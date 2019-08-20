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 Политика Украины
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Все про:судья (2166) Высший совет правосудия (291) Вовк_Павел (56)

 ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей. ВИДЕО

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

Такое решение ВСП принял во вторник, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временно отстранении Вовка от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Высший совет постановил в удовлетворении ходатайства замгенпрокурора о временном отсранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответсвенности отказать", - огласил решение глава ВСП Владимир Говоруха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Окружного админсуда Киева Вовк заявил о сложении полномочий: "Я снялся с полномочий с 1 августа"

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Также читайте: Денисову допросили по "делу Майдана", по которому и проходили обыски в ОАСК, - адвокат Тарасов

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3143836
 
 
 Топ комментарии
 
оаск ручний бєнін суд, сформований ще за часів портнова. невже ви вважаєте що судей, які приймають і готові приймати потрібні владі(і оточенню Зе) рішення візьмуть та притягнуть ??? наївні! змінять прокурора і справа сайдьот на нєт
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потужна судова рэформа прошла же. Шо вы хотели
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"ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей"

А я-то думаю, зачем-же в своё время презЕдент приглашал к себе секретарей Высшего Совета Правосудия (ВСП) Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко, а также члена дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Теперь понятно........
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я же говорил что он оттуда уйдет только вперед ногами
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А ВСП сказали: "Низачёт!". Хоть он уже и самоустранился, с его же слов, с 1 августа от работы.
Чудны твои дела, хоспади!ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей - Цензор.НЕТ 8202
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Так ВСП отказало Генпрокуратуре, а не Вовку! Или как?
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Преступник в должности генпрокурора не подписывал бумаги на привлечение преступника в должности судьи к уголовной ответственности пока не придали огласке этот факт. Преступники в должностях членов ВСП все прекрасно понимали и отказали так мечтавшему получить этот отказ преступнику в должности генпрокурора.
Большинство(если так или иначе не все) этих преступников - членов ВСП назначены прямо или при содействии преступника - экс-Президента.
Имхо, как-то так...
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А че..... Как клоун луцик - "я за должность не держусь......"
А на практике бульдозером не сдвинешь!
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Баба яга 3000 это ты?
Своего пьяного клоуна защищаешь?
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клоун у нас только один - это даже зебилы знают.
даже не прошедшие Трускавец.

и он не пьет - он по коксу.
еще толстеньких помощников *********
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****,что за БАРДАК,всех тварей на лесоповал !!!!!
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оаск ручний бєнін суд, сформований ще за часів портнова. невже ви вважаєте що судей, які приймають і готові приймати потрібні владі(і оточенню Зе) рішення візьмуть та притягнуть ??? наївні! змінять прокурора і справа сайдьот на нєт
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хер ти щось доведеш зебілам. В них - Г+Г замість мізків.
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потужна судова рэформа прошла же. Шо вы хотели
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"Вона" ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 974 "Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента". ОПа своїх "соєвих" не здає
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какое ж ты упоротое.
Если Порох привел в судьи такое дерьмо, может, скажешь, сколько коррумпированных судей уволил Зеля почти за 100 дней своей каденции, раз президент такой всемогущий?
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Якщо Вовка звільнять про сто так, то й всіх продажних суддів можна звільнити. Вони це не допустять.
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согласен! ВСП распустить,судей на гиляку! ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 5437
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незаменимый... впереди еще столько славных дел... (во всех смыслах)
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"ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей" - и ВСП и Вовка сотворил шоколадный Хряк для своего паханата, следовательно, новая власть должна почистить конюшни, и начать работать с чистого листа.
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"ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей"

А я-то думаю, зачем-же в своё время презЕдент приглашал к себе секретарей Высшего Совета Правосудия (ВСП) Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко, а также члена дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Теперь понятно........
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карманное кривосудие имени Портнова/Богдана.. нас ждет жесточайший кризис, волна коррупции и новый Майдан, где вешать будут Зекоманду и судей
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Аууууу.....
Зеленский не хочет "позвонить Баканову"?!

