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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5620) пожар (3656) Черный Вадим (1)

 Суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего одесского отеля Черного

В Киевском районном суде Одессы прошло заседание, на котором избрали меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

"Судья Вадим Иванчук принял решение: 60 суток ареста без права внесения залога. Предложение о взятии на поруки отклонили", - сообщает издание.

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"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - зачитал решение судья.

В ходе заседания раввин Авроом Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки.

Вместе с тем, прокурор на заседании суда заявил, что при обыске у бизнесмена была найдена ксерокопия американского паспорта на имя Черного В. Л. Оригинал не нашли.

Защита, в свою очередь, заявила, что прокуратура не предоставила никаких доказательств вины Черного. Кроме того, по данным адвокатов Черный является собственником только первого этажа здания, а пожар был на втором, где собственник другой человек.

Сам Черный заявил, что сбегать не собирается.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143832
 
 
 Топ комментарии
 
надеюсь, камера у него будет такая же, как и номера в том клоповнике - 4,6 м.кв и без окна!!!!
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и без оснований для ареста
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Це просто диво .... що без застави і без порук...
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Це просто диво .... що без застави і без порук...
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Та сейчас! Может, у него и крылья с нимбом есть?
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а на суде его анатомия рассматривалась ?
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надеюсь, камера у него будет такая же, как и номера в том клоповнике - 4,6 м.кв и без окна!!!!
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А в те номера людей насильно заселяли...или они добровольно заселялись..?? И кто им мешал оплатить номер с окном...в два раза дороже....или номер в пятизвездночном отеле...в 50 раз дороже???
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Он должен сам проситься в камеру чтобы спасти свою шкуру, родственников у погибших много... Наверное надеялся эвакуироваться в штаты.
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А его вина уже доказана..?? Арестовать собственника недвижимости...это все одно что арестовать собственника авто после аварии...когда за рулем был другой человек....
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А автомобиль был ... как бы это сказать.... стандартный, заводской? Или это было убоище без окон и фар, с одной дверью для водителя и тремя разными колесами?
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есть факты, что без фар ?

там даже сигнал о пожаре поступил на пульт охраны, значит система работала
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Позволю себе цитату с другого ресурса:

"....Вы что-нибудь когда-нибудь слышали про стандарты и нормы в строительстве (СНиП) ?
Это такие толстые книги, в которых расписано все: какой ширины должен быть коридор в гостинице, на какой высоте должен быть край толчка в сортире, ширина дверных полотен в гостиницах, площадь минимального гостиничного номера даже в ТАКОМ гадюшнике..... На досуге почитайте хотя бы обзирательно.... Так вот, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ГОСТИНИЦЕ НА 300 НОМЕРОВ ШИРИНА КОРИДОРА 1 МЕТР 20 САНТИМЕТРОВ!!!
И номер не может быть меньше 14 метров квадратных по площади. И гостиница должна быть зарегистрирована в реестре как гостиница, А НЕ КАК СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ...
Хотя что я пытаюсь доказать.... Как сказал один проектант-строитель: "Это ж для терпил! Нормальный человек на входе, увидя этот пи...ец - развернётся и уйдет, ХОТЯ БЫ ИЗ ЧУВСТВА САМОСОХРАНЕНИЯ!"
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а ты знаешь, что у нас до сих пор СНиПы, которые переписываются с 60-х годов прошлого века и расчитаны на средний рост мужчины 166 см при том, что средний рост мужчины сейчас 178 см ?
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Зебобик дал команду...прокуратура быренько слепила дело..а .суд арестовал.. и зебебоки будут тут блеять о том что суды и прокуратура это все до сих пор Петино...??
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Правовое такое зеленое государство при зебобике получается.....очень правовое.....все по команде....
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Сам пишешь, сам отвечаешь.... "..сам пью, сам гуляю, сам стелюся сам лягаю."
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Поспешу огорчить оптимистов: это политическая расправа, а не акт справедливости. Потому что те, кто обвиняет и судит Черного, такие же виновники этих смертей. И они должны идти вслед за ним, но...
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