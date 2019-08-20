 "Слуга народа" делегирует Разумкова и Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Рады

Об этом он сообщил журналистам после окончания заседания подготовительной депутатской группы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также он подтвердил, что кандидатом на пост первого вице-спикера, скорее всего, станет представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Отвечая на вопрос, как Стефанчук будет совмещать должности, Разумков ответил: "насколько я помню, требуется посмотреть более детально, одно другому не противоречит".

Разумков отказался отвечать, какие из партий, не вошедших в большинство, отказались выдвигать кандидатуры на пост вице-спикера.

Также, об этом журналистам после заседания подгрупп Подготовительной депутатской группы сообщил новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, пишет УНИАН.

На вопрос, были ли уже какие-то предварительные договоренности вокруг того, кто может занять кресла вице-спикеров, Герасимов ответил: "Сегодня на подгруппе было озвучено от фракции "Слуга народа", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на позиции спикера и первого вице-спикера... Что касается вице-спикера, то пока нет таких вещей, потому что идут проговаривания".

В свою очередь, Разумков, отвечая на вопрос о его и Стефанчука кандидатурах в президиум парламента, отметил, что за эти назначения еще должен голосовать парламент.