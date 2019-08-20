 Глава Окружного админсуда Киева Вовк заявил о сложении полномочий: "Я снялся с полномочий с 1 августа"

Об этом он сказал во время заседания Высшего совета правосудия, на которое был вынесен вопрос его временного отстранения от правосудия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Глава ВСП спросил Вовка, сколько дел он рассмотрел в этом году. "Около 50-60", - ответил судья. По данным представителей прокуратуры, Вовк принял 68 решений.

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На вопрос, почему так мало, судья ответил: "У меня сниженный коэффициент... Не могу сейчас сказать... В настоящее время в отпуске. Я снялся с полномочий с 1 августа, если не ошибаюсь".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.