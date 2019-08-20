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 Технологии
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Все про:беспилотник (690) Турция (2132) Укрспецэкспорт (61) Укроборонпром (758)

 Украина и Турция создадут ударный беспилотник нового поколения, - "Укроборонпром"

Беспилотник Akıncı станет одним из первых проектов нового совместного украинско-турецкого предприятия. Он сможет поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Ударный БПЛА нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах", - отметил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Akıncı принадлежит к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

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Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения либо самостоятельно наносить высокоточные удары.

Среди номенклатуры вооружения Akıncı - управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы.

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Как сообщалось, госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая Baykar Defence – один из ведущих производителей беспилотников – создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соглашение об этом было подписано во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3143818
 
   
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як раз достатньо ходу до кремля із різною заразою на борту.
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Очередная тупая лапша...
У турков первоклассные тяжелые и средние ударники Байрактар. Зачем ей Украина? Что она вообще может дать туркам? Врали суки. врут и будут врать... Когда уже аналог Пиночета посетит Украину?????
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у турков две ракетки под фюзеляжем...а тут тонна подвесок + различное всепогодное прицельное и навигационное оборудование.
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Засунь собі в пельку вату і дихай радіацією ватан.
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А как же сотни тысяч русской ваты в отелях ?
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Тупий розводняк від зебілів!! Адже кожна нормальна людина знає, що все що можна купити для арміі - купив Порошенко!! Він п'ять років фінансував армію зі своєіі кишені і ні копійки не взяв з бюджету!! А зебіли прийшли і все просрали!!
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Вам нужен психолог,хотя на выздоровление надежды нет....
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Я вірю, що Порошенко знову нам засяє!! П-о-р-о-ш-е-к-оооо, П-о-р-о-ш-е-н-к-ооо!
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Нету никакого Днепропетровска. Есть Дніпро. Ты прошлое, ватан.)))))))
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1000 кг-это десяток фаб-100.мощный аппарат.
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Самьій лучший беспилотник - вьісокоточная ракета от "Южмаша" , турки єто понимают...
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Нам катастрофічно авіації невистачає,потрібно літаки закупляти.Хоча коли це буде,невідомо.
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А почему производственные мощности по изготовлению бпла будут находится только в Турции, а не в Украине тоже?
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Цікаво, а як у нього здатність бути не помітним для РЛС та протистояти іншим засобам боротьби проти безпілотників.
Те що добу може триматися це добре, але є погода - хмари, гроза, туман, опади, обмерзання фюзеляжу.
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