 "Слуга народа" делегирует Разумкова и Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Рады

Об этом он сообщил журналистам после окончания заседания подготовительной депутатской группы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Также он подтвердил, что кандидатом на пост первого вице-спикера, скорее всего, станет представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Отвечая на вопрос, как Стефанчук будет совмещать должности, Разумков ответил: "насколько я помню, требуется посмотреть более детально, одно другому не противоречит".
Разумков отказался отвечать, какие из партий, не вошедших в большинство, отказались выдвигать кандидатуры на пост вице-спикера.
Также, об этом журналистам после заседания подгрупп Подготовительной депутатской группы сообщил новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, пишет УНИАН.
На вопрос, были ли уже какие-то предварительные договоренности вокруг того, кто может занять кресла вице-спикеров, Герасимов ответил: "Сегодня на подгруппе было озвучено от фракции "Слуга народа", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на позиции спикера и первого вице-спикера... Что касается вице-спикера, то пока нет таких вещей, потому что идут проговаривания".
В свою очередь, Разумков, отвечая на вопрос о его и Стефанчука кандидатурах в президиум парламента, отметил, что за эти назначения еще должен голосовать парламент.
ходіть по краю:
смотрітє, ангєли,
замрітє - я іграю..!
Будет ставить раком малороссов прямо в ихней Раде....
Помните как съедали Порошенка за слепой траст
Виноваты либерасты и демшиза а "путин маладец".
Лахта и ОРТ не зря хлеб едят.
В декларации, которую он подал 7 августа, Порошенко указал, что его место работы - Администрация президента, а занимаемая должность - президент Украины. Согласно документу, экс-президент в конце июля - начале августа 2019 года вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк"https://vesti-ukr.com/politika/347269-poka-ne-opomnilsja-poroshenko-v-deklaratsii-nazyvaet-sebja-prezidentom?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=34389&utm_content=3815829&utm_placement=921
До речі, свою зарплату він передає на благодійність; а на себе та сім'ю витрачає оті самі дивіденти.
Але тут проблема інша: а нафіга ви, зебіли, засираєте форум не по темі дискусії?
Не облил грязью Порошенко - не получат рубликов.
Почему говорят Президент Обама, Президент Линкольн?
Вас это не удивляет, нет?
А почему?
Саме цей вид вибрали зловмисники, які розробили чергову схему, згідно якої від імені Державного підприємства спеціального зв'язку шахраї пропонують громадянам України та іноземцям доставку товарів по всьому світу, ...отримують оплату за послуги... але ж зрозуміло, що свої зобов'язання не виконують.
Цього разу зловмисники мають подвійну мету:
незаконно, шляхом обману заволодіти коштами іноземних громадян;
розтоптати вщент, здобутий роками, авторитет надійної служби доставки міжнародних поштових відправлень «EMS Ukraine».
Зловмисники наносять матеріальні збитки економіці Державного підприємства спеціального зв'язку (ДПСЗ), шляхом дискредитації в очах міжнародної спільноти, внаслідок протиправної діяльності інтернет-ресурсу
«ua-poshta.com».
Інтерфейс вказаного сайту розроблено з незначними відмінностями від офіційного сайту «EMS Ukraine» із вказаними реквізитами регіональних підрозділів ДПСЗ.
Крім того, однією з версій функціонування даного сайту є те, що його розробники - колишні співробітники Донецького та Луганського обласних вузлів спеціального зв'язку, які на даний момент являються членами терористичних організацій т.зв. ЛНР та ДНР і активно співпрацюють з представниками іноземних спецслужб, намагаючись шляхом нанесення шкоди авторитету та підривання довіри знищити обмін спеціальними поштовими відправленнями між державними органами України, приватними особами та закордонними клієнтами підприємства.
Шановні користувачі Інтернет сайтів! Будьте уважні!
Адже шахраї не тільки полюють за Вашими коштами. Своїми діями, Інтернет-зловмисники створюють загрозу інформаційній безпеці, підривають авторитет держави на міжнародній арені.
лучше не скажешь.