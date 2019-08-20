 "Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады, - Юрчишин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Да, это соответствует действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.
Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - сказал замглавы партии "Голос".
По его словам, политические силы, "для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице-спикера".
Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал Юрчишин.
Нічого сунути носа туди, куди голова не влазить.
А ху-ху-не-хо-хо "про приколу"?
Такшо, або бек-вокал, або підтанцьовка...
для чого народу заважати ?
😁
😁
😁
😁
хотя - живёт же страна без президента,и ничего..