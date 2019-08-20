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 Общество
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Все про:вуз (714) обвинение (379) сепаратизм (11204) Харьков (4404)

 "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме

Полковник запаса, преподаватель кафедры тактико-специальных дисциплин Харьковского института танковых войск Геннадий Бондарев, которого обвинили в якобы симпатиях "русскому миру" и прославлении террориста Гиви, заявил что обвинения в его адрес - клевета.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не за что оправдываться. Потому что то в чем меня обвиняют - неправда. Кому-то очень нужно было опорочить мое имя, выбрал для этого способ, который по своей циничности может любого выбить из колеи. Это действительно так ведь измена присяги для военного - это позор", - говорится в сообщении.

Бондарев отмечает, что на протяжении всей педагогической деятельности с курсантами и студентами пытался донести, что для военного человека, особенно офицера верность присяге является главным критерием готовности к защите Отечества, а возможно и к самопожертвованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов "ЛНР" в 2016-м. ВИДЕО

"Я официально и со всей ответственностью утверждаю, что все обвинения в мой адрес, высказанные в публикации на Facebook, являются клеветой, причин которой я пока не понимаю. Никаких лайков и перепостов в соцсетях публикаций, фото, видео сепаратистского характера я не делал. К указанным перепостам в "Одноклассниках" я тоже не имею отношения, так как не заходил туда с момента выхода Указа президента Украины о закрытии этой соцсети. В Facebook захожу очень редко, потому что никогда не имел ни личного, ни профессионального интереса", - заявил преподаватель. 

Также он предполагает, что дискредитирующие материалы могли появиться на его странице из-за взлома аккаунта.

Напомним, ранее сообщалось, что полковник запаса, преподаватель кафедры тактико-специальных дисциплин Харьковского института танковых войск Геннадий Бондарев является ярым сторонником "русского мира" и прославляет террориста Гиви.

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То в чем меня обвиняют - неправда: уличенный в любви к русскому миру преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143811
 
 
 Топ комментарии
 
Доволі мутна історія.
Навіть з позиції простого обивателя - розповсюджувати подібні пости служачи в ЗСУ треба мати немаленьку вавку в башні, навіть якщо так і думаєш.
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Вот такие люди в армии и проголосовали за главнокомандующего который сдаст нам кацапам "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 3579
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Тебя разве что санитарам отдать надобно, болезненный."То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 7211
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просто так аккаунт не ломают и фигню не постят
кстати посты довольно СТАРЫЕ
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"То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 5033ой,да просто сказал бы,что пошутил и прокатило бы!это в тренде ближайшие пять лет! "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 5033
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Вот такие люди в армии и проголосовали за главнокомандующего который сдаст нам кацапам "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 3579
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Тебя разве что санитарам отдать надобно, болезненный."То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 7211
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"К указанным перепостам в "Одноклассниках" я тоже не имею отношения, так как не заходил туда с момента выхода Указа президента Украины о закрытии этой соцсети."

Все правильно, их запретили в 2017 году, а у него ватные публикации за 15-16 годы.
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Доволі мутна історія.
Навіть з позиції простого обивателя - розповсюджувати подібні пости служачи в ЗСУ треба мати немаленьку вавку в башні, навіть якщо так і думаєш.
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На одну пенсию не проживешь, если он ее и заработал. А слететь с преподавательского места за поддержку пруського мира можно в два счета и искать другую работу. Молчание золото и раскрывать всем свою сепарскую душу вряд ли стоит торопиться,
многие умеют слушать, а вот слышать - единицы.
В. Щедрин
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Ти можеш назвати пенсію полковника запасу ВСУ?

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У каждого украинца, не являющегося порохоботом, рано или поздно, найдется своя "тупая овца" или "тупой баран". "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 9848
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Нуу, поголовьє умєньшаєтца с 25% до 8%...
😁
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я зустрічаю і зараз деякі українські форуми міст, де повно і висловлювань, що українці майдауни і селюки і бидло, і куча негативу про україну на фоні "заслуг" кацапстану. і що? як знайти цю мерзотну харю, якщо навіть иісцевим адмінам це нецікаво. у них поясненя одне--иначе форум умрет гидко читати цих паскуд прикрашних на аватарах кацапськими двоголовими мутантами
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Є такий сайт Кореспондент.нет. Так от: там тьма тмуща кацапів кожен день там сміются з форуму "Цензор", куди заходять, щоб обзивати українців "зебілами" і з їхніх же слів дуже багато розумово обдарованих тутешніх ура-поцріотів на їхню провокацію ведуться. А ті с цього потім сміются, як коняки. От така х..ня, малята.
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ой,та иди уже на пенсию,пенсионер...все денег мало.
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Он урод , пенсия тут не при чём . Пенсия для ватных уродов - наше проклятие .
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осталось только найти ,по каким критериям определять уродство при назначении пенсий "Те, в чому мене звинувачують, - неправда": викритий у любові до "русского мира" викладач Бондарев відкинув звинувачення в сепаратизмі - Цензор.НЕТ 1793
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То хто ж тоді почав розповсюджувати ці фейки?
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как не правда ? типа хулиганы хакнули фейс или где он там фикалил лайки ставил и он типа не знал , ну блин ваще.
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