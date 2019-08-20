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 Общество
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Все про:отставка (2444) спорт (1759) велосипедисты (105)

 Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины

Александр Башенко, оскандалившийся в июне из-за публичного хамства в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей, уволен с занимаемой должности.

Об этом сообщил в Facebook юрист Юрий Юрченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Башенко уволен внеочередной конференцией Федерации велосипедного спорта Украины! Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент!" - написал он.

Юрист предполагает, что Башенко оспорит свою отставку в суде.

"А благодаря "реформам" Минмолодьспорта судебные тяжбы еще долго будут продолжаться в государственных судах ... поскольку так и не внедрена на все Федерации юрисдикция Спортивного арбитражного суда при НОК", - добавил Юрченко.

Также на Цензор.НЕТ: Скандальный глава федерации велоспорта Башенко продолжает добиваться исключения Соловей из сборной и как пример приводит порядки в сборных РФ

Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.

Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143837
 
   
 Топ комментарии
 
Какая разница чемпионка или не чемпионка. Он возомнил себя Богом и нахамил человеку.
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Дайте йому велосипед без сідла. Нехай котиться. Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 3318
Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 4139
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Я знаю, где есть велосипед, которій не используется !
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-- Дуся! -- удивился монтер. -- Вы меня **********. Я человек, измученный нарзаном.(с)
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Не вистачало ще щоб цього виродка не звільнили.
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рэформованый суд восстановит. Все зависит от толщины занесенного конверта
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Дайте йому велосипед без сідла. Нехай котиться. Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 3318
Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 4139
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Послушайте, а мне нравится когда всех увольняют. Когда работать будет некому, назначат на какую нибудь должность меня. Ох я и развернусь!!!! Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 5702
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У Вас был шанс стать Зе депутатом. Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України - Цензор.НЕТ 7284
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Какая разница чемпионка или не чемпионка. Он возомнил себя Богом и нахамил человеку.
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Пошел на повышение.Теперь будет возглавлять сборную велотандемов.))
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хотел написать то же что и дурист - его еще и восстановят, а оплатим это - кто?
правильно, Билл Гейтс Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 1268
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"Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей" - Бабченко, ОСКОРБИВШИЙ чемпиоку Соловей.
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Чимпіонка Соловей зарано святкує. Після такого "засвєта", на місці "********* велоспорту" їй потрібно залишити місячний пейзаж, а не звільняти одного з "господарів життя", що придбав колись собі посаду за невеликі кошти.
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Вот и чудненько .
Совсем распоясались с"пете1" мародером .
Хотели и с " ЗЕ" потрогать Бога за бороду .
Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України - Цензор.НЕТ 7775
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Ай вей.. саша боруховіч отримав сраною-лопатою-по-хуцпатій=пиці а воно ж було таким"богообраним" та най-най талановитим...
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