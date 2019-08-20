 Навешивание ярлыков требует дискуссии, но не в этом случае, - Яременко поддержал заявление "Слуги народа" по поводу конфликта Бужанского и журналистки Духнич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Богдан Яременко написал в Фейсбуке.

"Слуга народа извинилась за высказывания своего нардепа в адрес умной, глубокой и патриотической журналистки и хорошего человека Ольги Духнич. Добавлю, что нашего извинения заслуживает и "Новое время". Целиком и полностью разделяю позицию партии.



Есть в заявлении "Слуги народа" по соответствующему поводу и вторая часть. Вообще мне нечего добавить и в этой части. Кроме одного: как бы мы не были правы в том, что предвзятость, буллинг, навешивание ярлыков, организованные атаки в соцсетях - это все есть, правда и явления неприятные. Это требует дискуссии и обсуждения. Но не в этот раз, не в этом конкретном случае. На этот раз - только извинения", - написал он.

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Напомним, вновь избранный нардеп от "Слуги народа" по 25 округу (Днепропетровская область) Максим Бужанский назвал журналистку НВ Ольгу Духнич "тупой овцой". Она же, в ответ, сравнила народного избранника с "голубем, который нагадил на рукав пальто".

Ранее Духнич в ходе интервью с главой партии "Слуга народа" охарактеризовала нардепа от политсилы Максима Бужанского "ностальгирующим по СССР и временам Виктора Януковича".

Позже свою реакцию обнародовала партия "Слуга народа". Политсила осудила высказывания Бужанского и извинилась перед журналисткой, но отметила, что реакция нардепа является "достаточно понятной" и попросила журналистов впредь воздерживаться от "такого рода оценочных суждений".

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