається в знаки файна судова реформа петрика
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Все сепарское ******* может скоро стать "жертвами режима'...
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А хіба щось змінилося за останні 5 років ? хіба не петрикова судова реформа на принесла стільки "щастя" ? Посилання надати ?

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Зачем столько копипастил то?
Я шо, судейских не знаю?
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Поздравляю! Киевская "хунта" низвержена! В Киеве сейчас выбрали адекватного президента и верховную Раду! А этот человек боролся за свои права и свободу "русских" в Крыму! "Правильной дорогой идете товарищи!"(с). А если без сарказма- я удовлетворен как вытирают об вас ноги, господа Зебилы! И это только начало!
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Пункт Минских соглашений об амнистии участников
конфликта выполняется довольно уверенно.
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При Пете он не выполнялся! При Зеле обстрелы нельзя считать нарушением перемирия!
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Так капитуляция. Там уже и обстрелы и налеты...
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