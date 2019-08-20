 Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Такое решение сегодня, 20 августа приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Елена Курова, сообщает журналист "Слово и Дело", передает Цензор.НЕТ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение, пишет lb.ua.

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