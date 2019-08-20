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 Политика Украины
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 "Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады, - Юрчишин

Партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады, сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Да, это соответствует действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.

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Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - сказал замглавы партии "Голос".

По его словам, политические силы, "для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице-спикера".

Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3143814
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, місце фронтмена там зайнято.
Такшо, або бек-вокал, або підтанцьовка...
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Все вірно.
Нічого сунути носа туди, куди голова не влазить.
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Им пермьера подавай...
А ху-ху-не-хо-хо "про приколу"?
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Все вірно.
Нічого сунути носа туди, куди голова не влазить.
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Нашо им те рыги и та апазиция? Сами за своих проголосуют, сами и будут царювать... "Голос" відмовився від поста віцеспікера Верховної Ради, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2656
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- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни. (с)
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А кто этим политически немощным детям сороса эту должность предлагал?
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Им пермьера подавай...
А ху-ху-не-хо-хо "про приколу"?
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Ну, місце фронтмена там зайнято.
Такшо, або бек-вокал, або підтанцьовка...
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Насправді у "Голос" набирали не першого зустрічного збідованого фотографа-люмпена, а мінімум - людину з вишем за плечима. Тому та невелика кількість, яка пройшла має все-таки критичне мислення. Навіщо їм поділяти відповідальність політичну, а в майбутньому можливо і кримінальну з новоявленим опришками української політики, першочергова мета яких - прямий, наглий, нічим не прикритий дерибан?
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Там не критическое, а просоровское грантоедское мышление.
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поговаривают, что там и намёки на рептилоидов прослеживаются
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Слухайте, коли йде війна, з сусідньою державою, яка знищує нашу, то бути пєвчою пташкою, «Вся в бєлом» над бійнею, то не є добре.
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кожен народ має право на самовбивство.

для чого народу заважати ?
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Всё верно , партия зели не сегодня -завтра начнут рвать друг друга . Для чего им такие нервы ?
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а шо ? нічого нового. багато ударних, а голосом Бог , на жаль, обділив.
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Все верно, не нужно пачкаться зеленым ...
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а это хорошо или плохо?тогда,что,мертвечук вицем будет?
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Короче всё идёт к тому что всех собак собираются вешать на ЗЕ команду. И это верно.
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а когда всех мародеров перевешают, кого тогда обвинять будете ?
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10 до 1 що віце-спікером від оппи буде медведчук...
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Зебіли захопили Украііну!! Всі крогом зебіли і тільки 8% достойних людей!!
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как жить теперь ???
хотя - живёт же страна без президента,и ничего..
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1000% да. За Порошенко, за Зеленского, за Медвечука. Все орут друг на друга, слюной брызгают. Страну разодрали полностью.
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от нашо пхатись у політику, шоп потім отак фиркати?
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Те кто не пхался в политику сейчас или переселенец или в окопе сидит за рос рубли.
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Все правильно, и примером и министром не надо быть. Пусть все на себя берут зебилы. Что бы потом не ныли, что виноваты кто то другой.
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А "Голос Пинчука" оказались балувани... Им сразу на потоки подавай...
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