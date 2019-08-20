 Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

По его словам, первым этапом подготовки нового саммита в "нормандском формате" должно стать выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече на высшем уровне.

"Тогда можно будет говорить о подготовке очередной новой встречи", - сказал министр.

Лавров отметил, что выполнение этих договоренностей, в том числе в части разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе, а также реализации "формулы Штайнмайера" по особому статусу региона обсуждалось накануне в ходе встречи президентов России и Франции.

Глава МИД РФ сообщил, что встреча на уровне помощников глав государств стран "нормандской четверки", которая состоялась в Париже в прошлом месяце, была признана успешной как российской, так и французской стороной.

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