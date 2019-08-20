 "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не за что оправдываться. Потому что то в чем меня обвиняют - неправда. Кому-то очень нужно было опорочить мое имя, выбрал для этого способ, который по своей циничности может любого выбить из колеи. Это действительно так ведь измена присяги для военного - это позор", - говорится в сообщении.

Бондарев отмечает, что на протяжении всей педагогической деятельности с курсантами и студентами пытался донести, что для военного человека, особенно офицера верность присяге является главным критерием готовности к защите Отечества, а возможно и к самопожертвованию.

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"Я официально и со всей ответственностью утверждаю, что все обвинения в мой адрес, высказанные в публикации на Facebook, являются клеветой, причин которой я пока не понимаю. Никаких лайков и перепостов в соцсетях публикаций, фото, видео сепаратистского характера я не делал. К указанным перепостам в "Одноклассниках" я тоже не имею отношения, так как не заходил туда с момента выхода Указа президента Украины о закрытии этой соцсети. В Facebook захожу очень редко, потому что никогда не имел ни личного, ни профессионального интереса", - заявил преподаватель.

Также он предполагает, что дискредитирующие материалы могли появиться на его странице из-за взлома аккаунта.

Напомним, ранее сообщалось, что полковник запаса, преподаватель кафедры тактико-специальных дисциплин Харьковского института танковых войск Геннадий Бондарев является ярым сторонником "русского мира" и прославляет террориста Гиви.

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