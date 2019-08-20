 ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей. ВИДЕО

Такое решение ВСП принял во вторник, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временно отстранении Вовка от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Высший совет постановил в удовлетворении ходатайства замгенпрокурора о временном отсранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответсвенности отказать", - огласил решение глава ВСП Владимир Говоруха.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.
Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.
Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.
Чудны твои дела, хоспади!
Большинство(если так или иначе не все) этих преступников - членов ВСП назначены прямо или при содействии преступника - экс-Президента.
Имхо, как-то так...
А на практике бульдозером не сдвинешь!
не надо ля-ля.
Своего пьяного клоуна защищаешь?
даже не прошедшие Трускавец.
и он не пьет - он по коксу.
еще толстеньких помощников *********
Если Порох привел в судьи такое дерьмо, может, скажешь, сколько коррумпированных судей уволил Зеля почти за 100 дней своей каденции, раз президент такой всемогущий?
А я-то думаю, зачем-же в своё время презЕдент приглашал к себе секретарей Высшего Совета Правосудия (ВСП) Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко, а также члена дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Теперь понятно........
Зеленский не хочет "позвонить Баканову"?!
Рыбак рыбака видит издалека,
Рука-руку моет. Вор-вора кроет.
А 19 квітня, наступного дня, Окружний адмінсуд Києва ухвалив ще одне рішення щодо «Приватбанку» на користь Коломойського. «Зокрема, задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13.12.2016 №105, яким визначено перелік пов'язаних з «Приватбанком» фізичних та юридичних осіб. Саме це рішення Національного банку є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участі держави. Нагадаємо, у ході цього процесу було проведено процедуру «bail-in», що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України», - мовиться у повідомленні НБУ: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-rishennya-po-pryvatu/29891788.html
(как минимум)
хе-хе - вы зробылы цэ разом.
ЖУРНАЛИСТАМИ И АКТИВИСТАМИ НЕОДНОКРАТНО ПОДАВАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ КАКИЕ УРОДЫ ТУДА ЛЕЗЛИ