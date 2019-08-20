 Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Суд не взял заочно под стражу бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от введения формулы "Роттердам +".
Такое решение сегодня, 20 августа приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Елена Курова, сообщает журналист "Слово и Дело", передает Цензор.НЕТ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение, пишет lb.ua.
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