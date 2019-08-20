 Важно, чтобы все преступники понесли наказание за совершенные на Донбассе преступления, - глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Богнер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на круглом столе "Военные преступления в контексте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Расследование таких преступлений и взаимодействие с международными и общественными организациями во время их документирования".

Она отметила, что тема нарушения международного законодательства по правам человека, нарушений положений международного гуманитарного права и привлечения к ответственности всех преступников и всех, кто должен отвечать за нарушение по любой стороны, является очень важной.

"Для нас очень важно, чтобы все (виновные) стороны были привлечены к ответственности, чтобы все преступники понесли наказания за совершенные преступления. И то, что Военная прокуратура и все правоохранительные органы занимаются этим вопросом, - это очень хорошо", - отметила она, поблагодарив Военную прокуратуру за организацию круглого стола.

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В свою очередь Главный военный прокурор Анатолий Матиос подчеркнул, что ведомство сотрудничает с Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, "которая дает вдохновение и веру в верховенство права по поводу всех нарушений прав человека, которые мы будем фиксировать, не смотря на политические перипетии и определенное противостояние, и самое главное - не смотря на невозможность проведения следственных действий за линией разграничения".

Напомним, на брифинге в перерыве во время круглого стола Матиос заявил об объявлении заочного подозрения так называемой "министру иностранных дел "ДНР" Никоноровой, так называемому "уполномоченному по правам человека" "ДНР" Морозовой, а также членам так назіваеміх общественніх организаций "ДНР". Их подозревают в фальсификации свидетельств жителей оккупированніх районов о преступлениях, якобы совершенных украинскими войсками.

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