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 Политика Украины
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Все про:энергетика (1110) Федерация работодателей (17) Герус (57) электроэнергия (307)

 Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию, - глава Совета ФРУ Олейник о предложении Геруса по рынку электроэнергии

Федерация работодателей Украины поддерживает инициативы, озвученные Андреем Герусом на совещании в Офисе президента, призванные снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось совещание под председательством Президента Украины, во время которой были наработаны механизмы, которые помогут уменьшить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 20%", - написал он.

"Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения - возможно, около 10%. А дневную цену - снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%", - сказал представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.

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"Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию и считает, что введение такого механизма будет способствовать снижению стоимости электроэнергии для промышленных потребителей путем установления справедливой цены как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний и будет одним из ключевых факторов развития реальной конкуренции на рынке электроэнергии. В июльском письме ФРУ адресованном Премьеру Владимиру Гройсману, Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и НКРЭКУ, мы отмечали: "Слишком высокий уровень price cap, который сейчас зафиксирован на уровне 2050 грн / МВт × ч, что дает возможность, в частности, производителям электрической энергии не учитывать реальные расходы, понесенные ими при производстве электрической энергии, и устанавливать цены на электрическую энергию в пиковые часы потребления близкими к определенному уровню price cap. По нашим оценкам, уровень price cap в дневные часы (с 08.00 до 23.00) может достигать 1500 грн / МВт × ч", - написал он.

"Вместе с тем Андрей Герус отметил необходимость утверждения Кабинетом Министров постановления о возложении специальных обязанностей на компании ЗАО "Укргидроэнерго" и Энергоатом, что в конце концов даст возможность снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по снабжению электрической энергии более чем в три раза", - добавил Олейник.

"Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшения тарифа для всех потребителей - крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ", - отметил Герус.

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"Напомню, в июле и августе мы уже обращались к Премьеру, Минэнергоугля и НКРЭКУ с определением основных, по нашему мнению, проблем, которые стали причиной роста стоимости электроэнергии для промышленных потребителей и предложили пути их решения. Среди путей, которые нами предлагались, были именно внесении изменений в постановления Правительства о ПСО и порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии, снижение тарифа "Укрэнерго" на услуги по снабжению электрической энергии и снижение price caps в дневные часы. Считаем, что благодаря последовательной, взвешенной и государственнической позиции представителя Президента в Правительстве Андрея Геруса, происходят положительные изменения на рынке электроэнергии", - резюмировал Олейник.

Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию, - глава Совета ФРУ Олейник о предложении Геруса по рынку электроэнергии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143807
 
 
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свічка‏ @svecha62 17 часов назад

Как перестать громко ржать? Зюзики! АаааУууу! Это не кокой-то тупой порохоскот, как я, ссыт вам в рот, а самый настоящий советник абажаемого норотного *********** господин Олег Устенко. Ви зробили це разом!!!!

Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию, - глава Совета ФРУ Олейник о предложении Геруса по рынку электроэнергии - Цензор.НЕТ 5249
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😀Двухтарифные счетчики можно будет скатать у трубочку и засунуть герусу у сраку..смысла в них не будет уже никакого...
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Федерация работодателей Украины поддерживает инициативы, озвученные Андреем Герусом на совещании в Офисе президента, призванные снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей. Источник: https://censor.net.ua/n3143807
А что они должны были сказать что хотят платить больше? А если бы вообще бесплатно!!! То они бы кончили!!!!
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Снижение цен на е/е для промышленности, олигархов за счет населения поддерживают все зебилы скопом. Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию, - глава Совета ФРУ Олейник о предложении Геруса по рынку электроэнергии - Цензор.НЕТ 1323
Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию, - глава Совета ФРУ Олейник о предложении Геруса по рынку электроэнергии - Цензор.НЕТ 69
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впереше за 28 років раніше тільки підвищували вбиваючи промисловість
а без промисловості немає роботи як і "населення" матчастину вчи

Федерація роботодавців України підтримує цю позицію, - глава Ради ФРУ Олійник про пропозицію Геруса щодо ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 4722
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у нас это тридцать лет длится. сначала подсчитываем сколько мы на этом поимеем, а потом каким путем и что из этого следует. ничего нового.
хочется спросить, а вот когда менты и пожарные закончатся где работать будете?
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т.е. государство добровольно отказывается от части поступлений в бюджет в пользу олигархов.
Конечно, это будет способствовать конкуренции между ними!
Интересно, а снижению стоимости их товаров это поспособствует?
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Компанії Коломойського мають нижчу ціну дякуючи нашому суду,а ДТЄК Ахметова ціну знизив за хабар Гройсман.
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Бюрократичне регулювання цін на ринку фактично означає знищення ринку електроенергії в Україні.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук, коментуючи ініціативу уряду у сфері регулювання цін на електроенергію в Україні.
"Така заява дивує не з точки зору підтримки приватного бізнесу, а з точки зору функціонування ринку електроенергії. Він вже функціонує другий місяць. І фактично такі заяви і такі кроки, які пропонують сьогодні в команді Зеленського, зокрема його представник в уряді Андрій Герус - ці кроки фактично означають припинення функціонування ринку електроенергії. Тобто його кінець. Тому що всі ці пропозиції про перегляд граничної ціни на електроенергію, яка сьогодні встановлена НКРЕКП,.. Тобто ціну пропонують ще нижчою зробити. І це означатиме бюрократичне регулювання ринку, тобто не буде тепер ринку електроенергії", - сказав Корольчук.
На його думку, подібні рішення призведуть до дуже жорсткої реакції міжнародних партнерів, які допомагали впроваджувати ринок електроенергії в Україні.
"На скільки я знаю, в них вже круглі очі від таких заяв, тому що вони не розуміють, для чого тоді Україна два роки готувалася і впроваджувала ринок електроенергії", - додав Корольчук. https://prm.ua/tse-znishhennya-rinku-***************-v-********-ekspert-pro-rishennya-zelenskogo-zniziti-tsini-dlya-promislovosti/
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Короче: МВФ передає зебобам "великий полумяний привіт". Що значає, що Рашкован, принаймі, Премєр-Міністром не буде.
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