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 Политика Украины
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Все про:Вовк Дмитрий (101) Роттердам+ (33)

 Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Суд не взял заочно под стражу бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от введения формулы "Роттердам +".

Такое решение сегодня, 20 августа приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Елена Курова, сообщает журналист "Слово и Дело", передает Цензор.НЕТ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение, пишет lb.ua.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "Роттердам+": 2 из 6 подозреваемых находятся за границей, если они не вернутся, их объявят в международный розыск, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/n3143820
 
 
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Так арештуйте "вживу" баригу. Доки не втік.
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))))) зебіли, спочатку доведіть що Роттердам то злочинаа схема. Бо судячи з откровєній герусів то якось не так,нє? Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6075
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Мне не нада) То шо зебилам парят фуфло видно невооруженним взглядом.
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тебе, смотрю, весело от впаривания тарифов?
удовольствие получаешь?
мазохист, шоли.....
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так Роттердам отменили, а тарифы все равно впаривают. Как же так?
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судячи з ахметівських папірців - йому героя України потрібно дати.
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Еще не подобрал теплое местечко, а вот потом...........
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Так ЗЭсонечку сказали что в Роттердаме угля нет... Судья то тоже не дурак . Суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2364

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клован-зебіл втрачає рейтинг? Що там таке сталось у верхах?
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