 "Слуга народа" ограничил численность комитета ВР по евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе. ДОКУМЕНТ

Об этом она написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное "новшество" от партии, которая уже через неделю займет большинство депутатских кресел в Верховной Раде, а также в его президиуме и комитетах. Успех на выборах и желание полной и безоговорочной власти приводят к все новым и новым неожиданным "инициативам". На этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады. Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтерации должны быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек, одновременно в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

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"Это вопрос не только нарушения основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование выбранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов. Напомню, евроинтеграция - это не "международные вояжи", не торжественные фото с руководителями ЕС, а, прежде всего, долгая, кропотливая и хлопотная работа во всех сферах жизни страны - от транспорта, таможни и энергетики до защиты авторских прав и изменения трудового законодательства . Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы. Нам нужно не только сохранить евроинтеграционный прогресс, а и ускорить его. Именно это обещало руководство "Слуги народа" европейским чиновникам. Но это обещания. А вот такие конкретные вещи, как ограничение количества депутатов в комитетах, и непосредственно ограничение семью лицами численности комитета, ответственного за приближение отечественного законодательства к законодательству ЕС, свидетельствуют совсем о других намерениях", - добавила она.



