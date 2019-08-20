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 Политика Украины, Общество
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Все про:ООН (2797) Матиос Анатолий (588) Богнер Матильда (1)

 Важно, чтобы все преступники понесли наказание за совершенные на Донбассе преступления, - глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Богнер

Новый председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер отметила, что все виновники в нарушении прав человек на Донбассе должны понести наказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на круглом столе "Военные преступления в контексте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Расследование таких преступлений и взаимодействие с международными и общественными организациями во время их документирования".

Она отметила, что тема нарушения международного законодательства по правам человека, нарушений положений международного гуманитарного права и привлечения к ответственности всех преступников и всех, кто должен отвечать за нарушение по любой стороны, является очень важной.

"Для нас очень важно, чтобы все (виновные) стороны были привлечены к ответственности, чтобы все преступники понесли наказания за совершенные преступления. И то, что Военная прокуратура и все правоохранительные органы занимаются этим вопросом, - это очень хорошо", - отметила она, поблагодарив Военную прокуратуру за организацию круглого стола.

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В свою очередь Главный военный прокурор Анатолий Матиос подчеркнул, что ведомство сотрудничает с Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, "которая дает вдохновение и веру в верховенство права по поводу всех нарушений прав человека, которые мы будем фиксировать, не смотря на политические перипетии и определенное противостояние, и самое главное - не смотря на невозможность проведения следственных действий за линией разграничения".

Напомним, на брифинге в перерыве во время круглого стола Матиос заявил об объявлении заочного подозрения так называемой "министру иностранных дел "ДНР" Никоноровой, так называемому "уполномоченному по правам человека" "ДНР" Морозовой, а также членам так назіваеміх общественніх организаций "ДНР". Их подозревают в фальсификации свидетельств жителей оккупированніх районов о преступлениях, якобы совершенных украинскими войсками.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143835
 
 
 Топ комментарии
 
а я знаю как будет ,наши кинутся исполнять и посадят пару добровольцев .отчитаются . а рашке нихуя не будет .вот так будет
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ОПа! А як же амністія? Ця Богарт з Сайдіками, Макронами і іншими Меркелями не спілкується? Вона що, у монастирі живе?
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ОПа! А як же амністія? Ця Богарт з Сайдіками, Макронами і іншими Меркелями не спілкується? Вона що, у монастирі живе?
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а я знаю как будет ,наши кинутся исполнять и посадят пару добровольцев .отчитаются . а рашке нихуя не будет .вот так будет
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Украинцев будут садить за то что Родину защищали ?Гребанный мудила,таки сливает Украину.
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снова АТОвцев будут сажать в одностороннем порядке - типо - мы стремимся в гейРопу...
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І знову загроза нависла над добровольцями і учасниками АТО. " Апалченци" тут не причому - вони не винні, і мокшанським військ "іхтамнєт".
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А за преступления совершенные не на Донбассе значит не важно, что бы преступники понесли наказание?
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Найбільші злочинці,це керівництво Московії.Якщо ООН так не кажить,то це безхребетна організація,яка грає на стороні сильніших.
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А презики США, байдены и прочие уолкеры, подбрасывающие дровишки - в доле с ответственностью?
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