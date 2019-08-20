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 За рубежом
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Все про:Лавров (1633) МИД РФ (1244) Донбасс (19189) минские соглашения (2619)

 Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости подготовки новых шагов для продвижения выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

По его словам, первым этапом подготовки нового саммита в "нормандском формате" должно стать выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече на высшем уровне.

"Тогда можно будет говорить о подготовке очередной новой встречи", - сказал министр.

Лавров отметил, что выполнение этих договоренностей, в том числе в части разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе, а также реализации "формулы Штайнмайера" по особому статусу региона обсуждалось накануне в ходе встречи президентов России и Франции.

Глава МИД РФ сообщил, что встреча на уровне помощников глав государств стран "нормандской четверки", которая состоялась в Париже в прошлом месяце, была признана успешной как российской, так и французской стороной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова - Хабомаи и Шикотан на определенных условиях, - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3143805
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, готовтесь встречать Дейнего в Киеве
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Так зебилы ж уже сказали : Крым сам ушел , а на Донбассе идет гражданская война на которой наживался Порох , и нужно договариваться с главами "днр и "лнр" вот зебилы уже приглашают их на нашу территорию для того чтобы закончить гражданскую войну Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей, - Лавров - Цензор.НЕТ 1922
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Ігор‏ @chernobaiev 17 часов назад

Всего через 90 дней президентства Зе, а у президента страны агрессора и оккупанта РФ путина появился оптимизм. Молодец, @ZelenskyyUa , не расстраиваешь путина, а наоборот, внушаешь ему оптимизм. Ну, ещё бы, с такой скоростью похерить всю внешнюю политику и начать демонтаж армии.
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Зебилы, готовтесь встречать Дейнего в Киеве
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Ха никаких условий
1)забирай кацапню с Донбасса и Крыма;
2)забирай металолом свой;
3) 100 млрд. долл. за материальный и моральный ущерб
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Ничего этого не будет , будут только главы «днр» и «лнр» в Киеве по приглашению зебилов в раде сидеть
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да еще и пункт 4) чтобы русские упали на колени и попросили у нас прощение за своего №уйла
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Шо там с обещанным Будапештским форматом? Тоже всё?
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так а как расследуется гибель наших солдат??????????? никак(((((((((((
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не стрелять в атвет ..було
.--.амністія вбивцям.і відпустити сепарів .---офіційна передача української землі під конитроль підорації...--створення "лднр"..--.федералізація України...чого чекає?
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дивлюся, вже на "флатрадарі" є певні ознаки "підготовки": у воздушному просторі України зараз два літака прямує з ********* (один - до Мнтенегро, інший - до Салонік).
Невже відмінили заборону?
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Нужен один маленький шаг забрать свои войска с Донбасса и Крыма тебе понятно коняка и не надо здесь лишний раз ржать
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Так зебилы ж уже сказали : Крым сам ушел , а на Донбассе идет гражданская война на которой наживался Порох , и нужно договариваться с главами "днр и "лнр" вот зебилы уже приглашают их на нашу территорию для того чтобы закончить гражданскую войну
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Заерзали кремляди , Зеленский грамотно вьібил их из равновесия. Нужно продолжать!
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Шаги Зельцману прописывают?...
Они станут ещё "мужественнее"?
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Ігор‏ @chernobaiev 17 часов назад

Всего через 90 дней президентства Зе, а у президента страны агрессора и оккупанта РФ путина появился оптимизм. Молодец, @ZelenskyyUa , не расстраиваешь путина, а наоборот, внушаешь ему оптимизм. Ну, ещё бы, с такой скоростью похерить всю внешнюю политику и начать демонтаж армии.
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К ваЗЕлину присматривались буквально пару недель.
Когда поняли чем он дышит, забили на Украину.
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Не получится, жеребец, пропихнуть Петины Минские соглашения! Будете ещё долго кормить Лугандон!
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Україні поради представника країни-агресора (*********) не потрібні.
До речі, а хто там підписував "мінські угоди", га?
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Євген Магда
3 ч. ·

Традиційний спойлер:
Кремль добре відчуває ці зміни у зовнішньополітичній кон'юнктурі, тому прагне поспішати повільно, передавши ініціативу з врегулювання конфлікту на Донбасі західним партнерам, яким офіційному Києву буде опиратися набагато важче. На руку Росії і елементи напруження всередині ЄС та стабільні суперечності між Брюсселем та Вашингтоном.
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Привезите покушать, пожалуйста

Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей, - Лавров - Цензор.НЕТ 7574

Сначала воду просят пустить в Крым, потом просят продуктов привезти.
Я ничего понять не могу: как же так? Сами же орали, что хохляцкого ничего не нужно и продуктовое эмбарго только на пользу. А сейчас просят.
С......дили Крым, а сейчас как ни в чем не бывало, мол, "привезите еды, ну чё вы как не братья?"

* * *
Из обсуждения:

Руслан Бальбек.. интереснейшая личность: привлечён к суду за кражу финсредств у своей же компании. привлечён к суду за принесение телесных повреждений сотруднику милиции. выпущен по закону об амнистии. теперь депутат Госдумы. достойное место

* * *

Слышь, ты, помнишь я у тебя на прошлой неделе мобилу отжал? Ты ещё скулил там, типа "не делай так", пришлось тебе и в глаз дать! Так вот, зарядку под неё принеси, будь братом.* * *
Учитывая то, что пересекающих временную границу на предмет провоза украинских продуктов шмонают именно россиянские погранцы/таможенники, а не украинские, то просьба странная...

*
Трактора простаивают... Везде санкционку давят, а тут мало, в руках мало проносят, а хочется давить фурами.

https://vata.d3.ru/privezite-pokushat-pozhaluista-1833997/?sorting=rating
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Давно пора припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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Учитывая сложившуюся обстановку в Крыму и на Донбассе , никаких договоренностей с Россией быть не может, все равно это будет как в Молдавии с Приднестровье , как в Грузии с Осетией..

У путина непоколебимая цель :
не допустить вступления Украины в НАТО и ЕС и вернуть Украину под господство России и превратить в российский протекторат по примеру Беларуси, а для этого надо выполнить все пункты минских соглашений!
И ввести в состав Украины полностью российские марионеточные ДНР и ЛНР с особым статусом- как автономию со своим правительством, полицией, армией и судами ,
де факто это независимое от Украины но полностью зависимое от Рашки, да что там - просто территория Рассии внутри Украины. Ведь там давно ничего украинского - ни законов ,ни украинского языка -там не будет Украины, поэтому минские соглашения выполнить равносильно демонтажу украинского государства .
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