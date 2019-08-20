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 Политика Украины
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Все про:взятка (4685) таможня (1466) Нефьодов (99)

 Все "посредники", которые предлагают "решить вопрос" за деньги от моего имени - аферисты, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заверил, что все, кто в бизнес-кругах называется его "посредником" и предлагает помочь в решении вопросов за деньги, являются мошенниками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время рабочей встречи с бизнесом.

"Я не чувствую политического давления. Я ни с кем не согласовываю своих назначений, не обсуждаю каких-то конкретных личностей. Нет никаких посредников, которые представляются, что от меня. Хочу заверить, что это аферисты", - сказал Нефьодов.

Руководитель таможни напомнил, что ранее просил присылать ему сообщения, если на таможнях сотрудники требуют деньги или распространяют информацию о том, что главный таможенник вымогает взятку, или если человек прямо говорит о личных договоренностях с ним.

Нефедов также отметил, что из всех полученных сообщений только два были по сути дела - там были конкретные данные о злоупотреблениях и нарушениях.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призвал граждан обращаться к нему напрямую в случае коррупции на таможне: "Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в Фейсбук".

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Источник: https://censor.net.ua/n3143821
 
 
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Не довіряю я різним "небритькам" та типам з косичками.
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дійсно, якщо без пики як сито і кучерів --то не людина.
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Сказав, як відрізав : "тим, хто від мого імені - не вірте, вини нічого не вирішують". Цікаво, як щодо інших імен? 😊
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Р.S. До речі, всі "посередники", які підходять від мого імені, теж нічого не вирішують. 😊 А як щодо тих, хто підходить від Богдана? ☺
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***
- у тебя есть кто-нибудь знакомый в ментовке?
- конечно есть! Леха, дружбан мой.
- и что он там делает?
- та это...второй месяц в СИЗО кантуется.
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