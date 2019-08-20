 Участник "Самообороны Крыма" может выйти под залог, - прокуратура АРК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей страние в сети Facebook сообщает прокуратура АР Крым.
"19 августа 2019 года, постановлением следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что благодаря известному решению Конституционного суда, суд предоставил возможность подозреваемому, который с оружием в руках участвовал в оккупации полуострова, внести залог в размере 321 120 грн.
"Месяц назад другой следственный судья этого же суда при продлении меры пресечения размер залога не определял, учитывая аргументы следователя и прокурора о том, что преступление подозреваемым было совершено с угрозой применения насилия", - заявили в прокуратуре.
В прокуратуре напомнили, что указанное лицо 11 июня 2019 года задержано работниками главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" при попытке пересечения админграницы с временно оккупированной территорией полуострова Крым.
В Новой Москве 43-летний полковник из Керчи непроизвольно выстрелил себе в голову из наградного оружия. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «МК».
По данным издания, полковник недавно переехал из Керчи в Подмосковье, познакомился с нынешней супругой и стал жить с ней в квартире в Новой Москве. Вечером 19 августа он захотел похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили за воинские заслуги в Крыму пять лет назад.
Когда мужчина показывал супруге пистолет, он решил почесать голову стволом оружия, но забыл, что в магазине остался патрон. Наградное оружие не стояло на предохранителе и поэтому выстрелило.
Жена потерпевшего вызвала медиков, те госпитализировали его. Полковника спасло то, что пуля прошла по касательной и не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой. По факту произошедшего начали проверку.
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12:00 Суд виправ
Я шо, судейских не знаю?
конфликта выполняется довольно уверенно.