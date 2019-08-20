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 Политика Украины
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 "Слуга народа" ограничил численность комитета ВР по евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе. ДОКУМЕНТ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила недоумение из-за предложений партии "Слуга народа" по количеству народных депутатов в комитетах, в том числе в комитете по евроинтеграции.

Об этом она написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное "новшество" от партии, которая уже через неделю займет большинство депутатских кресел в Верховной Раде, а также в его президиуме и комитетах. Успех на выборах и желание полной и безоговорочной власти приводят к все новым и новым неожиданным "инициативам". На этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады. Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтерации должны быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек, одновременно в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

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"Это вопрос не только нарушения основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование выбранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов. Напомню, евроинтеграция - это не "международные вояжи", не торжественные фото с руководителями ЕС, а, прежде всего, долгая, кропотливая и хлопотная работа во всех сферах жизни страны - от транспорта, таможни и энергетики до защиты авторских прав и изменения трудового законодательства . Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы. Нам нужно не только сохранить евроинтеграционный прогресс, а и ускорить его. Именно это обещало руководство "Слуги народа" европейским чиновникам. Но это обещания. А вот такие конкретные вещи, как ограничение количества депутатов в комитетах, и непосредственно ограничение семью лицами численности комитета, ответственного за приближение отечественного законодательства к законодательству ЕС, свидетельствуют совсем о других намерениях", - добавила она.

Слуга народа ограничил численность комитета ВР по евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе 01
Слуга народа ограничил численность комитета ВР по евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143829
 
 
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При Порошенку такого не було!! При Порошенку місця всім хватало!! Верніть нам Порошенку!!
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При порошеко много чего небыло. Сепары многие сидели, хоть и не все, и разного рода говно типо портнова и коломойскго боялось вернуться в Украину. Я уже молчу про то, что при Порошенко во внешней политике с Украиной считались, не то что сейчас, даже особого внимания на клоуна не обращают.
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Зе сопля сдает Украину в прямом эфире по всем направлениям, а ты все кричишь про порошенко....
Не надоело?
Или думаешь тебе в рашке будет лучше?
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Каждый вечер вечер наступает вдруг,
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -

Ще не вмерла України ні слава ні воля....
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Зачем зебилам евроинтеграция? Таежний саюз заждался...
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Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU·2 ч

Нетаньяху отримав від нашого Зебіла все, що хотів: визнання Єрусалиму + пенсії для вихідців з України, не тільки не давши нічого конкретного взамін, але і сочно плюнувши в коровай. Дурачка будуть розводити всі кому не лінь. Так буде і з ******, ЄС, Угорщинами, Польщами і т.д



Николай Керенский @nikolakerensky·1 ч

Макрон зовет пыню в г8. На параде нет приглашенных натовцев. Тема Украины практически полностью вычеркнута из международного инфополя. Напомню что прямая обязанность президента-внешняя политика. Зебил не выполняет свои функции.



Колбаса по 2.20 @Prostibozenka·6 мин

Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить Израильских пенсионеров
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Петики, реально, вам пора сваливать отсюда. Разве это жизнь?
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Підкацапникам євроінтеграція не потрібна.
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Комиссия - это не то место, где количество переходит в качество.
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Зачем ЗЕ Евроинтеграция ? Там же даже их "исскуство" никто не принимает "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2912 "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 451
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