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Ворон ворону глаз не выклюет.
Рыбак рыбака видит издалека,
Рука-руку моет. Вор-вора кроет.
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Портновський суд... Недарма "Два члена Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посетили офис президента перед заседанием ВСП": https://censor.net.ua/n3143706 Богдан "дав команду"
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2 кресла еще пустуют на видео,не о всем договорились
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Короче: вовчий суд ще знадобиться бені. Він і так став в нагоді, коли 18 квітня ц.р. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо націоналізації Приватбанку. Розгляд даної справи тривав ще з червня 2017 року. Таким чином процедура націоналізації ПАТ «КБ «Приватбанк» була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушенням діючого на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів Банку, у тому числі позивача, мирно володіти належним їм майном, що є порушенням як вимог національного законодавства, в тому числі Конституції України, так і положень міжнародних стандартів у цій сфері - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683634-sud-viznav-nezakonnou-nacionalizaciu-privatbanku.html

А 19 квітня, наступного дня, Окружний адмінсуд Києва ухвалив ще одне рішення щодо «Приватбанку» на користь Коломойського. «Зокрема, задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13.12.2016 №105, яким визначено перелік пов'язаних з «Приватбанком» фізичних та юридичних осіб. Саме це рішення Національного банку є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участі держави. Нагадаємо, у ході цього процесу було проведено процедуру «bail-in», що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України», - мовиться у повідомленні НБУ: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-rishennya-po-pryvatu/29891788.html
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Це говорить лишень про одне - у відставку разом з Вовком треба відправити всю ВРП у повному складі...Бо при таких залізобетонних доказах так плюнути на закон і громадську думку може тільки ще більший злодій і пройдисвіт аніж Вовк...Подивимось,як довго цей плювок буде виснути на бороді у...кого?..Зеленського,кого ж ще...
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То хто у нас влада? Правельно , суддя Вовк. А тепер ГПУ отримає "отвєточку" від судів, у вигляді завалених кримінальних справ,відмов на клопотання та інших подлянок.
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які тут можуть бути коментарі, час коментарів пройшов, прийшов час договорняків і закулісних торгів. дуже скоро все всім буде зрозуміло, ну, не те щоб зрозуміло, буде як завжди, бо надія на те, що Зеленський для розбудови країни обрав народ а не олігархів, тане з кожним днем.
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если у тебя были иллюзии насчет клоуна - иди вешайся, овца.
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Давно пора проводить мусорную люстрацию таких судей!
(как минимум)
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Як змінилася країна за неповних 100 днів, все робиться чесно і прозоро.
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Ці корупційні тварини в мантіях повинні були САМІ (!!!), без звернення ГПУ, усунути суддю Вовка, і не тимчасово, а назавжди!! Прямо після оприлюднення компрометуючиз відеозаписів! Якщо б були насправді суддями, а не корупційними тваринами!
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Добро пожаловать в Малороссию, зебилы! ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 3327
хе-хе - вы зробылы цэ разом.
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ПНХ, пропагандон. Це все кривосуддя від Вальцмана, його "рехворма".
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Ну назви його як хочеш, вони одного з Зеленським роду. Це головне.
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Ошибаешься ватан, не повторяй глупости за ФСБшниками.
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НХ на получается - там вашим зебильным братом все плотно занято.
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значит туда тоже единичка зашла как на записях...только не штука..и даже не сотня, а где то лимон ...в баксах или евро...причем с офшора на офшор..ловить сложно..но все знают))Отправить
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Судья Окружного админсуда Киева Вовк очень умный мужик. Он знает что надо власти.
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ЭТОТ "ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ" НАДО НОРМАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НА ВСЁ.
ЖУРНАЛИСТАМИ И АКТИВИСТАМИ НЕОДНОКРАТНО ПОДАВАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ КАКИЕ УРОДЫ ТУДА ЛЕЗЛИ
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