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 Политика Украины
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Все про:ВР (23291) Разумков Дмитрий (151) Стефанчук Руслан (53)

 "Слуга народа" делегирует Разумкова и Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Рады

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что, скорее всего, именно его кандидатура будет предложена партией на пост спикера Верховной Рады.

Об этом он сообщил журналистам после окончания заседания подготовительной депутатской группы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также он подтвердил, что кандидатом на пост первого вице-спикера, скорее всего, станет представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Отвечая на вопрос, как Стефанчук будет совмещать должности, Разумков ответил: "насколько я помню, требуется посмотреть более детально, одно другому не противоречит".

Разумков отказался отвечать, какие из партий, не вошедших в большинство, отказались выдвигать кандидатуры на пост вице-спикера.

Также, об этом журналистам после заседания подгрупп Подготовительной депутатской группы сообщил новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, пишет УНИАН.

На вопрос, были ли уже какие-то предварительные договоренности вокруг того, кто может занять кресла вице-спикеров, Герасимов ответил: "Сегодня на подгруппе было озвучено от фракции "Слуга народа", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на позиции спикера и первого вице-спикера... Что касается вице-спикера, то пока нет таких вещей, потому что идут проговаривания".

В свою очередь, Разумков, отвечая на вопрос о его и Стефанчука кандидатурах в президиум парламента, отметил, что за эти назначения еще должен голосовать парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3143810
 
 
 Топ комментарии
 
как упоітєльно
ходіть по краю:
смотрітє, ангєли,
замрітє - я іграю..!
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Радость то какая!... Туды ее в качель...😵
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Разумков ярый украинофоб и это очень хорошо.... "Слуга народа" делегирует Разумкова и Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Рады - Цензор.НЕТ 6664
Будет ставить раком малороссов прямо в ихней Раде....
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как упоітєльно
ходіть по краю:
смотрітє, ангєли,
замрітє - я іграю..!
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Радость то какая!... Туды ее в качель...😵
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делегуй не делегуй , а отримає один зелений ..... "Слуга народа" делегирует Разумкова и Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Рады - Цензор.НЕТ 5019
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Дивно інше - така велика фракція, а тільки двоє розумних, які нарозхват. Стефанчука і представник преЗЕдента, і віце-спікер, і лице партії.
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Ну не трускавецьких же проффесорів призначати.
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Разумков ярый украинофоб и это очень хорошо.... "Слуга народа" делегирует Разумкова и Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Рады - Цензор.НЕТ 6664
Будет ставить раком малороссов прямо в ихней Раде....
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Ждьом жіріновського в кріслі спікера ВР як в Грузії...
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как ни кацап, так и 3.14дор. все мечты - "отыметь", "поставить раком", "опустить".
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Розумков вже ініцював піднятт'я зарплат собі і депутатам.Гнати треба тебе в шию слуга народу ср_ний. "Слуга народу" делегує Разумкова і Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Ради - Цензор.НЕТ 735
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Зебильное дурачье не понимает, что монополизация власти влечет за собой и монополизацию ответственности. Скоро репертуар песен про папередников закончиться, а свалить на оппозицию, которая мешает работать, не получиться. Так что за все что будет происходить в стране будет отвечать партия "СН" и ее зебильный лехторат
"Слуга народу" делегує Разумкова і Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Ради - Цензор.НЕТ 8401
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Ну на росеи всьо прекрасно получается.
Виноваты либерасты и демшиза а "путин маладец".
Лахта и ОРТ не зря хлеб едят.
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Порошенко в декларации называет себя президентом
В декларации, которую он подал 7 августа, Порошенко указал, что его место работы - Администрация президента, а занимаемая должность - президент Украины. Согласно документу, экс-президент в конце июля - начале августа 2019 года вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк"https://vesti-ukr.com/politika/347269-poka-ne-opomnilsja-poroshenko-v-deklaratsii-nazyvaet-sebja-prezidentom?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=34389&utm_content=3815829&utm_placement=921
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ну, і що? Він, можливо, досі отримує зарплату Президента, знаходячись у відпустці, добуваючи невикористані дні.
До речі, свою зарплату він передає на благодійність; а на себе та сім'ю витрачає оті самі дивіденти.

Але тут проблема інша: а нафіга ви, зебіли, засираєте форум не по темі дискусії?
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Им только за Порошенко платят, согласно методичке.
Не облил грязью Порошенко - не получат рубликов.
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А ничего, что в США Президентов всегда называют Президентами?
Почему говорят Президент Обама, Президент Линкольн?
Вас это не удивляет, нет?
А почему?
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Сколько их там в ЗЕкомаде? 5-ро, 6-ро. Судя по всему на все места их не хватает вот и лепят одного на 2-3 стула.
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Главное, чтобы седалища на все стулья хватило...
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Шахрайство з послуги «доставка товарів».

Саме цей вид вибрали зловмисники, які розробили чергову схему, згідно якої від імені Державного підприємства спеціального зв'язку шахраї пропонують громадянам України та іноземцям доставку товарів по всьому світу, ...отримують оплату за послуги... але ж зрозуміло, що свої зобов'язання не виконують.

Цього разу зловмисники мають подвійну мету:

незаконно, шляхом обману заволодіти коштами іноземних громадян;

розтоптати вщент, здобутий роками, авторитет надійної служби доставки міжнародних поштових відправлень «EMS Ukraine».

Зловмисники наносять матеріальні збитки економіці Державного підприємства спеціального зв'язку (ДПСЗ), шляхом дискредитації в очах міжнародної спільноти, внаслідок протиправної діяльності інтернет-ресурсу
«ua-poshta.com».

Інтерфейс вказаного сайту розроблено з незначними відмінностями від офіційного сайту «EMS Ukraine» із вказаними реквізитами регіональних підрозділів ДПСЗ.

Крім того, однією з версій функціонування даного сайту є те, що його розробники - колишні співробітники Донецького та Луганського обласних вузлів спеціального зв'язку, які на даний момент являються членами терористичних організацій т.зв. ЛНР та ДНР і активно співпрацюють з представниками іноземних спецслужб, намагаючись шляхом нанесення шкоди авторитету та підривання довіри знищити обмін спеціальними поштовими відправленнями між державними органами України, приватними особами та закордонними клієнтами підприємства.

Шановні користувачі Інтернет сайтів! Будьте уважні!

Адже шахраї не тільки полюють за Вашими коштами. Своїми діями, Інтернет-зловмисники створюють загрозу інформаційній безпеці, підривають авторитет держави на міжнародній арені.
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"Мне стыдно с 1го апреля и до следующего Майдана. Без остановки".Kasumi

лучше не скажешь.
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