 Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
По его словам, первым этапом подготовки нового саммита в "нормандском формате" должно стать выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече на высшем уровне.
"Тогда можно будет говорить о подготовке очередной новой встречи", - сказал министр.
Лавров отметил, что выполнение этих договоренностей, в том числе в части разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе, а также реализации "формулы Штайнмайера" по особому статусу региона обсуждалось накануне в ходе встречи президентов России и Франции.
Глава МИД РФ сообщил, что встреча на уровне помощников глав государств стран "нормандской четверки", которая состоялась в Париже в прошлом месяце, была признана успешной как российской, так и французской стороной.
1)забирай кацапню с Донбасса и Крыма;
2)забирай металолом свой;
3) 100 млрд. долл. за материальный и моральный ущерб
.--.амністія вбивцям.і відпустити сепарів .---офіційна передача української землі під конитроль підорації...--створення "лднр"..--.федералізація України...чого чекає?
Невже відмінили заборону?
Они станут ещё "мужественнее"?
Всего через 90 дней президентства Зе, а у президента страны агрессора и оккупанта РФ путина появился оптимизм. Молодец, @ZelenskyyUa , не расстраиваешь путина, а наоборот, внушаешь ему оптимизм. Ну, ещё бы, с такой скоростью похерить всю внешнюю политику и начать демонтаж армии.
Когда поняли чем он дышит, забили на Украину.
До речі, а хто там підписував "мінські угоди", га?
3 ч. ·
Традиційний спойлер:
Кремль добре відчуває ці зміни у зовнішньополітичній кон'юнктурі, тому прагне поспішати повільно, передавши ініціативу з врегулювання конфлікту на Донбасі західним партнерам, яким офіційному Києву буде опиратися набагато важче. На руку Росії і елементи напруження всередині ЄС та стабільні суперечності між Брюсселем та Вашингтоном.
Сначала воду просят пустить в Крым, потом просят продуктов привезти.
Я ничего понять не могу: как же так? Сами же орали, что хохляцкого ничего не нужно и продуктовое эмбарго только на пользу. А сейчас просят.
С......дили Крым, а сейчас как ни в чем не бывало, мол, "привезите еды, ну чё вы как не братья?"
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Из обсуждения:
Руслан Бальбек.. интереснейшая личность: привлечён к суду за кражу финсредств у своей же компании. привлечён к суду за принесение телесных повреждений сотруднику милиции. выпущен по закону об амнистии. теперь депутат Госдумы. достойное место
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Слышь, ты, помнишь я у тебя на прошлой неделе мобилу отжал? Ты ещё скулил там, типа "не делай так", пришлось тебе и в глаз дать! Так вот, зарядку под неё принеси, будь братом.* * *
Учитывая то, что пересекающих временную границу на предмет провоза украинских продуктов шмонают именно россиянские погранцы/таможенники, а не украинские, то просьба странная...
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Трактора простаивают... Везде санкционку давят, а тут мало, в руках мало проносят, а хочется давить фурами.
https://vata.d3.ru/privezite-pokushat-pozhaluista-1833997/?sorting=rating
У путина непоколебимая цель :
не допустить вступления Украины в НАТО и ЕС и вернуть Украину под господство России и превратить в российский протекторат по примеру Беларуси, а для этого надо выполнить все пункты минских соглашений!
И ввести в состав Украины полностью российские марионеточные ДНР и ЛНР с особым статусом- как автономию со своим правительством, полицией, армией и судами ,
де факто это независимое от Украины но полностью зависимое от Рашки, да что там - просто территория Рассии внутри Украины. Ведь там давно ничего украинского - ни законов ,ни украинского языка -там не будет Украины, поэтому минские соглашения выполнить равносильно демонтажу украинского государства .